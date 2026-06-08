Tisza-kormány: kitálalt az Integritás Hatóság elnöke, hamarosan élőben szólal meg Magyar Péter

Korrupcióellenes és átláthatósági törvényjavaslat érkezik a héten
A héten korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be Görög Márta igazságügyi miniszter az Országgyűlésnek, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz - közölték hétfőn a kormány Facebook-oldalán.
Hamarosan élőben beszél Magyar Péter
Kora délután a parlament ülésén beszél Magyar Péter - derül ki a miniszterelnök Facebook-posztjából.
Forsthoffer Ágnes: elengedhetetlen a vagyonnyilatkozati rendszer felülvizsgálata
A vagyonnyilatkozati rendszer felülvizsgálata elengedhetetlen nemcsak az átláthatóság és a közélet tisztaságának növelése vagy a közvélemény információigényének korrekt kielégítése miatt, hanem az uniós források hazahozatala érdekében teljesítendő előírások miatt is - közölte az Országgyűlés elnöke a Facebook-oldalán.
Kitálalt az állami hivatal vezetője: 60 ezer milliárd forintot lophattak el Magyarországon, két miniszter is megüzente, hogy álljon le
2024 márciusában Tuzson Bence korábbi igazságügyi és Bóka János, a leváltott kormány európai ügyekért felelős minisztere személyesen szólította fel, hogy ne végezze a munkáját – mondta el Bíró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke a DE! Akcióközösségnek adott interjúban. Szerinte az elmúlt három évben politikai nyomásgyakorlással, büntetőeljárással és a családját érintő megfélemlítéssel próbálták ellehetetleníteni a hatóságot, amely az uniós pénzek szabályszerű felhasználásának kulcsfontosságú őre. Bíró konzervatív becslése szerint a korrupció az elmúlt 16 évben mintegy 60 ezer milliárd forintjába kerülhetett Magyarországnak, és ma már rendszerszintű jelenségnek tartja, amit korábban még nem ismert el. Az Integritás Hatóság elnöke többek között a Balásy-csoport 1300 milliárd forintos kommunikációs költéseit, a Mészáros-birodalom közbeszerzési dominanciáját és az akár ezermilliárdos nagyságrendű Gondosóra-programot is a vizsgált ügyek között említette.
Tisza-kormány: kitálalt az Integritás Hatóság elnöke, már az idén tízmilliárdokat spórolhat Magyarország
Kármán András pénzügyminiszter vasárnap már előrevetítette, mire készül a kormány a héten.
folyamatosan azon dolgozunk, hogy feltárjuk valójában milyen helyzetben hagyta az előző kormány a költségvetést, megtörténhessen a pontos felülvizsgálat, kétszer ülésezik a Parlament, az uniós források hazahozatalának a technikai részletei tisztázódnak, a hét végén pedig Luxemburgba utazom a soron következő ECOFIN-ülésre
- írta a politikus Facebook-posztjában.
Vagyis a következő napokban is lesznek feladatok, ráadásul kedd reggel jön a májusi inflációs adat, mely akár az MNB következő kamatdöntését is meghatározhatja.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megtaláltuk: így tudnak hirtelen tízmilliárdokat spórolni Magyar Péterék, és ehhez elég volt "csak" megnyerni a választást
Magyarország európai összevetésben is kiemelkedően sok pénzt költ kamatkiadásra, vagyis ez egy olyan terület, ahol komoly spórolásra van lehetőség. Ez a spórolás pedig már az idei évben megkezdődhet a hozamok csökkenésének és a forint erősödésének köszönhetően. Számításaink szerint a kamaton és a tőketörlesztésen akár százmilliárdos nagyságrendben takaríthat meg a büdzsé már 2026-ban, és ez még csak a kezdet. A következő években a fokozatos átárazódással még nagyobb tétel szabadulhat fel, ha kitart a piac bizalma. Az adósságszolgálaton elért megtakarítás pedig a legnagyobb mozgásteret biztosíthatja a bajban lévő költségvetés számára.
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Kedd reggel jön a friss adat.
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