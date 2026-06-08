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Itt a döntés: ennyit keresnek mostantól az országgyűlési képviselők
Gazdaság

Itt a döntés: ennyit keresnek mostantól az országgyűlési képviselők

MTI
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Alacsonyabb lehet az Országgyűlés működési költsége A képviselők 189 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadták az Országgyűlésről szóló törvény és egyes azzal összefüggő jogszabályok módosítását, aminek célja a működési költségek csökkentése.

A törvény - összhangban az állami szervekkel kapcsolatban elvárt, a felelős és takarékos gazdálkodásra vonatkozó elvekkel - rendelkezik az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentéséről. Jelentős mértékben csökkentik az országgyűlési képviselők tiszteletdíját, juttatásait és működési költségeit.

A tiszteletdíj-kalkuláció alapja a bruttó átlagkereset 1,8-szorosa lesz, a tényleges jövedelmek 10-35 százalék között csökkennek.

A lakhatási támogatás 31 százalékkal, az irodabérletre fordítható keretösszeg 52 százalékkal, az alkalmazottakra fordítható keret 30 százalékkal csökken, megszűnik a képviselői mobiltelefon-költségtérítés, valamint a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag-elszámolási lehetőség is. A maradványok pedig nem kerülhetnek a pártkasszákba, a fel nem használt közpénz visszakerül a központi költségvetésbe. A törvény elfogadásával az Országgyűlés működése a következő négy évben 50 milliárd forinttal kevesebbe kerül majd.

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