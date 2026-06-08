Jön az adat, ami után kamatot vághat az MNB

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Kedd reggel közli a KSH a májusi inflációs adatot, ami a szakemberek előrejelzése szerint minimális emelkedést mutathat a legutóbbi 2,1%-hoz képest, de még mindig kényelmes lehet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsának ahhoz, hogy akár két hét múlva kamatot vágjon. A jegybank döntéshozói biztosan kiemelten figyelik a mostani adatot, bár talán még nagyobb súllyal esik a latba majd az EKB és a Fed közelgő döntése.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Folytatódik az infláció emelkedése?

Áprilisban 2,1%-on állt az éves infláció Magyarországon, ez már érezhetően magasabb áremelkedési ütemet jelentett a februári 1,4%-os mélypontnál, de még mindig a jegybank célsávjának alsó határánál volt. Az MNB inflációs célsávja ugyanis 3±1 százalékpont, innen nézve pedig a jegybank akár kényelmes helyzetben is lehetne egy kamatcsökkentési döntést illetően.

Az elmúlt hetekben a hazai fronton az eddigi bizonytalanságok is oldódni látszottak, hiszen a május elején megalakult új kormány kijelentette: egyelőre nincs napirenden az árrésstopok és a védett üzemanyagárak kivezetése. Vagyis még hónapokig

fennmaradhat a mesterségesen elnyomott infláció.

A nemzetközi környezet már nem ennyire támogató, hiszen egyre több szakember figyelmeztet arra, hogy a három hónapja kirobbant közel-keleti háború valódi gazdasági hatásait még nem érzi a világ. Ez pedig a globális inflációs várakozások emelkedésében és a nagy nemzetközi jegybankok lépéseiben csapódhat le. A piac az Európai Központi Bank esetében már kamatemelést áraz a csütörtöki ülésen a fokozódó inflációs kockázatok miatt.

Eközben itthon az MNB a legutóbbi ülésen épp megnyitotta az ajtót a kamatcsökkentés előtt, így kiemelt érdeklődés övezheti a június 23-án esedékes ülést. A nagy kérdés, hogy egy globálisan fokozódó inflációs nyomás és európai kamatemelés mellett szembe tud-e menni a magyar jegybank a trenddel. A most megjelenő inflációs adat akár erre is választ adhat.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 05. 26. Valaki már ma kamatot vágott volna az MNB-ben

A Portfolio által megkérdezett elemzők minimális emelkedést várnak áprilishoz képest a drágulási ütemben,

2,2%-os inflációs adatot tartanak a legvalószínűbbnek.

Elemzői felmérés az inflációs* prognózisokról (év/év, %) név intézmény 2026. máj. 2026. dec. 2027. dec. 2026. átlag 2027. átlag Aradványi P. - Varga Z. Equilor 2,1 4,3 2,2 2,7 3,7 Árokszállási Z. - Balog-Béki M. MBH Bank 2,2 5,0 2,5 3,4 4,0 Becsey Zsolt Unicredit Bank 2,1 3,9 3,7 2,7 4,3 Béri Zsófia VIG Alapkezelő 2,3 4,1 - 3,0 - Isépy T. - Biró D. Századvég Konjunktúrakutató 2,4 5,0 3,0 3,3 3,9 Jobbágy Sándor Concorde 2,2 - - 3,6 3,2 Kiss Péter Amundi 2,4 4,6 2,1 2,9 3,3 Nyeste Orsolya Erste Bank 2,2 4,5 3,2 3,1 4,5 Palócz Éva Kopint-Tárki 2,3 4,1 2,7 3,0 3,5 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 2,4 4,8 4,0 3,2 4,4 Török Zoltán Raiffeisen Bank 2,2 5,0 2,2 3,0 3,7 Trippon Mariann CIB Bank 2,2 3,8 3,6 2,7 3,8 Virovácz Péter ING Bank 2,1 4,4 3,1 2,8 4,2 konszenzus (medián) 2,2 4,5 3,0 3,0 3,9 Forrás: Portfolio * fogyasztóiár-index

A hó/hó adatokban az élelmiszereknél az előző haviaknál valamivel magasabb árindexet várunk, mivel májusban a primőrök megjelenése általában felviszi az indexet – mutat rá az egyik tényezőre, amire érdemes lesz figyelni Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója.

Mérsékelt havi árnövekedést várunk, amit főleg a szezonális élelmiszerárak emelkedése hajthatott – ért egyet a fentiekkel Nyeste Orsolya. Az Erste Bank elemzője szerint amíg az adminisztratív árkorlátozások élnek, addig nem igazán van rövidtávon inflációs nyomás a gazdaságban. Emellett segít az erős forint is, ami kedvezően befolyásolhatja az árkorlátozásokkal nem érintett területeken az átárazási hajlandóságot.

Az iráni háború hatásai nem érződnek továbbra sem a magyar fogyasztói árakban, ez azonban később változhat. Valószínűleg ezért kezdtek el az elmúlt időszakban ismét emelkedni az inflációs várakozások a vállalatok körében, ráadásul paradox módon az elhúzódó adminisztratív korlátozások is egyre inkább a várakozások emelkedésének az irányába hatnak – teszi hozzá Nyeste.

A Bajnokok Ligája-döntő miatti áremelések okozhatnak egy kisebb meglepetést, de feltehetően ezek visszakorrigálnak majd júniusban

- mutat rá egy érdekes májusi fejleményre Becsey Zsolt.

Az Unicredit Bank elemzője szerint az üzemanyagon lévő védett árakat szeptemberig fenntarthatja a kormányzat, így a teljes éves infláció 3% alatt maradhat az év egészét tekintve. A jövő évben viszont - részben bázishatások miatt – 5 százalékhoz közel lehet az átlagos maginfláció.

Csak idő kérdése, hogy beinduljanak az áremelések?

A fenti táblázatból az is látszik, hogy a következő hónapra előretekintve lényegesen magasabb inflációs adatokat várnak a szakemberek. Az elmúlt hónapokban erre hivatkozva hangsúlyozta az óvatosságot az MNB elnöke is többször, az év végére a jegybank 4-5%-os áremelkedéssel számol, ami az elemzők szerint csak 2027 végére térhet vissza a 3%-os jegybanki célhoz.

A magas energiaárak hatásai közvetlenül és közvetetten is csak részben épültek még be az árakba, ezt az árréskorlátozások és az üzemanyagárstop bevezetése, majd jogszabályi intézményesítése is segíti rövid távon, azonban kivezetésük esetén az elfojtott inflációs hatás megjelenhet – emelte ki Isépy Tamás. A Századvég elemzője szerint a globális bizonytalanság miatt a felfelé mutató inflációs kockázatot magában hordozó tényezők továbbra is jelen vannak.

Várakozásunk szerint fokozatosan gyorsulhat a drágulás éves mértéke

- vetíti előre Árokszállási Zoltán.

Az MBH Bank elemzési központjának vezetője kiemelte, hogy továbbra is a mesterséges átkorlátozások legalább részleges kivezetésével számolnak az év vége előtt, ami vélhetően megjelenik majd az inflációs számokban is.

Az elmúlt hetek fejleményei nyomán csökkentette egész éves inflációs várakozását Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója, szerinte az árkorlátozások mellett az erős forintnak van ebben szerepe.

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Előre tekintve, a második félév már hozhat érdemi gyorsulást az inflációban. Előbb-utóbb megjelennek a vállalati energiaköltségek emelkedésének hatásai, ahogyan a kínálati problémák tartóssága is végül árfelhajtó lesz, amennyiben a forint a jelenlegi szintek körül stabilizálódik az euróval szemben. A pénzügyi és telekommunikációs szektorok áremeléseit már bejelentették, így azokkal biztosan kalkulálhatunk az év második felében, de ez az átlagos éves inflációs rátát nagyjából 0,2 százalékponttal emeli meg 2026-ban – véli Virovácz Péter.

Ez adhatja meg a lökést az MNB-nek?

Monetáris politikai szempontból nem fog érdemben tisztulni a kép – véli Becsey Zsolt. Szerinte a jelenlegi maginflációs momentum ugyan kifejezetten támogató a kamatvágásokra, viszont

előretekintő üzemmódban kell működnie a jegybanknak és egyre inkább arra mutatnak a jelek, hogy a szolgáltatásokban és a tartós termékeket árusító üzletekben széles körben terveznek áremelést a szereplők.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát. Információ és jelentkezés

Egyúttal a vegyipari termelői árindexek emelkedése valószínűleg nem fogja megkímélni a fogyasztói árakat sem, az aszály pedig az élelmiszerek árában látszódhat meg. Az általa becsült inflációs várakozás alapú előretekintő infláció jelenleg 5-6 százalékon tartózkodik, ami még úgy is magas, hogy a lakosság esetében gyakorlatilag beszakadtak az áremelési várakozások.

A nemzetközi kockázatok továbbra is magasak, és az új költségvetési hiánycél sem ismert még, így szerintünk a jegybank kivárhat a kamatvágással júniusban is

- véli az Unicredit szakembere.

A folytatást tekintve azt gondolja, hogy türelmes maradhat a jegybank, mivel a Tanács valószínűleg egy kamatvágási ciklusban gondolkodik ad-hoc vágások helyett, ami nagyobb bizonyosságot igényel.

Miközben a világ egésze kamatemelési lázban ég, itthon az a valós kérdés, hogy 25 vagy 50 bázispontot vágjon a Monetáris Tanács

- emelte ki Virovácz Péter. Az ING Bank elemzője emlékeztet rá, hogy korábban az FX swapok és a lakossági állampapírok esetében 50 bázispontos kamatcsökkentés történt, így ő nem lenne meglepve, ha a Monetáris Tanács is a nagyobb lazítás mellett döntene.

A mostani adat nem áll ellene a júniusi kamatvágásnak – hangsúlyozta Regős Gábor, így a Gránit Alapkezelő szakembere azt várja, hogy az erős forint és a cél alatti infláció miatt tud lazítani a jegybank.

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