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Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Gazdaság

Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára

Portfolio
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Holnap nem várható árváltozás az üzemanyagok piaci beszerzési árában a holtankoljak szerint. Ez a fogyasztói árakat amúgy sem érintené, hiszen továbbra is a védett árak vannak érvényben.

Kedden nem változik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára sem.

2026.06.08-án az átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

  • 95-ös benzin: 643 Ft/liter
  • Gázolaj: 674 Ft/liter
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