Küzd az Aldi a vasárnapi nyitva tartásért Belgiumban

Az Aldi vasárnap délután egy óráig szeretné nyitva tartani belgiumi üzleteit, a hatóságok döntése értelmében azonban a diszkontlánc tervei ütköznek a helyi munkaügyi jogszabályokkal.

A diszkontlánc a múlt héten ismertette elképzeléseit a szakszervezetekkel, amelyek szerint a jövőben minden üzletüket vasárnap 8:30 és 13:00 között tartanák nyitva. A munkavállalók önkéntes alapon, bérpótlékért vagy szabadidő-megváltásért cserébe dolgoznának a hét utolsó napján, a munkaszüneti napokat pedig nem érintené a változás.

A szakszervezetek élesen bírálták a tervezetet, mivel a belga munkajogi szabályozás értelmében a kiskereskedelemben dolgozók vasárnap legfeljebb délig foglalkoztathatók. A Szövetségi Foglalkoztatási Közszolgálat szombati állásfoglalásában a munkavállalói érdekképviseleteknek adott igazat, megerősítve, hogy az Aldi alkalmazottai vasárnap délután nem végezhetnek munkát, kivéve néhány szigorúan szabályozott esetet. Ilyen kivételnek minősül például, hogy évente legfeljebb hatszor engedélyezett az egész napos vasárnapi nyitvatartás, emellett a tengerparti üdülőhelyeken és a kiemelt turisztikai központokban is eltérhetnek az általános tilalomtól.

Nem az Aldi az egyetlen kiskereskedelmi lánc, amely megpróbálta kiterjeszteni a vasárnapi nyitvatartását. A Carrefour – amely a saját üzemeltetésű egységeit jelenleg vasárnap 8 és 12 óra között tartja nyitva – korábban szintén egy órával hosszabb, 9-től 13 óráig tartó nyitvatartási idő bevezetését tervezte, ám ezt a kezdeményezést a szakszervezetek ugyanúgy megakadályozták.

A Scollar szakszervezet szerint a gyakorlatban sok üzlet a tiltás ellenére is nyitva tart vasárnap délután, így nyílt törvénysértés történik. Az érdekképviselet úgy látja, hogy a szabályok betartatása rendkívül hiányos,

a kiszabható bírságok összege pedig eltörpül a plusz nyitvatartásból származó bevételek mellett.

A Szövetségi Foglalkoztatási Közszolgálat sajtóosztálya a Belga hírügynökség megkeresésére közölte, hogy a munkaügyi felügyelőség lakossági bejelentések alapján és hivatalból is rendszeresen végez ellenőrzéseket, és a jogsértések észlelésekor megteszi a szükséges jogi lépéseket.

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