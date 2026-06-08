Kiderült, mennyit kell fizetnie hónap végéig az önkormányzatoknak – Budapestet mentesítette a kormány

Még 2024 végén jelentette be Navracsics Tibor akkori közigazgatási és területfejlesztési miniszter, hogy a szolidaritási hozzájárulást fizető településektől egy újabb módon is elvonják a helyi iparűzési adót: a települések HIPA-többlete egy Településfejlesztési Alapba megy, amiből aztán a Versenyképes Járások programot finanszírozzák.

Ennek az elvonásnak a június 30-ig befizetendő mértékét határozza meg a most megjelent rendelet.

Szembetűnő, hogy Budapestnek és a megyeszékhelyeknek 0 forint fizetési kötelezettséget írt elő a Pénzügyminisztérium.

Ezzel minden bizonnyal Budapest súlyos pénzügyi helyzetére reagálnak. Karácsony Gergely főpolgármester és Kiss Ambrus főigazgató is beszélt arról, hogy a főváros egyeztet a minisztériummal az ügyről. Emellett arra is próbálnak megoldást találni, hogy mi történjen a szolidaritási hozzájárulás jövő héten esedékes, 37 milliárd forintos részletével, amit Budapest nem tud kifizetni – egyszerűen nincs ennyi pénz a számláján. Ezen felül a Megyei Jogú Városok Szövetségének előző heti tájékoztatása szerint több megyeszékhely is kritikus pénzügyi helyzetben van.

A legtöbbet így a tervezet szerint Kazincbarcikának kell fizetnie (787 millió forint), akit a borsodi Berente és Vecsés követ (469, illetve 185 millió forint).

A tervezetet június 16-ig lehet véleményezni.

Az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszerének átalakításáról előző héten tárgyalásokba kezdett a kormány. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége többek közt azt kérte, hogy szűnjön meg a cikkben szereplő elvonás alapját képező Versenyképes Járások program, és egy más konstrukcióban fejlesszék a településeket.

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Címlapkép forrása: MTI