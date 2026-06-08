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Súlyos működési gondokra hivatkozva lecserélte Hegedűs Zsolt az egyik budapesti kórház igazgatóját
Gazdaság

Súlyos működési gondokra hivatkozva lecserélte Hegedűs Zsolt az egyik budapesti kórház igazgatóját

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Távozik posztjáról és nyugdíjba vonul a Szent Imre Kórház eddigi főigazgatója, dr. Bedros J. Róbert. Az intézmény új megbízott igazgatója Prof. dr. Járai Zoltán, az orvosigazgató pedig dr. Kerkovits András lett, akiknek elsődleges feladata a korábbi működési zavarok felszámolása és a kórház átvilágítása lesz - közölte Hegedűs Zsot egészségügyi miniszter.
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Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a közösségi oldalán jelentette be a vezetőváltást, miután egyeztetett a kórház két új vezetőjével, akik eddig is az intézmény osztályvezető főorvosaiként dolgoztak.

A miniszter kiemelte, hogy a döntést a kórház közelmúltbeli, a sajtót is megjárt problémái tették indokolttá, így például a sürgősségi osztály működését veszélyeztető szakemberhiány, valamint a pszichiátriai részleg félbemaradt felújítása.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy új, átláthatóbb és a munkatársakat megtartani képes vezetési stílusra van szükség az intézmény élén. A változás elkerülhetetlenségével a leköszönő intézményvezető, dr. Bedros J. Róbert is egyetértett a miniszter szerint, aki ennek nyomán bejelentette a nyugdíjba vonulását.

Az újonnan kinevezett igazgatókra komoly munka vár, hiszen a mindennapi irányítás átvétele mellett az ő feladatuk lesz a kórház működésének új alapokra helyezése, az eddigi gyakorlatok teljes átvilágítása, valamint a korábbi időszak hibáinak feltárása.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert.

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