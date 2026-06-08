Megszólalt az MNB alelnöke: vannak kedvező jelek, de indokolt az óvatosság

Az MNB legutóbb februárban csökkentette az alapkamatot – amely akkor az Európai Unió legmagasabb rátája volt – 6,25 százalékra, a májusi kamatdöntő ülésen pedig már felmerült a további enyhítés lehetősége. Bár a Monetáris Tanács egyik tagja kamatvágást javasolt, a szakértői stáb ajánlására a többség – köztük Kurali Zoltán is – végül a szinten tartás mellett döntött. A fogyasztói árak az év első négy hónapjában mindössze 1,8 százalékkal nőttek, ami elmarad a márciusban jelzett 3,8 százalékos éves átlagtól, miközben a Reuters elemzői konszenzusa alapján a májusi infláció is a 3 százalékos jegybanki cél alatt, 2,3 százalékon alakulhatott.
Az alelnök kiemelte, hogy
a vártnál kedvezőbb inflációs adatoknak és a kockázati felárak javulásának köszönhetően az árstabilitás eléréséhez és fenntartásához szükséges kamatszint is alacsonyabb lehet.
Ugyanakkor rámutatott arra, hogy az Európai Központi Bank, az amerikai Federal Reserve és a japán jegybank monetáris politikája, illetve a lehetséges kamatlépések további óvatosságra intenek. Kurali Zoltán hangsúlyozta, hogy előretekintő alapon továbbra is pozitív reálkamatot kell fenntartani, mivel ez Magyarországon az árstabilitás megőrzésének kulcsfontosságú feltétele.
A következő kamatdöntő ülést június 23-án tartják. Az alelnök szerint a döntés a beérkező makrogazdasági adatoktól, a friss inflációs előrejelzéstől, a nemzetközi bizonytalanságoktól, valamint a hazai piaci kockázati felárak esetleges "rezsimváltásától" függ majd. A Reuters legutóbbi felmérésében szereplő elemzők 2027 végéig összesen 125 bázispontos enyhítést valószínűsítenek. Arra a kérdésre, hogy egy következő lépés egyszeri lazítás lenne-e vagy egy újabb kamatvágási ciklus kezdete, Kurali úgy reagált, hogy
a jelenlegi kiszámíthatatlan nemzetközi környezetben rendkívül nehéz hosszabb ciklusokban gondolkodni.
Magyar Péter jobbközép kormánya ismét napirendre tűzte az euró bevezetését, és miután májusban sikerült megállapodni az uniós források felszabadításáról, érezhetően javult a hazai eszközök befektetői megítélése.
Az alelnök elmondta, hogy az MNB a nyáron megkezdi a 3 százalékos középtávú inflációs cél rendszeres felülvizsgálatát, összhangban a kabinet azon céljával, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse a csatlakozási kritériumokat. A vizsgálat kiterjed az euróövezeti szinthez közelebbi, alacsonyabb cél hatásaira, valamint az átmenet stratégiájára és ütemezésére. Kurali Zoltán várakozásai szerint az elemzés őszre teljesen elkészül, bár hozzátette, hogy
a kormány az euróövezeti csatlakozási folyamatot idén várhatóan még nem indítja el hivatalosan.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Portfolio
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