Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára

Kedden nem változik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára sem.
2026.06.08-án az átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:
- 95-ös benzin: 643 Ft/liter
- Gázolaj: 674 Ft/liter
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