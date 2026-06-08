  • Megjelenítés
Minden kórházban rekedt gyerek sorsát egyénileg rendezi a kormány
Gazdaság

Minden kórházban rekedt gyerek sorsát egyénileg rendezi a kormány

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Jelenleg 325 olyan gyermek tartózkodik a hazai kórházakban, akit magára hagytak, vagy akit a hatóságok nem engednek haza a szüleihez, bár többségük egyáltalán nem szorulna orvosi ellátásra. Az illetékes minisztériumok civil szakemberek bevonásával már meg is kezdték a munkát, hogy a kórházakban rekedt gyermekek sorsát egyénileg, a lehető leggyorsabban rendezzék – derült ki az RTL Híradójából.
Private Health Forum 2026
Új lehetőségek a magyar egészségügy előtt - De mégis mihez kezd ezzel a magánegészségügyi szektor? Jubileumi konferenciánkon kiderül.
Információ és jelentkezés

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter pénteki adatai szerint a kórházban fekvő 325 gyermek közül mindössze 69 esetben indokolt a kórházi kezelés betegség vagy egyéb terápiás igény miatt. A bent lévő gyermekek döntő többsége csecsemő, közülük 244-en még a három hónapos kort sem érték el, 51-en négy és hat hónap közötti, 20-an pedig hét és tizenkét hónap közötti korúak. Tíz olyan gyermek is van, akik már elmúltak egyévesek.

A helyzet megoldása érdekében az egészségügyi, valamint a szociális és családügyi tárca megkezdte a közös munkát,

amelybe a kórházban lévő gyermekek támogatásával foglalkozó Nevetnikék Alapítványt is bevonták. Az alapítvány vezetője, Kőműves Glória abban bízik, hogy az együttműködés eredményeként már a nyáron érdemi változás történhet, Hegedűs Zsolt miniszter szerint égetően sürgős a változás. Ezt a célkitűzést erősíti Gyurkó Szilvia gyermekvédelemért felelős államtitkár tájékoztatása is, aki elmondta, hogy mind a 325 érintett gyermek sorsának egyedi, személyre szabott rendezésén dolgoznak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Lesz NER kárpótlási jegy?

Elgondolkozom, hogyan lehetne megúszni, hogy folyton állami károsultak kárpótlásával gyötrődjünk. Nyilván sokféleképpen, de most egy aspektusra koncentrálnék. A ‘90-es évekbeli kárpótl

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Debrecen Economic Forum 2026

2026. június 9.

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Térkép mutatja: így veri el az eső Magyarországot
Uniós tagállam gyanús orosz kapcsolatai nyomába küldik Ursula von der Leyen helyettesét
Magyar Péter: az elénk táruló kép katasztrofális
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility