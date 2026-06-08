Tisza-kormány: kitálalt az Integritás Hatóság elnöke, miniszteri biztost nevez ki Magyar Péter

Kármán András pénzügyminiszter vasárnap már előrevetítette, mire készül a kormány a héten.

folyamatosan azon dolgozunk, hogy feltárjuk valójában milyen helyzetben hagyta az előző kormány a költségvetést, megtörténhessen a pontos felülvizsgálat, kétszer ülésezik a Parlament, az uniós források hazahozatalának a technikai részletei tisztázódnak, a hét végén pedig Luxemburgba utazom a soron következő ECOFIN-ülésre

- írta a politikus Facebook-posztjában.

Vagyis a következő napokban is lesznek feladatok, ráadásul kedd reggel jön a májusi inflációs adat, mely akár az MNB következő kamatdöntését is meghatározhatja.

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