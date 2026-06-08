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Tisza-kormány: kitálalt az Integritás Hatóság elnöke, már az idén tízmilliárdokat spórolhat Magyarország
Gazdaság

Tisza-kormány: kitálalt az Integritás Hatóság elnöke, már az idén tízmilliárdokat spórolhat Magyarország

Portfolio
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A héten ismét ülésezik a parlament, a kormány közzé teheti az uniós forrásokhoz való hozzáférés technikai részleteit. Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke egy interjúban arról beszélt, hogy az előző kormányzat ideje alatt „a rendszer lényege volt a korrupció”, komoly nyomás nehezedett rá. A költségvetés helyzete a vártnál rosszabb, a kormány most próbálja felmérni a helyzetet, a jó hír viszont az, hogy a választás óta látott hozamcsökkenés és forinterősödés akár már rövidtávon komoly megtakarítást jelenthet a büdzsében.
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Kitálalt az állami hivatal vezetője: 60 ezer milliárd forintot lophattak el Magyarországon, két miniszter is megüzente, hogy álljon le

2024 márciusában Tuzson Bence korábbi igazságügyi és Bóka János, a leváltott kormány európai ügyekért felelős minisztere személyesen szólította fel, hogy ne végezze a munkáját – mondta el Bíró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke a DE! Akcióközösségnek adott interjúban. Szerinte az elmúlt három évben politikai nyomásgyakorlással, büntetőeljárással és a családját érintő megfélemlítéssel próbálták ellehetetleníteni a hatóságot, amely az uniós pénzek szabályszerű felhasználásának kulcsfontosságú őre. Bíró konzervatív becslése szerint a korrupció az elmúlt 16 évben mintegy 60 ezer milliárd forintjába kerülhetett Magyarországnak, és ma már rendszerszintű jelenségnek tartja, amit korábban még nem ismert el. Az Integritás Hatóság elnöke többek között a Balásy-csoport 1300 milliárd forintos kommunikációs költéseit, a Mészáros-birodalom közbeszerzési dominanciáját és az akár ezermilliárdos nagyságrendű Gondosóra-programot is a vizsgált ügyek között említette.

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Kitálalt az állami hivatal vezetője: 60 ezer milliárd forintot lophattak el Magyarországon, két miniszter is megüzente, hogy álljon le
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Tisza-kormány: kitálalt az Integritás Hatóság elnöke, már az idén tízmilliárdokat spórolhat Magyarország

Kármán András pénzügyminiszter vasárnap már előrevetítette, mire készül a kormány a héten.

folyamatosan azon dolgozunk, hogy feltárjuk valójában milyen helyzetben hagyta az előző kormány a költségvetést, megtörténhessen a pontos felülvizsgálat, kétszer ülésezik a Parlament, az uniós források hazahozatalának a technikai részletei tisztázódnak, a hét végén pedig Luxemburgba utazom a soron következő ECOFIN-ülésre

- írta a politikus Facebook-posztjában.

Vagyis a következő napokban is lesznek feladatok, ráadásul kedd reggel jön a májusi inflációs adat, mely akár az MNB következő kamatdöntését is meghatározhatja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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Megtaláltuk: így tudnak hirtelen tízmilliárdokat spórolni Magyar Péterék, és ehhez elég volt "csak" megnyerni a választást

Magyarország európai összevetésben is kiemelkedően sok pénzt költ kamatkiadásra, vagyis ez egy olyan terület, ahol komoly spórolásra van lehetőség. Ez a spórolás pedig már az idei évben megkezdődhet a hozamok csökkenésének és a forint erősödésének köszönhetően. Számításaink szerint a kamaton és a tőketörlesztésen akár százmilliárdos nagyságrendben takaríthat meg a büdzsé már 2026-ban, és ez még csak a kezdet. A következő években a fokozatos átárazódással még nagyobb tétel szabadulhat fel, ha kitart a piac bizalma. Az adósságszolgálaton elért megtakarítás pedig a legnagyobb mozgásteret biztosíthatja a bajban lévő költségvetés számára.

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