Minden kórházban rekedt gyerek sorsát egyénileg rendezi a kormány

Private Health Forum 2026 Új lehetőségek a magyar egészségügy előtt - De mégis mihez kezd ezzel a magánegészségügyi szektor? Jubileumi konferenciánkon kiderül.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter pénteki adatai szerint a kórházban fekvő 325 gyermek közül mindössze 69 esetben indokolt a kórházi kezelés betegség vagy egyéb terápiás igény miatt. A bent lévő gyermekek döntő többsége csecsemő, közülük 244-en még a három hónapos kort sem érték el, 51-en négy és hat hónap közötti, 20-an pedig hét és tizenkét hónap közötti korúak. Tíz olyan gyermek is van, akik már elmúltak egyévesek.

A helyzet megoldása érdekében az egészségügyi, valamint a szociális és családügyi tárca megkezdte a közös munkát,

amelybe a kórházban lévő gyermekek támogatásával foglalkozó Nevetnikék Alapítványt is bevonták. Az alapítvány vezetője, Kőműves Glória abban bízik, hogy az együttműködés eredményeként már a nyáron érdemi változás történhet, Hegedűs Zsolt miniszter szerint égetően sürgős a változás. Ezt a célkitűzést erősíti Gyurkó Szilvia gyermekvédelemért felelős államtitkár tájékoztatása is, aki elmondta, hogy mind a 325 érintett gyermek sorsának egyedi, személyre szabott rendezésén dolgoznak.

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