Láttak egy medvét, rögtön bezárt majdnem 100 iskola

Ucunomija önkormányzata szombaton rendelte el mind a 94 általános és középiskola bezárását, miután egy közepes termetű, nagyjából egyméteres ázsiai feketemedvét láttak a település határában lévő park közelében. A Tokiótól mintegy száz kilométerre északra fekvő városban korábban még soha nem észleltek medvét. Az állatot vasárnap hajnalban egy térfigyelő kamera is rögzítette, amint a belvárosban két meglepett fiatal előtt szaladt el, majd később egy lakóövezetben, hétfőn hajnalban pedig
a központtól mindössze két kilométerre fekvő ipari negyedben is feltűnt.
A városvezetés arra kéri a lakosokat, hogy tartsák zárva az ajtókat és az ablakokat, az állatot pedig semmiképpen se közelítsék meg, hanem húzódjanak a legközelebbi épületbe. A helyieket hangszórós járművekkel is figyelmeztetik a veszélyre, miközben a rendőrség és a helyi vadásztársaság tagjai folyamatosan keresik a ragadozót.
Japánban idén rekordszámú, mintegy ötvenezer medveészlelést regisztráltak, amelyek többsége az ország északkeleti részén történt. Tokió környékén eddig ritkaságnak számított a ragadozók felbukkanása, az utóbbi hetekben azonban megváltozott a helyzet. A főváros nyugati peremén fekvő Okutamában egy orosz turistát sebesített meg egy medve, majd a szomszédos Hacsiódzsi elővárosban is láttak egy példányt. Fukusima prefektúrában pedig egy állat négy emberre is rátámadt, mielőtt behatolt volna egy irodába, majd onnan egy gyárba, ahonnan végül vélhetően egy ablakot kinyitva menekült el.
A medvetámadások száma az utóbbi években folyamatosan emelkedik Japánban.
A márciusig tartó tizenkét hónapos időszakban rekordszámú halálos kimenetelű és sérüléssel járó esetet regisztráltak. A Honsú főszigeten élő ázsiai feketemedvék állományát 12 és 42 ezer közé becsülik, míg az északi Hokkaidó szigetén nagyjából 12 ezer nagyobb termetű barnamedve él. A szakértők szerint a medvék fő táplálékát jelentő makktermés ingadozása, valamint a vidéki települések elnéptelenedése egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy a vadak egyre gyakrabban merészkednek lakott területekre. A helyi önkormányzatok többek között mesterséges intelligenciával támogatott térfigyelő rendszerekkel próbálják nyomon követni a medvék mozgását.
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