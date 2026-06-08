Hallucinogén gombát adtak a súlyosan beteg páciensnek: amit tapasztaltak, drámai volt

A São Paulo-i Egyetem Marcos Lago idegtudós által vezetett kutatócsoportja tette közzé azt az esettanulmányt, amelyben egy súlyos Alzheimer-kórral diagnosztizált idős nőt kezeltek klinikai felügyelet mellett pszilocibintartalmú gombával. A páciens a kezelést megelőzően kizárólag egyszavas válaszokra volt képes, szinte soha nem kezdeményezett kommunikációt, és a mindennapi alapvető tevékenységek során is folyamatos segítségre szorult.
Az első, ötgrammos – a rekreációs használók körében csak "hősies adagként" emlegetett – dózis elfogyasztását követően a nő mély, alvásszerű állapotba került. Nagyjából tizenkilenc órával később azonban
Váratlanul beszélni kezdett önmagában, és ezt órákon át folytatta.
Az ezt követő napokban képes volt kontrollálni a hólyagműködését, önállóan öltözködött és sétált, tartotta a szemkontaktust, sőt beszélgetésekbe is bocsátkozott. A kutatók különösen figyelemreméltónak tartják a vizeletkontroll visszanyerését több mint öt évnyi krónikus inkontinencia után, mivel ez a folyamat rendkívül összetett agyi hálózatok összehangolt működését igényli.
Az ígéretes eredmények láttán a páciens egy hónappal később egy kisebb, háromgrammos adagot is kapott. A második alkalommal már nem aludt el, végig beszédes maradt, és érzelmes emlékeket idézett fel, például azt, amikor a fiával egy békés szigeten szörfözött. Az arcmimikája, az érzelmi reakciói és a mozgáskoordinációja egyaránt látványosan javult, sőt egy ponton megjegyezte, hogy kifejezetten kellemes élmény számára a kezelés.
A tanulmány szerzői ugyanakkor óvatosságra intenek, hangsúlyozva, hogy az eredmények nem az Alzheimer-kór visszafordíthatóságát bizonyítják.
Sokkal inkább arra utalnak, hogy a súlyos idegrendszeri leépülés ellenére is megmaradhatnak olyan rejtett funkcionális tartalékok az agyban, amelyek bizonyos neuromodulációs hatásokra átmenetileg újra aktívvá válhatnak. A vizsgálat hiányosságai közé tartozik ugyanakkor, hogy a kezelés alatt nem monitorozták az agyi aktivitást, és nem alkalmaztak standardizált kognitív mérőskálákat a változások pontos nyomon követésére.
A pszilocibin demenciára gyakorolt hatásainak kutatása más intézményekben is elkezdődött. Egy több mint háromezer fős amerikai felmérés rávilágított, hogy a hallucinogéneket használó idősebb felnőttek körében ritkábbak a depressziós tünetek, és egyes kognitív funkcióik is kedvezőbben alakulnak. Korábbi klinikai vizsgálatok arra is rámutattak, hogy már egyetlen 25 milligrammos pszilocibinadag is tartós változásokat idézhet elő az agyban. Jelenleg is zajlik egy olyan kísérleti program, amely azt vizsgálja, hogy a felügyelt környezetben alkalmazott pszilocibin képes-e enyhíteni a depressziót és javítani az életminőséget az enyhe kognitív hanyatlásban vagy korai stádiumú Alzheimer-kórban szenvedő betegeknél. Az esettanulmány részletei a Frontiers in Neuroscience című szakfolyóiratban jelentek meg.
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