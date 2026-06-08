Pályázatot hirdet az Oktatási Minisztérium, hogy a következő tanévben már több tankönyvből lehessen válogatni

"Az oktatásért és gyermekügyért felelős miniszter – az iskolában folyó nevelő-oktató munka szakmai támogatása, a pedagógusok módszertani mozgásterének bővítése, valamint a korszerű tanulástámogató kiadványokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása érdekében – nyilvános felhívást tesz közzé közismereti tankönyvekhez kapcsolódó kiegészítő kiadványok, digitális tananyagok és speciális tanulástámogató tartalmak bevonására" – áll a kormány oldalán.
Hogy mit jelentenek ezek a kiegészítő kiadványok? Többek közt
- munkafüzetekről, gyakorlófüzetekről,
- feladatgyűjteményekről,
- szöveggyűjteményekről,
- atlaszokról, térképi eszközökről
- kislexikonokról, szótárakról
- tanulói segédletekről van szó.
A felhívásban kiválasztott kiadványok már a következő tanévtől elérhetőek lennének az iskolákban.
Azt is rögzítik azonban, hogy nem csak a kiegészítő anyagok esetében lesz változás, hanem nagyobb reformokat terveznek:
Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a minisztérium hosszabb távon tervezi a tankönyvellátás rendszerének átfogó felülvizsgálatát és reformját.
Hozzáteszik, "a jelen felhívás nem ezt a rendszerszintű átalakítást valósítja meg, hanem a 2026/2027. tanévi tankönyvellátás biztonságának megőrzése mellett, rövid távon teremt lehetőséget a tankönyvjegyzéki kínálat bővítésére és az iskolák választási lehetőségeinek szélesítésére."
A tankönyvpiac állami monopolizálásának históriája
Az Orbán-kormányok korábban több lépésben átalakították a tankönyvek piacát. Először 2013-ban állami tankönyvjegyzékhez kötötték a használatot, tehát csak azokat a tankönyveket lehetett használni, amelyek szerepeltek a hivatalos listán. Ezután jött az egyik legfontosabb változás, amely szerint a kiegészítő anyagok kivételével tantárgyanként és évfolyamonként legfeljebb két tankönyvre szűkítették a listát. Itt természetesen az állami fejlesztésű könyvek előnyben részesültek, így az iskolák rendelési szabadsága formálisan ugyan megmaradt, de a választék beszűkült. Ennek hatására a magánkiadók kiszorultak a piacról, vagy sokkal nehezebb helyzetbe kerültek.
Ezzel párhuzamosan a tankönyvek beszerzését is központosították a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-n, vagyis a KELLO-n keresztül. Emiatt több forgalmazó (Könyv-Tár Kft., a Suli-Könyv Kft. és a Tankönyv-Ker Bt) pert indított a kormány ellen, hiszen megfosztották őket vevőkörüktől – a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága el is marasztalta az ügyben a kormányt még 2018-ban.
A gyakorlatban ennek a folyamatnak az volt a következménye, hogy a diákok a legtöbb helyen az állami fejlesztésű könyvekből tanulnak, függetlenül attól, hogy esetleg létezik-e jobb minőségű kiadvány egy adott témában.
Úgy tűnik, hogy az új oktatási miniszter zászlajára tűzte ennek a helyzetnek a megváltoztatását.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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