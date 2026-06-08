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Rossz hírek érkeztek Németországból
Gazdaság

Rossz hírek érkeztek Németországból

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A német ipari megrendelések áprilisban a vártnál jóval nagyobb mértékben visszaestek, ami tovább erősíti azokat az aggodalmakat, hogy Európa legnagyobb gazdasága a második negyedévben zsugorodhat az iráni háború és a megugró energiaárak következtében - számolt be a Bloomberg.

A szövetségi statisztikai hivatal hétfői közlése szerint a megrendelések havi szinten 3,8 százalékkal csökkentek a márciusi, lefelé módosított 4,5 százalékos növekedést követően. Ez lényegesen rosszabb a Bloomberg elemzői konszenzusában szereplő 2 százalékos visszaesésnél. A visszaesést elsősorban az autóipar és a villamosberendezés-gyártás gyengélkedése okozta, de a gép- és berendezésgyártás is rontotta az összképet. A nagy megrendelések ezúttal nem torzították a statisztikát,

a kevésbé ingadozó háromhavi mutató pedig 3,1 százalékos csökkenést jelzett.

Bár a német gazdaság jól indította az évet, hiszen az első negyedévben 0,3 százalékos bővülést ért el, a közel-keleti konfliktus hatásai egyre inkább éreztetik hatásukat. A gazdasági aktivitás áprilisban és májusban is visszaesett, ami a második negyedéves visszaesés kockázatát vetíti előre.

A gazdasági minisztérium közleményében arra figyelmeztetett, hogy a növekvő energia- és nyersanyagárak, valamint a fokozódó geopolitikai bizonytalanság egyre inkább visszaveti a keresletet, különösen a beruházási javak piacán. A tárca szerint a növekvő költségek és az ellátási láncok szűk keresztmetszetei miatt az ipari termelés a következő hónapokban is legfeljebb szerény bővülésre számíthat. Jörg Krämer, a Commerzbank vezető közgazdásza szintén borúlátó,

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várakozása szerint a német gazdaság a második negyedévben enyhén zsugorodni fog.

További nehézséget jelent az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti kereskedelmi feszültség, valamint a várható monetáris szigorítás is, mivel az Európai Központi Bank a héten nagy valószínűséggel megemeli az irányadó alapkamatot.

A német védelmi és infrastrukturális kiadásokra szánt több száz milliárd eurós élénkítő csomag hatásait egyre inkább beárnyékolják a háborús tényezők. A múlt héten közzétett adatok szerint az 500 milliárd eurós infrastrukturális alap felhasználása is vontatottan indult el.

A kedvezőtlen kilátások Friedrich Merz kancellárnak is komoly fejfájást okoznak. A kormányfő korábban a növekedés évének nevezte 2026-ot, ám zuhanó népszerűsége miatt jelenleg saját pártján belül is egyre nagyobb nyomás nehezedik rá.

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