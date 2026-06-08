Kiderült, ki lesz az új országos rendőrfőkapitány

A tájékoztatás szerint a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét bízza meg az Országos Rendőr-főkapitányság vezetésével Magyar Péter miniszterelnök június 8-i hatállyal. A közlés szerint a miniszterelnök - a belügyminiszter előterjesztésére - június 8-i hatállyal
visszavonja Balogh János rendőr altábornagy országos rendőrfőkapitányi vezetői megbízását, ezzel egyidejűleg Mecser Tamás rendőr dandártábornokot bízza meg az ORFK vezetésével.
Az új országos rendőrfőkapitány a rendőri pályafutását még 1988-ban kezdte Kazincbarcikán, ahol nyomozóként dolgozott. A Rendőrtiszti Főiskola elvégzését követően a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen jogi diplomát szerzett. Dolgozott az Edelényi és a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyetteseként tevékenykedett.
Címlapkép forrása: Rovibroni (Barna Rovács) via Wikimedia Commons
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