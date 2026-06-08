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Korrupcióellenes és átláthatósági törvényjavaslat érkezik a héten
Gazdaság

Korrupcióellenes és átláthatósági törvényjavaslat érkezik a héten

MTI
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A héten korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be Görög Márta igazságügyi miniszter az Országgyűlésnek, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz - közölték hétfőn a kormány Facebook-oldalán.

A bejegyzés szerint a tervezett előterjesztés többek között az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az Integritás Hatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőkealapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érintené.

Hazahozzuk az uniós pénzeket, megkezdjük Magyarország újjáépítését

- áll a bejegyzésben.

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