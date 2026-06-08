Térkép mutatja: így veri el az eső Magyarországot

Hamarosan egy hidegfront éri el Magyarországot nyugat felől, amely jelentős csapadékot is hoz magával – közölte az Időkép.

A meleg nyárias időjárás csak kedd délutánig tart ki hazánkban, akkor az érkező felhőzet következtében egyre több helyen záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A közeledő hidegfront az ország nyugati és északnyugati területeit fogja érinteni ekkor, ott lehet számítani csapadékra. A Kárpát-medencébe érve a légtömegek a Kárpátokon és az Alpokon hullámot vetnek, ami jelentősen lelassítja a mozgását. A meteorológiai oldal egy videót is közzétett, amelyen követhető miként fogja elérni a csapadékzóna az országot, ez a linkre kattintva elérhető:

A belassuló hatásnak köszönhetően

Magyarország több területét nagy mennyiségű, öntöző jellegű eső fogja érni, ami az aszályos időszakban örömhír.

Szerdán valószínűleg éles különbségek alakulnak ki az ország különböző tájain, ameddig nyugaton 20 fok körül alakul a hőmérséklet és jelentősebb esőre lehet számítani, addig az Alföld bizonyos részei még mindig 32-33 fok lehet a maximum. Szerda este a front hullámvetése miatt újabb kiterjedt csapadékzóna érkezik nyugat felől. Ez nem mindenhová egyenletes elosztásban hoz esőt, de többfelé 10-15 vagy akár 20 mm-re is lehet számítani.

Csütörtökön a zóna távozik, ekkor Magyarország keleti felé lehet számítani jelentősebb csapadékra, sok felé záporok és zivatarok formájában. A hőmérséklet eddigre az ország minden területén lehűl, 21 és 27 fok között alakulnak a nappali maximumok.

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