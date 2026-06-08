Magyar Péter: az elénk táruló kép katasztrofális

„A gyermekekért viselt felelősségünkről” címmel tart napirend előtti felszólalást hétfőn 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök, aki az Országgyűlés plenáris ülése előtt szól a képviselőkhöz.
A kormányfő Facebook-posztjában azt emelte ki, hogy a most kezdődő ülésszakban
felfüggeszthetik a devizahiteles végrehajtásokat, illetve jelentősen csökkenthetik a képviselői fizetéseket és költségtérítéseket.
A kegyelmi botrány kirobbanása magyar emberként és édesapaként felháborított és megrázott. Az elmúlt két évben felkerestem a gyermekotthonokat, ahova beengedtek, oda bementem és beszéltem az ott élőkkel és dolgozókkal.
Azt ígértük, hogy nyilvánosságra fogjuk hozni a kegyelmi ügy aktáit, de ez csak az első lépés egy hosszú úton. A feladatunk újjáépíteni a lerombolt rendszert, fel kell tennünk azokat a kérdéseket, melyek megfogalmazódtak.
Arra kértem a szociális és családügyi minisztériumot, hogy tegyenek lée egy átfogó vizsgálatot, mely válaszokat ad ezekre a kérdésekre
- jelentette be Magyar Péter.
A miniszterelnök szerint politikai kérdéseket is fel kell vetni, hogy kik tudtak ezekről a problémákról, ki hagyta cserben a gyerekeket név szerint. A miniszter elkezdte a szakmai feltárást,
az elénk táruló kép katasztrofális.
Magyar Péter beszédében kiemelte: jelenleg 2000 nevelőszülő hiányzik a magyar rendszerből és hosszú idő után először fordult elő, hogy ma több gyermek vár szülőre, mint ahányan szeretnének örökbe fogadni.
Az új kormány miniszteri biztost nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézet bántalmazások teljes kivizsgálására
jelentette be a kormányfő. Hozzátette, hogy a szociális és családügyi miniszter több olyan gyermekvédelmi vezetőt menesztett, akik asszisztáltak az elmúlt években történtekhez. Ezen felül
a kormány a héten dönthet egy egymilliárd forintos kártalanítási alap felállításáról, melyből kártérítést nyújtanának az áldozatoknak.
A gyermekvédelem költségvetési felülről nyitott lesz, ha több szakemberre lesz szükség, lesz rá forrás, ha több férőhely kell, lesz rá pénz
- jelentette be a miniszterelnök.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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