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Soha nem volt még ennyi devizatartaléka Magyarországnak, pedig még meg sem érkeztek az uniós pénzek
Gazdaság

Soha nem volt még ennyi devizatartaléka Magyarországnak, pedig még meg sem érkeztek az uniós pénzek

Portfolio
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Új történelmi csúcsra emelkedett Magyarország devizatartaléka májusban, a hónap végén 61,1 milliárd euró volt – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) statisztikájából. Egy év alatt így már több mint 15 milliárd euróval nőtt a tartalék, ami az uniós források beérkezésével még tovább hízhat.
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Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
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Az áprilisi 60,6 milliárd euróról májusban 61,1 milliárdra emelkedett az MNB nemzetközi tartalékainak állománya – derül ki az MNB adataiból. Ez

új történelmi csúcsot jelent, korábban sosem volt ilyen magas a devizatartalék összege.

Az adatok szerint az újabb emelkedés májusban annak volt köszönhető, hogy a devizakövetelések összege 41,5 milliárd euróról 42,2 milliárdra emelkedett, a többi tétel alig változott. Egy év alatt már több mint 15 milliárd euróval emelkedett a devizatartalék összege, de a tavaly decemberi 50,2 milliárd euróhoz képest is számottevő a növekedés.

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A következő hónapokban az uniós források beérkezése tovább hizlalhatja a devizatartalékot miután a kormány megállapodott több mint 16 milliárd eurónyi forrás felszabadításáról. Ha ezt az összeget sikerül lehívni, akkor látunk még újabb és újabb csúcsokat 2026-ban.

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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

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