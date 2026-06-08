Megtaláltuk: így tudnak hirtelen tízmilliárdokat spórolni Magyar Péterék, és ehhez elég volt "csak" megnyerni a választást

Magyarország európai összevetésben is kiemelkedően sok pénzt költ kamatkiadásra, vagyis ez egy olyan terület, ahol komoly spórolásra van lehetőség. Ez a spórolás pedig már az idei évben megkezdődhet a hozamok csökkenésének és a forint erősödésének köszönhetően. Számításaink szerint a kamaton és a tőketörlesztésen akár százmilliárdos nagyságrendben takaríthat meg a büdzsé már 2026-ban, és ez még csak a kezdet. A következő években a fokozatos átárazódással még nagyobb tétel szabadulhat fel, ha kitart a piac bizalma. Az adósságszolgálaton elért megtakarítás pedig a legnagyobb mozgásteret biztosíthatja a bajban lévő költségvetés számára.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Kiemelkedően sokat költünk kamatra

2025-ben Magyarország eredményszemléletben a GDP 3,8%-át fordította kamatkiadásra, Európában ennél magasabb csak Izlandon és Olaszországban volt ez az érték – derül ki az Eurostat adataiból. És ez már javulást jelent, hiszen korábban évekig a magyar kamatkiadás volt messze a legmagasabb a kontinensen. A javulást még nem annyira a kamatkörnyezet általános javulása, mint inkább az inflációkövető lakossági állampapírok után fizetett extrém magas hozamok normalizációja okozta.

Ez azt jelenti, hogy a mintegy 85 000 milliárd forintnyi bruttó hazai össztermék mellett mintegy 3200 milliárd forintot csak a kamatok vittek el. Hogy ez mennyire sok, ahhoz érdemes megnézni az európai és a régiós összehasonlítást. Az Európai Unió tagállamai átlagosan a GDP-jük 1,9%-át fordították kamatra, ami pont a fele a magyarnak.

Vagyis, ha csak az európai átlagot el tudnánk érni fokozatosan, azzal is évente 1600 milliárd forint kiadástól szabadulhatna meg a kormány.

Régiós összevetésben is kiemelkedő a magyar kamatkiadás, bár a tendencia számunkra kedvező, hiszen nálunk 2025-ben már csökkent a GDP-arányos teher.

A grafikonon látszik, hogy a régióban még a mögöttünk következő Románia és Lengyelország is 1-1,5%-kal kevesebbet költ kamatra, mint Magyarország. Ha pedig a régiós átlagot nézzük, akkor ugyanúgy 1,9%-os GDP-arányos érték jön ki, mint az EU-ban, vagyis nagyon kilógunk felfelé.

A fenti grafikon még egy dologra mutat rá:

az eurózónában lényegesen alacsonyabb a kamatkiadás, azzal csak Csehország tud versenyezni a valutaövezeten kívülről.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát. Információ és jelentkezés

Az, hogy a régiós kamatszint mégsem magasabb az uniós átlagnál, az annak köszönhető, hogy már a régióban is elterjedt fizetőeszköz az euró: ha a szlovák, szlovén, horvát és bolgár átlagot vesszük alapul, akkor 1,25%-os GDP-arányos érték adódik, ami a harmada a magyarnak. Ennek oka, hogy a közös deviza automatikusan alacsonyabb hozamokat jelent, a sikeres csatlakozás után az eurózónához konvergálnak az adott ország kamatai.

Hogyan csökkenhet a kamatkiadás?

Mitől függ egy ország kamatkiadása? Az adósság mértékétől és az arra fizetett kamattól. Az adósság csökkentése egy lassú folyamat, ráadásul jelenleg nincs reális esély rá Magyarországon, hiszen az új kormány egyelőre annak is örülne, ha az idei költségvetést annyira rendbe tudná szedni, hogy az 5%-os deficitcélhoz minél közelebb legyen az év végén a hiány. Marad tehát az állampapírok után fizetett kamat csökkenése, mint lehetőség, ebben pedig egyáltalán nem állunk rosszul.

Az ábrán jól látszik, hogy a választásokat követően jelentősen csökkentek a másodpiaci referenciahozamok, az egyes futamidők esetében akár 100-170 bázisponttal. Ez persze nem jelenik meg rögtön a kamatkiadásban csökkenésként, hiszen az újonnan kibocsátott papírok kis részét jelentik a teljes államadósságnak, idő kell, mire átárazódik a teljes adósság kamata.

Vagyis ez alapvetően egy hosszú folyamat, nem lehet egy év alatt rögtön megspórolni 1600 milliárd forintot.

Innen jön a cikk erősen spekulatív része

Eddig a tények, talán már ezek is elég érdekesek, de most jön a cikk igazán érdekes része. Azonban rögtön az elején ki kell emelni, hogy a következő öt év biztosan nem úgy zajlik majd, ahogy most lentebb felvázoljuk, ez csak egy lehetséges (és nem irreális) forgatókönyv. Szokatlan tőlünk, hogy ilyen figyelmeztetést tegyünk a cikkbe, de most ki kell emelni, hogy a lenti számokat legfeljebb a nagyságrend érzékeltetésére lehet használni.

Máris találtunk több tízmilliárd forintot

A fentiek ellenére a deviza- és kötvénypiacon végbement látványos folyamatok várhatóan már a 2026-os költségvetésre is pozitív hatással lesznek.

Számításaink szerint az első öt hónapban az ÁKK összesen több mint 1800 milliárd forintnyi állampapírt adott el aukciókon, ebben nincsenek benne a saját számlára kibocsátott papírok, a csereaukciók és a nem kompetitív értékesítések. Ezeken az aukciókon a kibocsátott mennyiséggel súlyozott átlaghozam 6,2% volt a tavalyi 6,55% után, vagyis látszólag nincs nagy csökkenés. Ha azonban nem az év első öt hónapját nézzük, hanem minden futamidő esetében az utolsó aukció átlaghozamát, akkor ez a súlyozott átlaghozam 5,75%-ra csökken, ami már lényegesen alacsonyabb a tavalyinál.

A több mint 1800 milliárd forintnyi kibocsátott állampapírf a tavalyi hozamszinten mintegy 120 milliárd forintos kamatterhet jelentene, az idei első öt hónap hozamával számolva 112,6 milliárdot, míg a jelenlegi súlyozott átlaghozam mellett már csak 104,5 milliárdot.

Vagyis ezen máris meg lehet spórolni mintegy 15 milliárd forintot, ami mostantól minden évben enyhítheti a költségvetés terheit.

Ez sem azonnal jelenik meg kiadáscsökkenésként, hanem akkor, amikor az adott állampapír kamatfizetése van. De ez lehet akár még az idén is, ott vannak például a jelenleg is értékesített tízéves sorozatok (2035/A, 2037/A és 2038/A), melyeknek majd szeptember-októberben lesz a kamatfizetése, vagyis a mostani aukciókon kialakult alacsonyabb hozam már a 2026-os büdzsében megjelenik alacsonyabb kiadásként.

Ehhez a 15 milliárd forintos spóroláshoz már nem kell semmi, ez az eddigi kibocsátásokon elért hozamcsökkenés eredménye 2025-höz képest. Ha a hozamok a jelenlegi szinten maradnak, akkor ez az összeg tovább hízhat, hiszen az év hátralévő hét hónapjában is értékesít majd kötvényeket az adósságkezelő. Az ÁKK finanszírozási tervében egész évre mintegy 4500 milliárd forintos aukciós forintkötvény-kibocsátás szerepel, vagyis bőven várható még kamatmegtakarítás az év második felében is.

Így nem túlzás azt állítani, hogy amennyiben tartós lesz az eddig látott hozamcsökkenés, akkor több tízmilliárd forintnyi kiadáscsökkenés már az idei költségvetésben megjelenhet.

Kisebb mértékben ugyan, de csökkent a diszkont kincstárjegyek (dkj) hozama is az év eleje óta, azokkal azonban most nem számolunk, mivel ezek a rövid (3, 6 és 12 hónapos) állampapírok jellemzően likviditáskezelési célt szolgálnak, nem a hosszútávú finanszírozás eszközei. Vagyis amikor ezek lejárnak, akkor jellemzően újakat bocsátanak ki, illetve az aukciókon tudja az ÁKK befolyásolni a költségvetés likviditási helyzetét a meghirdetett és elfogadott mennyiséggel. Magyarul, amikor időszakosan több pénzre van szüksége az államnak, akkor többet bocsátanak ki, amikor pedig likviditásbőség van vagy jól áll a kibocsátás az éves tervhez képest, akkor visszafogják a kínálatot. Természetesen ennek is van költsége, ami nem elhanyagolható, de nem jelentkezik hosszútávon. Ennek ellenére néhány milliárd forintos megtakarítást ez is jelenthet már 2026-ban.

A devizakötvények esetében bonyolultabb a helyzet, mivel nincsenek rendszeres kibocsátások, utoljára jelentős tétellel az év elején lépett ki a nemzetközi piacra az adósságkezelő. Másrészt viszont ott nagyobb lehet a kamatmegtakarítás, mivel a forintárfolyam is szerepet játszik benne. A magyar deviza az év eleje óta majdnem 8%-kal, egy év alatt pedig több mint 12%-kal erősödött az euróval szemben, ami már jelentős tétel lehet a kamaton is, hiszen nem mindegy, hogy egy euróban kifizetendő kamatot 390-es vagy 350-es árfolyam mellett kell kifizetni.

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Itt is az a kérdés, mikor van az egyes devizakötvények kamatfizetése, hiszen akkor realizálódik a megtakarítás az aktuális árfolyam mellett. Ha az egész évre 10%-kal erősebb forinttal számolunk (ami nem irreális), akkor a költségvetésben jelzett közel 600 milliárd forintos deviza kamatfizetés akár 60 milliárd forinttal is alacsonyabb lehet. Ebben nem csak a nemzetközi devizakötvények, hanem a devizahitelek, a lakossági devizás papírok és az egyéb tételek is benne vannak.

Az adósságfinanszírozás harmadik „lába” a lakossági kötvények kibocsátása, jelenleg a teljes államadósság 22%-a van a lakosság tulajdonában (március végi adat szerint), vagyis nagyjából minden ötödik forintnyi hitelfelvételt a háztartások finanszíroznak. Az ÁKK legutóbb májusban csökkentette 50 bázisponttal a fix kamatozású lakossági termékek (FixMÁP, MÁP Plusz, nyomdai MÁP Plusz és Kincstári Takarékjegyek) kamatát az intézményi piacon látott hozamcsökkenésre hivatkozva. A változó kamatozású lakossági termékek közül a Prémium Magyar Állampapír az inflációhoz igazodó kamatot fizet, míg a Bónusz Magyar Állampapír hozama a dkj-hozamokat követi le, ahol szintén csökkenést láttunk. Vagyis, ha a fenti 50 bázispontos átlagos hozamcsökkenéssel számolunk 2026-ban, az valószínűleg még óvatosnak is mondható becslés, viszont az egész évre tervezett mintegy 4400 milliárd forintos bruttó lakossági állampapírkibocsátással számolva

ez is nagyjából 20 milliárd forintos megtakarítást jelenthet.

Összegezzük tehát, mire jutottunk 2026-ot illetően! Ha a jelenlegi szinten maradnak a hozamok és a forint árfolyama, akkor az alábbi tételek már megjelenhetnek a költségvetésben alacsonyabb kiadásként:

Intézményi forintkötvények: mintegy 30 milliárd forint (15 milliárd május végéig)

Devizaadósság: nagyjából 60 milliárd forint (10%-kal erősebb forinttal és a költségvetésben jelzett 600 milliárd forintos kamatkiadással számolva).

Lakossági állampapírok: mintegy 20 milliárd forint (átlagosan 50 bázisponttal alacsonyabb kamatokkal és a finanszírozási tervben jelzett 4400 milliárd forintos bruttó kibocsátással).

Máris "találtunk" nagyságrendileg 100 milliárd forintot, amivel könnyebb lehet a költségvetés idei terhe.

Persze mondhatjuk, hogy ez nem jelentős tétel a teljes büdzséhez viszonyítva, mindössze a GDP 0,1%-a, így nem ez fogja megmenteni az idei hiányt. Ez azonban még csak a folyamat kezdete.

A következő években jöhet az igazán nagy kiadáscsökkenés

Azt is igyekeztünk megjósolni, mennyit takaríthat meg az állam a következő években. Ez már sokkal nehezebb feladat, ezért néhány előfeltevéssel kell élnünk:

Egyszerű technikai feltételezésként azzal számolunk, hogy nem folytatódik az eddigi ütemben a hozamcsökkenés , a jelenlegi szinten maradnak az intézményi hozamok. Ha nem is öt évig, de egy darabig biztosan, aztán legfeljebb felülvizsgáljuk a modellt.

, a jelenlegi szinten maradnak az intézményi hozamok. Ha nem is öt évig, de egy darabig biztosan, aztán legfeljebb felülvizsgáljuk a modellt. A forint sem erősödhet a végtelenségig, azt feltételezzük, hogy az euró-forint árfolyam is a jelenlegi 350-360-as sávban marad majd, ami nagyjából 10%-kal lesz alacsonyabb a 2025-ös szintnél.

majd, ami nagyjából 10%-kal lesz alacsonyabb a 2025-ös szintnél. Azzal számolunk, hogy a lejáró adósságot hasonló szerkezetben újítja majd meg az ÁKK, vagyis a lejáró forintpapírok helyett hasonlókat bocsát majd ki, a lejáró devizát pedig devizakibocsátással fedezi. Ez biztosan nem lesz így, változni fog az adósság és a kibocsátás szerkezete, de azt jelenleg lehetetlen megjósolni, hogyan, így ezt muszáj feltételeznünk.

vagyis a lejáró forintpapírok helyett hasonlókat bocsát majd ki, a lejáró devizát pedig devizakibocsátással fedezi. Ez biztosan nem lesz így, változni fog az adósság és a kibocsátás szerkezete, de azt jelenleg lehetetlen megjósolni, hogyan, így ezt muszáj feltételeznünk. A lejáró adósságok mellett az adott év költségvetési hiányát is finanszírozni kell az államnak, ott azzal számolunk, hogy az adósság jelenlegi szerkezetében történik majd (48% forint intézményi, 29% deviza és 23% lakossági). Persze ez is biztosan nem így lesz, de feltevésnek elfogadható. Úgy számolunk, hogy a következő öt évben 2026-30 között átlagosan 4000 milliárd forint lesz a költségvetés pénzforgalmi deficitje. Az idei ennél biztosan jóval magasabb lesz, viszont öt év alatt remélhetőleg a GDP is növekszik, így 2030-ra a hőn áhított 3%-os hiány lehet 4000 milliárd forint körül.

Fontos még egy dolgot kiemelni:

nem azt vizsgáljuk, mennyit takaríthat meg a kormány az eddigi kamatkiadáshoz képest, hanem azt, mennyivel lehet alacsonyabb a kamatteher annál, mint ha a 2025-ös feltételek mellett bocsátanánk ki az állampapírokat.

Ennek az oka, hogy egy most lejáró tízéves papírt például 2016-ban jóval alacsonyabb, 3% körüli hozam mellett tudott értékesíteni az állam. Vagyis egy ilyen számítás (minden egyes sorozat esetében kiszámolni az éves kamatokat) feszegetné a cikk határait, inkább egy tanulmány témája lehetne. Vagyis az egyszerűsítés és az érthetőség miatt tesszük ezt a feltevést. De nézzük a számokat!

Az ÁKK statisztikája szerint a következő években az alábbiak szerint alakulhat az egyes adósságelemek lejárati szerkezete:

Lejáró adósságelemek a következő években (mrd Ft) 2027 2028 2029 2030 Államkötvények 2998,3 3596,2 3921,8 2086,8 Lakossági állampapírok 2257,9 2684,5 1700,6 2236,5 Devizalejáratok 1848,5 1911,2 1518,3 1380,4 Forrás: ÁKK, Portfolio

Az egyes részterületeken az alábbiak szerint alakulhat a megtakarítás:

Az intézményi forintkötvényeknél nagyjából 80 bázisponttal alacsonyabb hozammal számolunk. Ez ugyan konzervatív becslés, hiszen láttuk, hogy akár 150-170 bázispontos is volt a hozamcsökkenés, viszont ez adódik a 2025-ös aukciók 6,55%-os és az idei május végi aukciók 5,75%-os súlyozott átlaghozamából. Ez azt jelenti, hogy például a 2027-ben lejáró 3000 milliárd forintnyi forintkötvényen évente 24 milliárdos megtakarítást érhet el az állam. Ezt 2028-ban újabb majdnem 29 milliárddal fejelheti meg, 2029-ban már több mint 31 milliárd lehet az összeg, 2030-ban pedig mintegy 17 milliárd.

Ezeket éves összegek, vagyis kumuláltan érdemes őket érteni, így 2030-ig összesen már 100 milliárdot tehet ki az összeg az idei évre becsült 30 milliárdon felül.

Lakossági állampapírból majdnem 8900 milliárd forintnyi állomány jár le 2027-30 között, ebben az esetben sokkal nehezebb becslést tenni, hiszen a majdani hozamot nagyban befolyásolja az intézményi papírok hozama mellett például a jegybanki alapkamat és az infláció alakulása. Ha ott is abból indulunk ki, hogy nem csökkennek tovább a kamatok, csak a most látható 50 bázispontos mérséklődés marad meg 2025-höz képest, akkor is ennek a majdnem 9000 milliárd forintos állománynak a megújításán

majdnem 50 milliárdot spórolhat az állam az időszak végére, vagyis 2030-ra.

A devizakötvények esetében egyrészt az idei 60 milliárd forint körüli megtakarítás megmarad a jelenlegi forintárfolyam mellett, másrészt az új kibocsátások is olcsóbbak lehetnek, csak az a kérdés, mennyivel. Ennek megbecslésére talán a legjobb mutatószám a magyar csődkockázati felár (CDS) alakulása. Ez tavaly átlagosan 118 bázispont volt, most pedig 70 bázispont, ami több mint négyéves mélypontot jelent. Vagyis ezt a nagyjából 50 bázispontos csökkenést vetíthetjük ki a lejáró devizaadósság refinanszírozására. Ez az évente lejáró 1500-2000 milliárdos állomány mellett 7,5-10 milliárd forintot jelent minden évben, ami szintén kumulálódik. Így az időszak végéig, 2030-ig lejáró 6600 milliárdos devizaadóssággal számolva akkorra már évi 30 milliárd forintra rúghat a kamatmegtakarítás.

Még egy dolgot érdemes végiggondolni a devizaadósság kapcsán: azt hihetnénk (nekünk is eszünkbe jutott), hogy a devizaadósság esetében a tőketörlesztésen is „nyer” az állam az erősebb forint miatt, hiszen például egy egymilliárd eurós lejárat esetében nem mindegy, hogy az 390, vagy csak 350 milliárd forintot jelent. Ezzel a tétellel azonban mi nem számolunk, mivel azt feltételezzük, hogy a lejáró devizát új devizakibocsátással fedezi majd az állam, így valójában nem jelenik meg ez az árfolyamnyereség, cash-flow-ban, "csak" az adósságállományának kedvező átértékelődésében.

Mindezekhez jön még hozzá a már említett aktuális hiányfinanszírozás, ami technikai feltevéseink szerint 2027-30 között átlagosan évente 4000 milliárd forint lesz. Ebből pedig a jelenlegi adósságszerkezet alapján (az egyszerűség kedvéért 50-30-20 arányban) 2000 milliárd forint származhat intézményi forintkötvényből, 1200 milliárd devizapiacról, 800 milliárd pedig lakossági forrásból.

Ha ezt hozzávesszük a fenti összegekhez, akkor az intézményi forintpiacon még évente 15 milliárd forint, 2030-ra összesen 65 milliárd forint adódik, a devizapiacon évi 10 milliárd forint, 2030-ra majdnem 40 milliárd, míg a lakossági állampapírok esetében évi 4 milliárd forint, 2030-ra 15 milliárd. Vagyis összesen ezen is tudunk spórolni évente mintegy 30 milliárd forintot.

Persze ez az egész hosszútávú modellezés illusztratív jellegű a nagyságrendek bemutatása érdekében, hiszen nagyon sok a változó, ami most még nem ismert. Így egyáltalán nem érdemes készpénznek venni a fenti számokat, csak a nagyságrend érdekes:

még nagyon konzervatív számítással élve is majdnem 500 milliárd forintot tud megspórolni évente a költségvetés 2030-ra fokozatosan.

Ez még mindig nem igazán jelentős összeg, a jelenlegi GDP mintegy fél százaléka. Azonban ez a folyamat 2030 után is folytatódhat, ahogy fokozatosan járnak majd le a magasabb kamatozású állampapírok, és kerülnek be a helyükre az alacsonyabb (akár a jelenleginél is alacsonyabb) hozamok. Vagyis egyáltalán nem túlzás azt állítani, hogy talán

ez a terület az a büdzsében, ahol a legkönnyebben lehet viszonylag gyorsan százmilliárdos összeget előteremteni.

Egy ideális gazdaságpolitika esetén mindez óvatos becslésnek tekinthető. A legfontosabb potenciál a konvergenciasztori folytatódása, ami a hozamok további esésével járna. Emellett csökkenő hozamok mellett növekedhet a mozgástér például adósságcsere ügyletekkel is javítani a kamategyenleget. Ezekkel a megtakarítás akár a fentiek duplájára is hízhat az évtized végére, ami még tovább növelheti a költségvetés mozgásterét.

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