Magyar Péter: az elénk táruló kép katasztrofális

Hétfő délután kezdődik az Országgyűlés következő plenáris ülése, melyen felszólal Magyar Péter miniszterelnök. A parlament többek között a devizahiteles végrehajtások felfüggesztéséről, illetve a képviselői fizetések csökkentéséről tárgyalhat.

„A gyermekekért viselt felelősségünkről” címmel tart napirend előtti felszólalást hétfőn 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök, aki az Országgyűlés plenáris ülése előtt szól a képviselőkhöz.

A kormányfő Facebook-posztjában azt emelte ki, hogy a most kezdődő ülésszakban

felfüggeszthetik a devizahiteles végrehajtásokat, illetve jelentősen csökkenthetik a képviselői fizetéseket és költségtérítéseket.



A kegyelmi botrány kirobbanása magyar emberként és édesapaként felháborított és megrázott. Az elmúlt két évben felkerestem a gyermekotthonokat, ahova beengedtek, oda bementem és beszéltem az ott élőkkel és dolgozókkal.

Azt ígértük, hogy nyilvánosságra fogjuk hozni a kegyelmi ügy aktáit, de ez csak az első lépés egy hosszú úton. A feladatunk újjáépíteni a lerombolt rendszert, fel kell tennünk azokat a kérdéseket, melyek megfogalmazódtak.

Arra kértem a szociális és családügyi minisztériumot, hogy tegyenek lée egy átfogó vizsgálatot, mely válaszokat ad ezekre a kérdésekre

- jelentette be Magyar Péter.

A miniszterelnök szerint politikai kérdéseket is fel kell vetni, hogy kik tudtak ezekről a problémákról, ki hagyta cserben a gyerekeket név szerint. A miniszter elkezdte a szakmai feltárást,

az elénk táruló kép katasztrofális.

Magyar Péter beszédében kiemelte: jelenleg 2000 nevelőszülő hiányzik a magyar rendszerből és hosszú idő után először fordult elő, hogy ma több gyermek vár szülőre, mint ahányan szeretnének örökbe fogadni.

Az új kormány miniszteri biztost nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézet bántalmazások teljes kivizsgálására

jelentette be a kormányfő. Hozzátette, hogy a szociális és családügyi miniszter több olyan gyermekvédelmi vezetőt menesztett, akik asszisztáltak az elmúlt években történtekhez. Ezen felül

a kormány a héten dönthet egy egymilliárd forintos kártalanítási alap felállításáról, melyből kártérítést nyújtanának az áldozatoknak.

A gyermekvédelem költségvetési felülről nyitott lesz, ha több szakemberre lesz szükség, lesz rá forrás, ha több férőhely kell, lesz rá pénz

- jelentette be a miniszterelnök.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert