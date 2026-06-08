Tisza-kormány: kitálalt az Integritás Hatóság elnöke, miniszteri biztost nevez ki Magyar Péter

Benyújtották vagyonnyilatkozatukat a Tisza képviselői
A Tisza Párt minden parlamenti képviselője benyújtotta vagyonnyilatkozatát - jelentette be Bujdosó Andrea frakcióvezető hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón.
Bujdosó Andrea azt mondta, várhatóan utolsó alkalommal töltik ki és nyújtják be a jelenlegi formában a vagyonnyilatkozatokat. Szigorítják a vagyonnyilatkozati rendszert, mert ezzel is szeretnék segíteni az átláthatóságot - közölte. A Tisza Párt frakciójában többségében olyan emberek vannak, akik nagyon hosszú, sikeres és eredményes karrier után vállalták a képviselőjelöltséget, és ezt nyilván a vagyonnyilatkozatok is tükrözni fogják - tette hozzá. (MTI)
Kiderül, kiket jelöl a Tisza a vizsgálóbizottságok élére
A Tisza Párt országgyűlési frakciója döntött róla, hogy kiket jelöl négy parlamenti vizsgálóbizottság élére, döntésüket a házelnökkel is ismertették – közölte hétfői budapesti sajtótájékoztatón Bujdosó Ágnes frakcióvezető.
Elmondta, hogy
- a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló bizottság élére Schummer Orsolyát,
- a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottságéra Csőszi Attilát,
- a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró bizottságéra Diószegi Juditot, míg
- a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését vizsgáló testületére Sárosi Józsefet jelölik.
A politikus hangsúlyozta, hétfőn várhatóan az összes parlamenti frakció bejelenti, hogy kiket jelölnek a testületekbe.
Magyar Péter: az elénk táruló kép katasztrofális
Hétfő délután kezdődik az Országgyűlés következő plenáris ülése, melyen felszólal Magyar Péter miniszterelnök. A parlament többek között a devizahiteles végrehajtások felfüggesztéséről, illetve a képviselői fizetések csökkentéséről tárgyalhat.
Most derült ki, mi történt a magyarok értékpapírjaival a választások hónapjában
Miközben a háztartási bankszámlákra 215 milliárd forinttal több áramlott be áprilisban, mint amennyit kivontunk, az értékpapíroknál nettó tőkekivonás történt, de ennél kisebb, 144 milliárd forintos összegben – derült ki az MNB hétfőn közzétett adataiból. Áprilisban még nem érvényesült a májusi FixMÁP-hajrá, így a lakossági állampapírpiac gyenge hónapot zárt, és bár a tőzsde jól teljesített, úgy tűnik, a hazai részvénypiacot sem preferálja egyelőre idén a lakosság.
Többletet produkált a költségvetés májusban, de ez sebtapasznak sem lesz elég
Májusban 43,5 milliárd forintos többletet ért el a költségvetés - derül ki a Pénzügyminisztérium előzetes adatközléséből, amelyet már az új kormány Pénzügyminisztériuma adott ki, bővebb információkat szolgáltatva a nyilvánosság felé. Ezzel az első 5 hónap egyenlege -3806 milliárd forint pénzforgalmi szemléletben, ami még mindig rendkívüli összeg a korábbi évekkel összevetve.
Elindult a Vonatinfo, hamarosan érkeznek a valós idejű MÁV-adatok is
Egy év kihagyás után ismét elérhető a magyarországi vonatok valós idejű követését biztosító Vonatinfo webes felülete. Az új vasútpolitikai irányvonal a korábbi, eltitkoló gyakorlattal szakítva a jövőben a MÁV+ rendszerébe is integrálja az élő adatokat, miközben egy friss megállapodásnak köszönhetően közel 6000 milliárd forintos uniós forrásból kezdődhet meg a hazai járműpark átfogó fejlesztése - írta Facebook-bejegyzésében a közlekedésért és beruházásért felelős miniszter, Vitézy Dávid.
Korrupcióellenes és átláthatósági törvényjavaslat érkezik a héten
A héten korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be Görög Márta igazságügyi miniszter az Országgyűlésnek, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz - közölték hétfőn a kormány Facebook-oldalán.
Hamarosan élőben beszél Magyar Péter
Kora délután a parlament ülésén beszél Magyar Péter - derül ki a miniszterelnök Facebook-posztjából.
Forsthoffer Ágnes: elengedhetetlen a vagyonnyilatkozati rendszer felülvizsgálata
A vagyonnyilatkozati rendszer felülvizsgálata elengedhetetlen nemcsak az átláthatóság és a közélet tisztaságának növelése vagy a közvélemény információigényének korrekt kielégítése miatt, hanem az uniós források hazahozatala érdekében teljesítendő előírások miatt is - közölte az Országgyűlés elnöke a Facebook-oldalán.
Kitálalt az állami hivatal vezetője: 60 ezer milliárd forintot lophattak el Magyarországon, két miniszter is megüzente, hogy álljon le
2024 márciusában Tuzson Bence korábbi igazságügyi és Bóka János, a leváltott kormány európai ügyekért felelős minisztere személyesen szólította fel, hogy ne végezze a munkáját – mondta el Bíró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke a DE! Akcióközösségnek adott interjúban. Szerinte az elmúlt három évben politikai nyomásgyakorlással, büntetőeljárással és a családját érintő megfélemlítéssel próbálták ellehetetleníteni a hatóságot, amely az uniós pénzek szabályszerű felhasználásának kulcsfontosságú őre. Bíró konzervatív becslése szerint a korrupció az elmúlt 16 évben mintegy 60 ezer milliárd forintjába kerülhetett Magyarországnak, és ma már rendszerszintű jelenségnek tartja, amit korábban még nem ismert el. Az Integritás Hatóság elnöke többek között a Balásy-csoport 1300 milliárd forintos kommunikációs költéseit, a Mészáros-birodalom közbeszerzési dominanciáját és az akár ezermilliárdos nagyságrendű Gondosóra-programot is a vizsgált ügyek között említette.
Tisza-kormány: kitálalt az Integritás Hatóság elnöke, már az idén tízmilliárdokat spórolhat Magyarország
Kármán András pénzügyminiszter vasárnap már előrevetítette, mire készül a kormány a héten.
folyamatosan azon dolgozunk, hogy feltárjuk valójában milyen helyzetben hagyta az előző kormány a költségvetést, megtörténhessen a pontos felülvizsgálat, kétszer ülésezik a Parlament, az uniós források hazahozatalának a technikai részletei tisztázódnak, a hét végén pedig Luxemburgba utazom a soron következő ECOFIN-ülésre
- írta a politikus Facebook-posztjában.
Vagyis a következő napokban is lesznek feladatok, ráadásul kedd reggel jön a májusi inflációs adat, mely akár az MNB következő kamatdöntését is meghatározhatja.
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Megtaláltuk: így tudnak hirtelen tízmilliárdokat spórolni Magyar Péterék, és ehhez elég volt "csak" megnyerni a választást
Magyarország európai összevetésben is kiemelkedően sok pénzt költ kamatkiadásra, vagyis ez egy olyan terület, ahol komoly spórolásra van lehetőség. Ez a spórolás pedig már az idei évben megkezdődhet a hozamok csökkenésének és a forint erősödésének köszönhetően. Számításaink szerint a kamaton és a tőketörlesztésen akár százmilliárdos nagyságrendben takaríthat meg a büdzsé már 2026-ban, és ez még csak a kezdet. A következő években a fokozatos átárazódással még nagyobb tétel szabadulhat fel, ha kitart a piac bizalma. Az adósságszolgálaton elért megtakarítás pedig a legnagyobb mozgásteret biztosíthatja a bajban lévő költségvetés számára.
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