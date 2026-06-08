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Súlyos történelmi hibát ismert be az IMF vezetője, most újabb veszélyre figyelmeztet
Gazdaság

Súlyos történelmi hibát ismert be az IMF vezetője, most újabb veszélyre figyelmeztet

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A Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója, Krisztalina Georgieva szerint a világ nincs felkészülve a sűrűsödő gazdasági sokkokra, és sürgősen olyan alapokat kell kiépíteni, amelyek képesek ellenállni az ilyen megrázkódtatásoknak - közölte a Bloomberg.

Georgieva a Bloomberg podcastjában arról beszélt, hogy

aggasztónak tartja, mennyire nem vették még tudomásul a döntéshozók, hogy a világgazdaságot érő sokkhatások nem múlnak el, hanem az új normalitás részévé válnak.

A 2019 óta hivatalban lévő vezérigazgató mandátuma alatt a koronavírus-világjárvány, az orosz–ukrán háború, a kereskedelmi vámháborúk és a közel-keleti konfliktus egyaránt komoly próbára tette a szervezetet. Az IMF közel ezermilliárd dolláros hitelezési kapacitással rendelkezik, Georgieva pedig úgy jellemezte a feladatát, mint amelynek során a 191 tagállamot a közös érdekek mentén kell együttműködésre bírnia.

A vezérigazgató kiemelte a mesterséges intelligencia terjedését mint a jelenleg zajló egyik legjelentősebb átalakulást, amely alapjaiban formálja át a munkaerőpiacokat és a helyi gazdaságokat.

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Georgieva elismerte, hogy

a nemzetközi szervezetek, köztük az IMF is, későn ismerték fel a globalizáció okozta egyenlőtlenségeket, aminek következtében egész közösségek ürültek ki gazdaságilag a munkahelyek megszűnésével.

Hangsúlyozta, hogy határozottan el szeretné kerülni ennek a forgatókönyvnek a megismétlődését a mesterséges intelligencia térnyerése során.

A Valutaalap júliusban tervezi frissíteni világgazdasági előrejelzését, miután áprilisban a közel-keleti háború miatt lefelé módosította az idei évre vonatkozó növekedési kilátásokat.

Georgieva az Oroszországgal kapcsolatos helyzetre is kitért.

Az IMF 2024-ben jelentette be, hogy újraindítja Oroszország éves gazdasági felülvizsgálatát, az úgynevezett IV. cikkely szerinti konzultációt, amelyet az Ukrajna elleni invázió kezdete óta felfüggesztettek. A döntés több uniós tagállam részéről heves ellenállásba ütközött, a bírálók szerint ugyanis a gazdasági párbeszéd legitimálná Moszkva szankciókikerülési törekvéseit.

Georgieva elárulta, hogy a kölcsönös bombázások miatt végül elhalasztották a felülvizsgálatot, ráadásul Oroszország is vonakodott szolgáltatni a szükséges kereskedelmi adatokat. Hozzátette, hogy a rendszeres értékelés "valamikor" újraindul majd, de konkrét időpontot nem jelölt meg. Az IMF eközben folyamatosan támogatja Ukrajnát, Kijevet 2023-ban egy 15,6 milliárd dolláros, idén pedig egy 8,1 milliárd dolláros, reformokhoz kötött programmal segíti a szervezet.

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