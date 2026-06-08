Soha nem volt még ennyi devizatartaléka Magyarországnak, pedig még meg sem érkeztek az uniós pénzek

Új történelmi csúcsra emelkedett Magyarország devizatartaléka májusban, a hónap végén 61,1 milliárd euró volt – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) statisztikájából. Egy év alatt így már több mint 15 milliárd euróval nőtt a tartalék, ami az uniós források beérkezésével még tovább hízhat.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Az áprilisi 60,6 milliárd euróról májusban 61,1 milliárdra emelkedett az MNB nemzetközi tartalékainak állománya – derül ki az MNB adataiból. Ez

új történelmi csúcsot jelent, korábban sosem volt ilyen magas a devizatartalék összege.

Az adatok szerint az újabb emelkedés májusban annak volt köszönhető, hogy a devizakövetelések összege 41,5 milliárd euróról 42,2 milliárdra emelkedett, a többi tétel alig változott. Egy év alatt már több mint 15 milliárd euróval emelkedett a devizatartalék összege, de a tavaly decemberi 50,2 milliárd euróhoz képest is számottevő a növekedés.

A következő hónapokban az uniós források beérkezése tovább hizlalhatja a devizatartalékot miután a kormány megállapodott több mint 16 milliárd eurónyi forrás felszabadításáról. Ha ezt az összeget sikerül lehívni, akkor látunk még újabb és újabb csúcsokat 2026-ban.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát. Információ és jelentkezés

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