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Súlyos veszteséggel zárták az évet a legnagyobb magyar vágóhidak
Gazdaság

Súlyos veszteséggel zárták az évet a legnagyobb magyar vágóhidak

agrarszektor.hu
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Többmilliárdos bevételkiesést és jelentős veszteségeket könyvelt el 2025-ben Magyarország két legnagyobb sertésvágóhídja, a mohácsi MCS Vágóhíd és a kiskunfélegyházi Hungary-Meat. A visszaesés elsősorban a külpiacok gyengülésének, az éles európai versenynek, valamint a szűkülő árréseknek tudható be, ami rávilágít arra, hogy a hazai ágazat továbbra is erősen kiszolgáltatott a nemzetközi piaci folyamatoknak - írta az Agrárszektor.

A mohácsi MCS Vágóhíd Zrt. összesített árbevétele több mint tízmilliárd forinttal, 83,3 milliárdról 72,6 milliárd forintra esett vissza. A csökkenés a belföldi és a külpiaci értékesítést egyaránt érintette, így a hazai piacon 49,7 milliárd helyett 46,5 milliárd, míg külföldön 33,5 milliárd helyett már csak 26 milliárd forint értékben sikerült értékesíteni a termékeket. Bár a vállalat belső hatékonysága érezhetően javult, aminek köszönhetően az üzemi veszteség 1,87 milliárdról 417 millió forintra mérséklődött,

a társaság így is 808 millió forintos adózott veszteséggel zárta az évet.

A tartósan veszteséges működés következtében az MCS Vágóhíd negatív eredménytartaléka már megközelíti a 16 milliárd forintot. A hagyományosan erős exportra építő kiskunfélegyházi Hungary-Meat Kft. számára a határon túli eladások visszaesése okozta a legnagyobb kihívást. Bár belföldi forgalmukat kismértékben, 26,6 milliárdról 28,86 milliárd forintra növelték, ez nem tudta ellensúlyozni az exportbevételek több mint tizenegymilliárd forintos zuhanását. A külpiaci értékesítés a korábbi 86,5 milliárdról 75,5 milliárd forintra csökkent, így az összesített árbevétel is 113 milliárdról 104,4 milliárd forintra esett vissza. A legjelentősebb változás a jövedelmezőségben mutatkozott meg, hiszen

míg a cég 2024-ben még kétmilliárd forintos nyereséget termelt, tavaly már kétmilliárd forintos veszteségbe fordult az eredménye.

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A 2025-ös adatok rávilágítanak arra, hogy a hazai vágó- és darabolóüzemek számára ez az év a kényszerű alkalmazkodásról szólt. A feldolgozók problémáinak gyökere nem a méretgazdaságosságban keresendő, hiszen mindkét nagyüzem képes a nagyméretű, volumenalapú működésre. A jövedelmezőséget sokkal inkább az európai piacon kialakult éles verseny, a globális keresletingadozás, valamint a folyamatosan zsugorodó feldolgozói árrések korlátozzák.

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