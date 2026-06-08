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Tisza-kormány: kitálalt az Integritás Hatóság elnöke, miniszteri biztost nevez ki Magyar Péter
Gazdaság

Tisza-kormány: kitálalt az Integritás Hatóság elnöke, miniszteri biztost nevez ki Magyar Péter

Portfolio
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A héten ismét ülésezik a parlament, a kormány közzé teheti az uniós forrásokhoz való hozzáférés technikai részleteit. Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke egy interjúban arról beszélt, hogy az előző kormányzat ideje alatt „a rendszer lényege volt a korrupció”, komoly nyomás nehezedett rá. A költségvetés helyzete a vártnál rosszabb, a kormány most próbálja felmérni a helyzetet, a jó hír viszont az, hogy a választás óta látott hozamcsökkenés és forinterősödés akár már rövidtávon komoly megtakarítást jelenthet a büdzsében.
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Benyújtották vagyonnyilatkozatukat a Tisza képviselői

A Tisza Párt minden parlamenti képviselője benyújtotta vagyonnyilatkozatát - jelentette be Bujdosó Andrea frakcióvezető hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón.

Bujdosó Andrea azt mondta, várhatóan utolsó alkalommal töltik ki és nyújtják be a jelenlegi formában a vagyonnyilatkozatokat. Szigorítják a vagyonnyilatkozati rendszert, mert ezzel is szeretnék segíteni az átláthatóságot - közölte. A Tisza Párt frakciójában többségében olyan emberek vannak, akik nagyon hosszú, sikeres és eredményes karrier után vállalták a képviselőjelöltséget, és ezt nyilván a vagyonnyilatkozatok is tükrözni fogják - tette hozzá. (MTI)

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Kiderül, kiket jelöl a Tisza a vizsgálóbizottságok élére

A Tisza Párt országgyűlési frakciója döntött róla, hogy kiket jelöl négy parlamenti vizsgálóbizottság élére, döntésüket a házelnökkel is ismertették – közölte hétfői budapesti sajtótájékoztatón Bujdosó Ágnes frakcióvezető.

Elmondta, hogy

  • a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló bizottság élére Schummer Orsolyát,
  • a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottságéra Csőszi Attilát,
  • a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró bizottságéra Diószegi Juditot, míg
  • a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését vizsgáló testületére Sárosi Józsefet jelölik.

A politikus hangsúlyozta, hétfőn várhatóan az összes parlamenti frakció bejelenti, hogy kiket jelölnek a testületekbe.

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Magyar Péter: az elénk táruló kép katasztrofális

Hétfő délután kezdődik az Országgyűlés következő plenáris ülése, melyen felszólal Magyar Péter miniszterelnök. A parlament többek között a devizahiteles végrehajtások felfüggesztéséről, illetve a képviselői fizetések csökkentéséről tárgyalhat.

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Magyar Péter: az elénk táruló kép katasztrofális
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Most derült ki, mi történt a magyarok értékpapírjaival a választások hónapjában

Miközben a háztartási bankszámlákra 215 milliárd forinttal több áramlott be áprilisban, mint amennyit kivontunk, az értékpapíroknál nettó tőkekivonás történt, de ennél kisebb, 144 milliárd forintos összegben – derült ki az MNB hétfőn közzétett adataiból. Áprilisban még nem érvényesült a májusi FixMÁP-hajrá, így a lakossági állampapírpiac gyenge hónapot zárt, és bár a tőzsde jól teljesített, úgy tűnik, a hazai részvénypiacot sem preferálja egyelőre idén a lakosság.

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Most derült ki, mi történt a magyarok értékpapírjaival a választások hónapjában
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Többletet produkált a költségvetés májusban, de ez sebtapasznak sem lesz elég

Májusban 43,5 milliárd forintos többletet ért el a költségvetés - derül ki a Pénzügyminisztérium előzetes adatközléséből, amelyet már az új kormány Pénzügyminisztériuma adott ki, bővebb információkat szolgáltatva a nyilvánosság felé. Ezzel az első 5 hónap egyenlege -3806 milliárd forint pénzforgalmi szemléletben, ami még mindig rendkívüli összeg a korábbi évekkel összevetve.

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Többletet produkált a költségvetés májusban, de ez sebtapasznak sem lesz elég
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Elindult a Vonatinfo, hamarosan érkeznek a valós idejű MÁV-adatok is

Egy év kihagyás után ismét elérhető a magyarországi vonatok valós idejű követését biztosító Vonatinfo webes felülete. Az új vasútpolitikai irányvonal a korábbi, eltitkoló gyakorlattal szakítva a jövőben a MÁV+ rendszerébe is integrálja az élő adatokat, miközben egy friss megállapodásnak köszönhetően közel 6000 milliárd forintos uniós forrásból kezdődhet meg a hazai járműpark átfogó fejlesztése - írta Facebook-bejegyzésében a közlekedésért és beruházásért felelős miniszter, Vitézy Dávid.

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Elindult a Vonatinfo, hamarosan érkeznek a valós idejű MÁV-adatok is
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Korrupcióellenes és átláthatósági törvényjavaslat érkezik a héten

A héten korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be Görög Márta igazságügyi miniszter az Országgyűlésnek, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz - közölték hétfőn a kormány Facebook-oldalán.

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Korrupcióellenes és átláthatósági törvényjavaslat érkezik a héten
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Hamarosan élőben beszél Magyar Péter

Kora délután a parlament ülésén beszél Magyar Péter - derül ki a miniszterelnök Facebook-posztjából.

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Forsthoffer Ágnes: elengedhetetlen a vagyonnyilatkozati rendszer felülvizsgálata

A vagyonnyilatkozati rendszer felülvizsgálata elengedhetetlen nemcsak az átláthatóság és a közélet tisztaságának növelése vagy a közvélemény információigényének korrekt kielégítése miatt, hanem az uniós források hazahozatala érdekében teljesítendő előírások miatt is - közölte az Országgyűlés elnöke a Facebook-oldalán.

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Forsthoffer Ágnes: elengedhetetlen a vagyonnyilatkozati rendszer felülvizsgálata
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Kitálalt az állami hivatal vezetője: 60 ezer milliárd forintot lophattak el Magyarországon, két miniszter is megüzente, hogy álljon le

2024 márciusában Tuzson Bence korábbi igazságügyi és Bóka János, a leváltott kormány európai ügyekért felelős minisztere személyesen szólította fel, hogy ne végezze a munkáját – mondta el Bíró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke a DE! Akcióközösségnek adott interjúban. Szerinte az elmúlt három évben politikai nyomásgyakorlással, büntetőeljárással és a családját érintő megfélemlítéssel próbálták ellehetetleníteni a hatóságot, amely az uniós pénzek szabályszerű felhasználásának kulcsfontosságú őre. Bíró konzervatív becslése szerint a korrupció az elmúlt 16 évben mintegy 60 ezer milliárd forintjába kerülhetett Magyarországnak, és ma már rendszerszintű jelenségnek tartja, amit korábban még nem ismert el. Az Integritás Hatóság elnöke többek között a Balásy-csoport 1300 milliárd forintos kommunikációs költéseit, a Mészáros-birodalom közbeszerzési dominanciáját és az akár ezermilliárdos nagyságrendű Gondosóra-programot is a vizsgált ügyek között említette.

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Kitálalt az állami hivatal vezetője: 60 ezer milliárd forintot lophattak el Magyarországon, két miniszter is megüzente, hogy álljon le
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Tisza-kormány: kitálalt az Integritás Hatóság elnöke, már az idén tízmilliárdokat spórolhat Magyarország

Kármán András pénzügyminiszter vasárnap már előrevetítette, mire készül a kormány a héten.

folyamatosan azon dolgozunk, hogy feltárjuk valójában milyen helyzetben hagyta az előző kormány a költségvetést, megtörténhessen a pontos felülvizsgálat, kétszer ülésezik a Parlament, az uniós források hazahozatalának a technikai részletei tisztázódnak, a hét végén pedig Luxemburgba utazom a soron következő ECOFIN-ülésre

- írta a politikus Facebook-posztjában.

Vagyis a következő napokban is lesznek feladatok, ráadásul kedd reggel jön a májusi inflációs adat, mely akár az MNB következő kamatdöntését is meghatározhatja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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Megtaláltuk: így tudnak hirtelen tízmilliárdokat spórolni Magyar Péterék, és ehhez elég volt "csak" megnyerni a választást

Magyarország európai összevetésben is kiemelkedően sok pénzt költ kamatkiadásra, vagyis ez egy olyan terület, ahol komoly spórolásra van lehetőség. Ez a spórolás pedig már az idei évben megkezdődhet a hozamok csökkenésének és a forint erősödésének köszönhetően. Számításaink szerint a kamaton és a tőketörlesztésen akár százmilliárdos nagyságrendben takaríthat meg a büdzsé már 2026-ban, és ez még csak a kezdet. A következő években a fokozatos átárazódással még nagyobb tétel szabadulhat fel, ha kitart a piac bizalma. Az adósságszolgálaton elért megtakarítás pedig a legnagyobb mozgásteret biztosíthatja a bajban lévő költségvetés számára.

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