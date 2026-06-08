Spiegel: Elbukott az európai szupervadászgép, leállítják a projektet

Komoly kudarcot szenvedett az európai védelmi együttműködés egyik legfontosabb projektje. Németország és Franciaország megállapodott arról, hogy leállítják a közös fejlesztésű FCAS harci repülőgép programot, amelynek célja az volt, hogy a következő évtizedekben leváltsa a német Eurofightereket és a francia Rafale vadászgépeket, írja a Der Spiegel.

Németország és Franciaország leállítja a közös fejlesztésű FCAS harci repülőgép programot

- értesült a Der Spiegel. A lap információi szerint Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök közösen döntött a több milliárd eurós projekt lezárásáról.

A FCAS, vagyis a Future Combat Air System az európai védelmi együttműködés egyik legfontosabb projektjének számított. A tervek szerint a rendszer központi eleme egy hatodik generációs harci repülőgép lett volna, amely a 2040-es évektől fokozatosan leváltotta volna a német Eurofighter és a francia Rafale vadászgépeket.

A projekt célja nemcsak egy új harci repülőgép kifejlesztése volt, hanem az is, hogy Európa csökkentse függőségét az amerikai hadiipartól, és önállóbb védelmi képességeket építsen ki.

A program bukásának hátterében elsősorban a részt vevő vállalatok közötti konfliktusok állnak. A francia Dassault és az Airbus hosszú ideje vitázott a fejlesztési feladatok megosztásáról, valamint az új technológiákhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogokról. Bár Németország és Franciaország hónapokon keresztül próbálta rendezni a nézeteltéréseket, a közvetítési folyamat végül eredménytelenül zárult. A projektben Spanyolország is részt vett, az országot az Indra képviselte.

Fontos ugyanakkor, hogy nem az FCAS teljes koncepciója kerül a kukába. A program másik fontos eleme, az úgynevezett „Combat Cloud” tovább élhet. Ez egy olyan digitális rendszer, amely összekapcsolja a harci repülőgépeket, a drónokat, az érzékelőket és más fegyverrendszereket, lehetővé téve a gyors adatmegosztást és az összehangolt működést a harctéren.

A közös vadászgép fejlesztésének kudarca politikailag is érzékeny veszteség. Emmanuel Macron évek óta az európai stratégiai önállóság egyik leghangosabb támogatója, a FCAS pedig ennek egyik zászlóshajó-projektje volt. A programot Macron és Angela Merkel akkori német kancellár még 2017-ben indította útjára.

A problémákat nemcsak az ipari viták okozták. Friedrich Merz korábban arra is rámutatott, hogy a két ország katonai igényei jelentősen eltérnek. Franciaország olyan új generációs harci repülőgépet szeretett volna, amely képes nukleáris fegyverek hordozására és repülőgép-hordozóról történő üzemelésre is. A német hadsereg számára ezek a képességek jelenleg nem jelentenek prioritást.

A német fél ezért egy időben azt javasolta, hogy a program keretében két különböző repülőgép-változat készüljön, Franciaország azonban ezt elutasította.

Címlapkép forrása: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images