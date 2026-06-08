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Pusztító erejű földrengés rázta meg a világ egyik legnépesebb országát, szökőárra adtak ki riasztást
Gazdaság

Pusztító erejű földrengés rázta meg a világ egyik legnépesebb országát, szökőárra adtak ki riasztást

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Több épület összeomlásáról érkeztek jelentések a 7,8-as magnitúdójú földrengést követően – közölte a Nikkei Asia.

A mintegy 116 millió fős lakosságú Fülöp-szigeteken rendkívül erős földrengés pusztított, a műszerek a Richter-skála szerint 7,8-as erősséget jeleztek a déli Mindanao szigeténél. A hatóságok jelentették az áldozatokat is:

Egy ember meghalt, és a városban számos épület, köztük egy iskola és néhány ház összeomlott

– közölte Robert Dagon, General Santos törzsőrmester a hajnali órákban bekövetkező földmozgásról.

A fővárostól, Manilától mintegy 1050 kilométerre fekvő területen a közösségi médiában több összeomlott épületet mutattak, köztük iskolákat és irodákat is. A Német Földtudományi Kutatóközpont információi szerint a rengés 10 kilométeres mélységben pattant ki, a hatóságok a jelenség észlelését követően cunamiriadót adtak ki. Két órával az események bekövetkezése után nem érzékeltek számottevő hullámjelenséget. Ferdinand Marcos Jr. Fülöp-szigeteki elnök elrendelte a tanítás felfüggesztését Mindanao összes érintett területén található iskolában az ország új tanévének első napján.

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A térség veszélyes a földrengések szempontjából, mivel itt húzódik a tektonikailag rendkívül aktív „Csendes-óceáni Tűzgyűrű”.

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Címlapkép forrása: Philippine Red Cross / Handout/Anadolu via Getty Images

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