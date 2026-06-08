Megfejtették a kutatók: ez a titokzatos anyag felelős azért, ha képtelenek vagyunk változtatni a szokásainkon

Az Okinawai Tudományos és Technológiai Intézet (OIST) idegtudósai a Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmányukban azt vizsgálták, mi történik az agyban, amikor a körülmények hirtelen megváltoznak, és a korábban bevált viselkedés már nem vezet eredményre. A kutatócsoport
egy kulcsfontosságú ingerületátvivő anyag, az acetilkolin szerepét tárta fel a viselkedési rugalmasság hátterében.
A kísérlet során egereket tanítottak meg egy virtuális labirintusban navigálni, ahol az állatok megtanulták, melyik útvonal vezet jutalomhoz. Ezt követően a kutatók megváltoztatták a szabályokat, és a jutalmat egy másik útvonalhoz rendelték. Kétfoton-mikroszkópia segítségével valós időben figyelték meg az állatok agyában zajló ingerületátvivőanyag-felszabadulást, miközben az egerek szembesültek a váratlan eredménnyel.
Az elvárt jutalom elmaradásakor az agy egyes területein jelentősen megnőtt az acetilkolin-felszabadulás, az állatok pedig nagyobb arányban változtatták meg döntéseiket a labirintusban. Minél nagyobb mértékben emelkedett az acetilkolinszint, annál valószínűbb volt, hogy az egerek eltértek a korábbi választásuktól. Amikor a kutatók csökkentették az állatok acetilkolin-termelő képességét, az egerek jóval kevésbé voltak hajlandóak módosítani a döntéseiken a váratlan eredmény után, ami
igazolja az ingerületátvivő anyag meghatározó szerepét a viselkedési rugalmasságban.
Érdekes módon nem minden kolinerg interneuroncsoport reagált egyformán. Miközben a többség fokozta az acetilkolin-felszabadulást, néhány kisebb sejtcsoport alig mutatott változást, vagy éppen csökkent az aktivitása. A kutatók szerint ez arra utalhat, hogy az agy megőrzi a korábban sikeres viselkedési mintákra vonatkozó információkat arra az esetben, ha a helyzet ismét megváltozna.
A kutatók hangsúlyozzák, hogy a viselkedési rugalmasság az agy több régiójának és jelátviteli rendszerének összehangolt működését igényli, amelyben az acetilkolin kulcsfontosságú elemként vesz részt. A striatumban található kolinerg interneuronok központi szerepet játszanak a rendszer működésében. Mivel az acetilkolinszintet számos neuropszichiátriai kórkép, például a Parkinson-kór és a skizofrénia kezelése során is befolyásolják, az ingerületátvivő anyag pontosabb megértése a terápiás módszerek fejlesztése szempontjából is lényeges. A függőség és a kényszerbetegség esetében a betegek nehezen tudnak elszakadni a rögzült viselkedési mintáktól, így a viselkedési rugalmasság mechanizmusainak feltárása közvetlen klinikai jelentőséggel bírhat ezeken a területeken is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Itt van három alulértékelt részvény, magas osztalékhozammal!
A profik szerint sokkal többet érnek.
Aggasztó figyelmeztetést adtak ki a szakértők: veszélyes fordulat jött el az atomfegyvereknél
Megfordulóban a nukleáris leszerelési tendencia.
Új részvény kerül az S&P 500-ba, rögtön elszállt az árfolyam
Még egy AI-papír az indexben.
Magyar Péter: az elénk táruló kép katasztrofális
A parlament ülése előtt beszél a kormányfő.
Megjött a brüsszeli utalás, pénzhez jut Ukrajna
Az Európai Bizottság tartja működésben az ukrán államot.
Teljesen átalakul az egyik legnépszerűbb magyarországi holtág strandja
Közel 180 millió forintból újul meg a fürdőhely.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Buborékok és bajnokok - a tőzsde mindenkori sztárjai a Nifty Fiftytől a Magnificent Sevenig
Minden tőzsdei korszaknak megvannak a maga "kiválasztottjai" - az a szűk részvénycsoport, amelyre az intézményi befektetők, az elemzők és a média szinte egyszerre szegezi a tekintetét. Mögö
A belga hatóság bekeményít: büntetőeljárások adatvédelmi jogsértés esetén
A belga Adatvédelmi Hatóság ("GBA") 2026 májusában hivatalosan bejelentette, hogy a jövőben aktívan élni kíván a büntetőeljárás kezdeményezésének lehetőségével az adatvédelmi szabá
Lakásfelújítás, hitelkiváltás, autócsere előtt állsz? Ennyit személyi kölcsönt vesznek fel most a magyarok
Továbbra sincs megállás a személyi kölcsönök piacán: nemcsak a kereslet maradt erős, a hitelek összege is szépen hízott. A friss Bankmonitor-adatok alapján a személyi kölcsönök átlagos hi
Belső ellenőrzés külső kézben - kontrollvesztés helyett hatékonyság
Díjmentes online webináriumunkon bemutatjuk, milyen szerepet tölthet be a kiszervezett vagy részben kiszervezett belső ellenőrzés a vállalati kontrollkörnyezet fejlesztésében, hogyan támogathat
A hét legfontosabb elemzés 2026 áprilisából - Egészség, megtakarítások, árak, munkahelyek, oktatás, Ukrajnából menekültek
A magyar elemző, kutató világ 25 új adatokat, kutatási eredményeket bemutató elemzéseit szemlézve mutatjuk be a hét legérdekesebb munkát. A hónap üzenete: Az ország helyzete a bizonytalansá
Lesz NER kárpótlási jegy?
Elgondolkozom, hogyan lehetne megúszni, hogy folyton állami károsultak kárpótlásával gyötrődjünk. Nyilván sokféleképpen, de most egy aspektusra koncentrálnék. A ‘90-es évekbeli kárpótl
Az EU technológiai szuverenitási csomagja: mit hozhat a gyakorlatban?
Június 3-án az Európai Bizottság bemutatta az Európai technológiai szuverenitási csomagot (European Technological Sovereignty Package), amely az EU eddigi legátfogóbb válasza a digitális függő
A tőzsde elhallgatott fegyvere: Valóban többet ér a cég, ha jól kommunikál?
Ezen bukhatnak el akár sikeres cégek.
Visszaszólnak a magyar cégek: tényleg senki nem számított a 360-as euróra?
A pénteki Checklistben a vállalati oldalról nézzük meg a túl erős forintot.
Újra a forint felé fordulhatnak a befektetők – de mikor?
Cinkotai Norberttel, a K&H Értékpapír vezető elemzőjével beszélgettünk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?