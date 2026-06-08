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Magyar Péter gyorsan megoldaná az egészségügy egyik legnagyobb problémáját
Gazdaság

Magyar Péter gyorsan megoldaná az egészségügy egyik legnagyobb problémáját

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A június 8-i országgyűlési ülésen kiderült, hogy a Tisza-kormány rövid idő alatt teljesíteni szeretné az egyik legfontosabb ígéretét, és megoldani a kórházi klímák problémáit. Magyar Péter elmondta, hogy azonnali hatállyal átcsoportosítanak 3,4 milliárd forintnyi keretet a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnak a helyzet kezelésére,

ebből június 30-ig, vagy legkésőbb július 12-ig mindenütt meg kell javítani az elromlott klímarendezéseket.

A Tisza Párt a kampányidőszakban rendszeresen felhívta a figyelmet a kórházi klímák problémáira, ez visszatérően az egyik legfontosabb témát jelentette. A múlt felemlegetése ezúttal sem maradt el, a miniszterelnök a korábbi egészségügyi államtitkár, Takács Péter munkáját kritizálva, kiemelve, hogy az említett klímákra idén nem akart költeni a korábbi kormány, nem biztosítottak forrásokat a problémák megoldására.

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