Megszólalt az MNB alelnöke: vannak kedvező jelek, de indokolt az óvatosság

Bár az infláció és a kockázati felárak mérséklődése vélhetően csökkentette az árstabilitás biztosításához szükséges kamatszintet Magyarországon, a jegybank az iráni konfliktus, a globális piaci turbulenciák, valamint a hosszú lejáratú hozamok ingadozása miatt továbbra is óvatos álláspontot képvisel – nyilatkozta a Reutersnek Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért és pénzügyi stabilitásért felelős alelnöke.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Az MNB legutóbb februárban csökkentette az alapkamatot – amely akkor az Európai Unió legmagasabb rátája volt – 6,25 százalékra, a májusi kamatdöntő ülésen pedig már felmerült a további enyhítés lehetősége. Bár a Monetáris Tanács egyik tagja kamatvágást javasolt, a szakértői stáb ajánlására a többség – köztük Kurali Zoltán is – végül a szinten tartás mellett döntött. A fogyasztói árak az év első négy hónapjában mindössze 1,8 százalékkal nőttek, ami elmarad a márciusban jelzett 3,8 százalékos éves átlagtól, miközben a Reuters elemzői konszenzusa alapján a májusi infláció is a 3 százalékos jegybanki cél alatt, 2,3 százalékon alakulhatott.

Az alelnök kiemelte, hogy

a vártnál kedvezőbb inflációs adatoknak és a kockázati felárak javulásának köszönhetően az árstabilitás eléréséhez és fenntartásához szükséges kamatszint is alacsonyabb lehet.

Ugyanakkor rámutatott arra, hogy az Európai Központi Bank, az amerikai Federal Reserve és a japán jegybank monetáris politikája, illetve a lehetséges kamatlépések további óvatosságra intenek. Kurali Zoltán hangsúlyozta, hogy előretekintő alapon továbbra is pozitív reálkamatot kell fenntartani, mivel ez Magyarországon az árstabilitás megőrzésének kulcsfontosságú feltétele.

A következő kamatdöntő ülést június 23-án tartják. Az alelnök szerint a döntés a beérkező makrogazdasági adatoktól, a friss inflációs előrejelzéstől, a nemzetközi bizonytalanságoktól, valamint a hazai piaci kockázati felárak esetleges "rezsimváltásától" függ majd. A Reuters legutóbbi felmérésében szereplő elemzők 2027 végéig összesen 125 bázispontos enyhítést valószínűsítenek. Arra a kérdésre, hogy egy következő lépés egyszeri lazítás lenne-e vagy egy újabb kamatvágási ciklus kezdete, Kurali úgy reagált, hogy

a jelenlegi kiszámíthatatlan nemzetközi környezetben rendkívül nehéz hosszabb ciklusokban gondolkodni.

Magyar Péter jobbközép kormánya ismét napirendre tűzte az euró bevezetését, és miután májusban sikerült megállapodni az uniós források felszabadításáról, érezhetően javult a hazai eszközök befektetői megítélése.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát. Információ és jelentkezés

Az alelnök elmondta, hogy az MNB a nyáron megkezdi a 3 százalékos középtávú inflációs cél rendszeres felülvizsgálatát, összhangban a kabinet azon céljával, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse a csatlakozási kritériumokat. A vizsgálat kiterjed az euróövezeti szinthez közelebbi, alacsonyabb cél hatásaira, valamint az átmenet stratégiájára és ütemezésére. Kurali Zoltán várakozásai szerint az elemzés őszre teljesen elkészül, bár hozzátette, hogy

a kormány az euróövezeti csatlakozási folyamatot idén várhatóan még nem indítja el hivatalosan.

Forrás: Reuters

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