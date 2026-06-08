Megfejtették a kutatók: ez a titokzatos anyag felelős azért, ha képtelenek vagyunk változtatni a szokásainkon

Az Okinawai Tudományos és Technológiai Intézet (OIST) idegtudósai a Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmányukban azt vizsgálták, mi történik az agyban, amikor a körülmények hirtelen megváltoznak, és a korábban bevált viselkedés már nem vezet eredményre. A kutatócsoport

egy kulcsfontosságú ingerületátvivő anyag, az acetilkolin szerepét tárta fel a viselkedési rugalmasság hátterében.

A kísérlet során egereket tanítottak meg egy virtuális labirintusban navigálni, ahol az állatok megtanulták, melyik útvonal vezet jutalomhoz. Ezt követően a kutatók megváltoztatták a szabályokat, és a jutalmat egy másik útvonalhoz rendelték. Kétfoton-mikroszkópia segítségével valós időben figyelték meg az állatok agyában zajló ingerületátvivőanyag-felszabadulást, miközben az egerek szembesültek a váratlan eredménnyel.

Az elvárt jutalom elmaradásakor az agy egyes területein jelentősen megnőtt az acetilkolin-felszabadulás, az állatok pedig nagyobb arányban változtatták meg döntéseiket a labirintusban. Minél nagyobb mértékben emelkedett az acetilkolinszint, annál valószínűbb volt, hogy az egerek eltértek a korábbi választásuktól. Amikor a kutatók csökkentették az állatok acetilkolin-termelő képességét, az egerek jóval kevésbé voltak hajlandóak módosítani a döntéseiken a váratlan eredmény után, ami

igazolja az ingerületátvivő anyag meghatározó szerepét a viselkedési rugalmasságban.

Érdekes módon nem minden kolinerg interneuroncsoport reagált egyformán. Miközben a többség fokozta az acetilkolin-felszabadulást, néhány kisebb sejtcsoport alig mutatott változást, vagy éppen csökkent az aktivitása. A kutatók szerint ez arra utalhat, hogy az agy megőrzi a korábban sikeres viselkedési mintákra vonatkozó információkat arra az esetben, ha a helyzet ismét megváltozna.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy a viselkedési rugalmasság az agy több régiójának és jelátviteli rendszerének összehangolt működését igényli, amelyben az acetilkolin kulcsfontosságú elemként vesz részt. A striatumban található kolinerg interneuronok központi szerepet játszanak a rendszer működésében. Mivel az acetilkolinszintet számos neuropszichiátriai kórkép, például a Parkinson-kór és a skizofrénia kezelése során is befolyásolják, az ingerületátvivő anyag pontosabb megértése a terápiás módszerek fejlesztése szempontjából is lényeges. A függőség és a kényszerbetegség esetében a betegek nehezen tudnak elszakadni a rögzült viselkedési mintáktól, így a viselkedési rugalmasság mechanizmusainak feltárása közvetlen klinikai jelentőséggel bírhat ezeken a területeken is.

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