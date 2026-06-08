Tévhitben élt a világ: az egészségesnek hitt diéta valójában nagyon is káros lehet

Abban egyetértenek a kutatók világszerte, hogy a tápláló étrend a kulcsa a fizikai és a mentális egészség megőrzésének, valamint számos népbetegség kialakulása is elkerülhető, kezdve a cukorbetegségtől egészen a depresszióig. Kiemelik ugyanakkor, hogy az egyre inkább elterjedő „tiszta étkezés” nem mindenki számára ideális. A trend elsősorban a „megfelelő táplálkozásra” fordított figyelem növelését követei meg, kifejezetten az „egészségtelennek” titulált termékek elkerülésével. A cikk felhívja a figyelmet, hogy a gondolkodás könnyedén megszállottsághoz is vezethet.
A nem megfelelőnek tekintett élelmiszerek elkerülése kifejezetten a közösségi médiában terjed, ahol influenszerek terjesztik a gondolkodást. Visszatérően azt a nézetet népszerűsítik, hogy a feldolgozott táplálék helyett kizárólag „tiszta élelmiszereket” fogyasszanak az emberek. Ugyanakkor kiemelik, hogy az ilyen üzenetek visszatérően nem szakemberektől származnak, hanem inkább életmódi tanácsadóktól.
A cikk kiemeli, hogy a „tiszta élelmiszerek” trendje eredendően nem káros, akkor viszont azzá válhat, ha ez drasztikusan meghatározza a teljes táplálkozást, önértékeléssé válik. Néhány ember például súlyos szorongást érez, ha megfelelően értékelt táplálékot fogyaszt. A cikk a rendellenes étkezésekhez sorolja azokat az eseteket, amikor egyetlen megközelítés elhatalmasodik valakin. Ez a szokás mentális vagy fizikai rendellenességhez vezethet, testképzavarokat eredményezhet, befolyásolja az étkezési szokásokat. Bizonyos esetekben ez életveszélyes szintig is fajulhat.
A jelenségnek latin neve már van, ez az orthorexia nervosa– amelyet az egészséges étkezéssel való túlzott elfoglaltságként definiálnak – hivatalosan nem ismerik el étkezési zavarként.
A kutatások azonban arra utalnak, hogy a „tiszta étkezés” súlyos változásokat eredményezhet az életmódban, a társas kapcsolatokban és általánosságban a komplex életminőségre is negatív hatást gyakorol. Kialakulására több tényező lehet hatással. Néhány konkrétum is elhangzik, amikor túlzásba fordul a trend: szabályok szigorodása; bűntudat növekedése; társasági események kerülése, kifejezetten az étellel kapcsolatosak; étrend tervezésének növekedése; evés élményének csökkenése. A cikk azzal zárul, hogy az ilyen esetekben a legfontosabb segítség a beszélgetés és a nyitottság lehet, valamint a felhívás, hogy forduljanak szakemberhez.
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