  • Megjelenítés
Kiderült, mennyit kell fizetnie hónap végéig az önkormányzatoknak – Budapestet mentesítette a kormány
Gazdaság

Kiderült, mennyit kell fizetnie hónap végéig az önkormányzatoknak – Budapestet mentesítette a kormány

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Pénzügyminisztérium a rendeletet, ami előírja, hogy mekkora iparűzésiadó-többletet kell befizetnie június 30-ig az önkormányzatoknak. A fővárost és a megyeszékhelyeket megkímélik, így Kazincbarcika lett a legnagyobb befizető.

Még 2024 végén jelentette be Navracsics Tibor akkori közigazgatási és területfejlesztési miniszter, hogy a szolidaritási hozzájárulást fizető településektől egy újabb módon is elvonják a helyi iparűzési adót: a települések HIPA-többlete egy Településfejlesztési Alapba megy, amiből aztán a Versenyképes Járások programot finanszírozzák.

Ennek az elvonásnak a június 30-ig befizetendő mértékét határozza meg a most megjelent rendelet.

Szembetűnő, hogy Budapestnek és a megyeszékhelyeknek 0 forint fizetési kötelezettséget írt elő a Pénzügyminisztérium.

Ezzel minden bizonnyal Budapest súlyos pénzügyi helyzetére reagálnak. Karácsony Gergely főpolgármester és Kiss Ambrus főigazgató is beszélt arról, hogy a főváros egyeztet a minisztériummal az ügyről. Emellett arra is próbálnak megoldást találni, hogy mi történjen a szolidaritási hozzájárulás jövő héten esedékes, 37 milliárd forintos részletével, amit Budapest nem tud kifizetni – egyszerűen nincs ennyi pénz a számláján. Ezen felül a Megyei Jogú Városok Szövetségének előző heti tájékoztatása szerint több megyeszékhely is kritikus pénzügyi helyzetben van.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: kitálalt az Integritás Hatóság elnöke, miniszteri biztost nevez ki Magyar Péter

Minden kórházban rekedt gyerek sorsát egyénileg rendezi a kormány

Berlin látványos kudarcot vallott az ENSZ-ben – Hogy tudta Bécs beelőzni a nagy testvért?

Kapcsolódó cikkünk

Jelentősen drágulhat júliustól a taxizás Budapesten, egyeztetett a főváros és a kormány a pénzügyekről

Három megyei jogú városnak már idén pénzügyi segítség kellhet

A legtöbbet így a tervezet szerint Kazincbarcikának kell fizetnie (787 millió forint), akit a borsodi Berente és Vecsés követ (469, illetve 185 millió forint).

A tervezetet június 16-ig lehet véleményezni.

Az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszerének átalakításáról előző héten tárgyalásokba kezdett a kormány. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége többek közt azt kérte, hogy szűnjön meg a cikkben szereplő elvonás alapját képező Versenyképes Járások program, és egy más konstrukcióban fejlesszék a településeket.

Cikkünk frissült.

Címlapkép forrása: MTI

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Lesz NER kárpótlási jegy?

Elgondolkozom, hogyan lehetne megúszni, hogy folyton állami károsultak kárpótlásával gyötrődjünk. Nyilván sokféleképpen, de most egy aspektusra koncentrálnék. A ‘90-es évekbeli kárpótl

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Debrecen Economic Forum 2026

2026. június 9.

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Térkép mutatja: így veri el az eső Magyarországot
Uniós tagállam gyanús orosz kapcsolatai nyomába küldik Ursula von der Leyen helyettesét
Magyar Péter: az elénk táruló kép katasztrofális
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility