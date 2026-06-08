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Forsthoffer Ágnes: elengedhetetlen a vagyonnyilatkozati rendszer felülvizsgálata
Gazdaság

Forsthoffer Ágnes: elengedhetetlen a vagyonnyilatkozati rendszer felülvizsgálata

MTI
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A vagyonnyilatkozati rendszer felülvizsgálata elengedhetetlen nemcsak az átláthatóság és a közélet tisztaságának növelése vagy a közvélemény információigényének korrekt kielégítése miatt, hanem az uniós források hazahozatala érdekében teljesítendő előírások miatt is - közölte az Országgyűlés elnöke a Facebook-oldalán.

Forsthoffer Ágnes azt írta: a vagyonnyilatkozati adattartalom alkalmatlan bárki vagyoni helyzetének vagy vagyongyarapodásának megállapítására, mivel az adatkérés elavult és nagyon hiányos, évről évre összehasonlíthatatlan, nem biztosítja a transzparenciát.

Teljesen nyilvánvaló, hogy a hatályos vagyonnyilatkozati rendszer egy korrupcióban érdekelt hatalom érdekét szolgálta

- fogalmazott a házelnök.

Hangsúlyozta, hogy a következő, a jövő év elején benyújtandó vagyonnyilatkozatok már egy új rendszerben kell, hogy készüljenek. Hozzátette, hogy a Tisza képviselői közül legtöbben olyan szakemberek, akik komoly szakmai pályafutás után, stabil vagyoni helyzettel léptek a politikába. "Nem gazdagodni jöttek, hanem szolgálni" - írta Forsthoffer Ágnes.

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