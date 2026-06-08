Spiegel: Elbukott az európai szupervadászgép, leállítják a projektet

Németország és Franciaország leállítja a közös fejlesztésű FCAS harci repülőgép programot
- értesült a Der Spiegel. A lap információi szerint Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök közösen döntött a több milliárd eurós projekt lezárásáról.
A FCAS, vagyis a Future Combat Air System az európai védelmi együttműködés egyik legfontosabb projektjének számított. A tervek szerint a rendszer központi eleme egy hatodik generációs harci repülőgép lett volna, amely a 2040-es évektől fokozatosan leváltotta volna a német Eurofighter és a francia Rafale vadászgépeket.
A projekt célja nemcsak egy új harci repülőgép kifejlesztése volt, hanem az is, hogy Európa csökkentse függőségét az amerikai hadiipartól, és önállóbb védelmi képességeket építsen ki.
A program bukásának hátterében elsősorban a részt vevő vállalatok közötti konfliktusok állnak. A francia Dassault és az Airbus hosszú ideje vitázott a fejlesztési feladatok megosztásáról, valamint az új technológiákhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogokról. Bár Németország és Franciaország hónapokon keresztül próbálta rendezni a nézeteltéréseket, a közvetítési folyamat végül eredménytelenül zárult. A projektben Spanyolország is részt vett, az országot az Indra képviselte.
Fontos ugyanakkor, hogy nem az FCAS teljes koncepciója kerül a kukába. A program másik fontos eleme, az úgynevezett „Combat Cloud” tovább élhet. Ez egy olyan digitális rendszer, amely összekapcsolja a harci repülőgépeket, a drónokat, az érzékelőket és más fegyverrendszereket, lehetővé téve a gyors adatmegosztást és az összehangolt működést a harctéren.
A közös vadászgép fejlesztésének kudarca politikailag is érzékeny veszteség. Emmanuel Macron évek óta az európai stratégiai önállóság egyik leghangosabb támogatója, a FCAS pedig ennek egyik zászlóshajó-projektje volt. A programot Macron és Angela Merkel akkori német kancellár még 2017-ben indította útjára.
A problémákat nemcsak az ipari viták okozták. Friedrich Merz korábban arra is rámutatott, hogy a két ország katonai igényei jelentősen eltérnek. Franciaország olyan új generációs harci repülőgépet szeretett volna, amely képes nukleáris fegyverek hordozására és repülőgép-hordozóról történő üzemelésre is. A német hadsereg számára ezek a képességek jelenleg nem jelentenek prioritást.
A német fél ezért egy időben azt javasolta, hogy a program keretében két különböző repülőgép-változat készüljön, Franciaország azonban ezt elutasította.
Címlapkép forrása: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images
Megvan, honnan jöhet az első százmilliárdos spórolás a Tisza-kormánynak
Könnyebb lehet, mint gondoltuk.
A gazdagok játéka lett az Otthon Start? – 10 ábra a fix 3%-os hitelről, aminek nem mindenki fog örülni
A magasabb jövedelemmel rendelkező fiatalok lakáshoz jutását támogatja a program.
Terjed a halálos vírus, kérést intézett a WHO vezetője az országhatárt lezáró nemzethez
Ugandát méltatta és bírálta a WHO főigazgatója.
Súlyos veszteséggel zárták az évet a legnagyobb magyar vágóhidak
Visszaesett az árbevétel is.
Magyar Péter gyorsan megoldaná az egészségügy egyik legnagyobb problémáját
Gyakori kampánytéma volt.
Itt a döntés: ennyit keresnek mostantól az országgyűlési képviselők
Jelentősen csökkentik a juttatásukat.
Összeállhat a Google és az Intel, masszív üzletről suttognak
Kilőtt a chipgyártó árfolyama.
Térkép mutatja: így veri el az eső Magyarországot
Hamarosan érkezik a csapadék.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Belső ellenőrzés külső kézben - kontrollvesztés helyett hatékonyság
Díjmentes online webináriumunkon bemutatjuk, milyen szerepet tölthet be a kiszervezett vagy részben kiszervezett belső ellenőrzés a vállalati kontrollkörnyezet fejlesztésében, hogyan támogathat
Buborékok és bajnokok - a tőzsde mindenkori sztárjai a Nifty Fiftytől a Magnificent Sevenig
Minden tőzsdei korszaknak megvannak a maga "kiválasztottjai" - az a szűk részvénycsoport, amelyre az intézményi befektetők, az elemzők és a média szinte egyszerre szegezi a tekintetét. Mögö
A belga hatóság bekeményít: büntetőeljárások adatvédelmi jogsértés esetén
A belga Adatvédelmi Hatóság ("GBA") 2026 májusában hivatalosan bejelentette, hogy a jövőben aktívan élni kíván a büntetőeljárás kezdeményezésének lehetőségével az adatvédelmi szabá
Lakásfelújítás, hitelkiváltás, autócsere előtt állsz? Ennyit személyi kölcsönt vesznek fel most a magyarok
Továbbra sincs megállás a személyi kölcsönök piacán: nemcsak a kereslet maradt erős, a hitelek összege is szépen hízott. A friss Bankmonitor-adatok alapján a személyi kölcsönök átlagos hi
A hét legfontosabb elemzés 2026 áprilisából - Egészség, megtakarítások, árak, munkahelyek, oktatás, Ukrajnából menekültek
A magyar elemző, kutató világ 25 új adatokat, kutatási eredményeket bemutató elemzéseit szemlézve mutatjuk be a hét legérdekesebb munkát. A hónap üzenete: Az ország helyzete a bizonytalansá
Lesz NER kárpótlási jegy?
Elgondolkozom, hogyan lehetne megúszni, hogy folyton állami károsultak kárpótlásával gyötrődjünk. Nyilván sokféleképpen, de most egy aspektusra koncentrálnék. A ‘90-es évekbeli kárpótl
Az EU technológiai szuverenitási csomagja: mit hozhat a gyakorlatban?
Június 3-án az Európai Bizottság bemutatta az Európai technológiai szuverenitási csomagot (European Technological Sovereignty Package), amely az EU eddigi legátfogóbb válasza a digitális függő
Megvan, honnan jöhet az első százmilliárdos spórolás a Tisza-kormánynak
Könnyebb lehet, mint gondoltuk.
A tőzsde elhallgatott fegyvere: Valóban többet ér a cég, ha jól kommunikál?
Ezen bukhatnak el akár sikeres cégek.
Visszaszólnak a magyar cégek: tényleg senki nem számított a 360-as euróra?
A pénteki Checklistben a vállalati oldalról nézzük meg a túl erős forintot.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?