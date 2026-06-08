Különleges felvételt készítettek: a Földközi-tengerben tűnt fel a hatalmas ragadozó

Derk Remmers önkéntes búvár a Földközi-tengerben pillantott meg egy hatalmas fehér cápát, nyilatkozata szerint „remegtek az ujjai”, miközben a kamerát működésbe hozta. A faj kifejezetten ritkának számít a térségben, mivel a túlhalászás következményeiben rendkívül megcsappant az itteni egyedek száma. Egyes tanulmányok szerint a kihalás szélére sodródott ez a cápafaj a Földközi-tengeren.

Rare footage captured of Great White shark in Mediterranean Sea - A volunteer diver has described shaking as he filmed his encounter with an endangered Great White shark between Tunisia and Sicily. Via @BBC:https://t.co/IC3d3dQDm1 https://x.com/BBC?ref_src=twsrc%5Etfw — Viking Resistance (@BlueCrewViking) June 8, 2026

A hatóságok felhívták a figyelmet, hogy

az észlelés a népszerű strandoktól nagyon messze történt, ezért nincs ok a félelemre.

Meg is nevezték a pontos helyszínt: Szicília és Tunézia között, több tengeri mérföldre a nyílt tengeren. A felvételek alapján egy felnőtt hímet sikerült levideóznia a búvárnak. A természetvédők kulcsfontosságúnak tartják ezeket a képeket, mivel úgy vélik, hogy az ilyenek segíthetik a kormányok döntéshozatalát a tengeri természetvédelmi területek kijelölésére.

A búvár merülésének eredeti célja nem a hatalmas ragadozó megfigyelése volt, hanem a térségben egyre nagyobb gondot okozó „szellemhalászhajók” problémáját bemutatni.

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