Többletet produkált a költségvetés májusban, de ez sebtapasznak sem lesz elég

Májusban 43,5 milliárd forintos többletet ért el a költségvetés - derül ki a Pénzügyminisztérium előzetes adatközléséből. Ezzel az első 5 hónap egyenlege -3806 milliárd forint pénzforgalmi szemléletben, ami még mindig rendkívüli összeg a korábbi évekkel összevetve.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás? Sokat erősödött az utóbbi hónapokban a forint, idén a világ egyik legjobban teljesítő devizája lett. Meddig tarthat ez a szárnyalás? Mindenki örül az erősebb forintnak? Mi lesz, ha lecseréljük a forintot euróra?

Az év ötödik hónapjában

a 43,5 milliárd forintos szufficit nagyon kellett már az idei büdzsé számára,

amely egyébként eddig hatalmas mínuszt mutatott.

Az év első 5 hónapjának kumulált hiánya még így is kiugró, vagyis az ötödik havi teljesítmény kedvező fejlemény, azonban ez távolról sem oldja meg a büdzsé gondjait.

Különleges május

Május 12-én alakult meg Magyar Péter új kormánya, ebből a szempontból azt mondhatjuk (ahogy az egész éves idei büdzsére elmondható), hogy örökölt helyzetet kapott ebben a hónapban is a Tisza-kormány.

Az idei büdzsé elcsúszott állapota, valamint az előző kormány bizonyos kiadástételekkel kapcsolatos lépései miatt a kormány határozatban elrendelte a 2026-os központi költségvetés soron kívüli felülvizsgálatát, valamint a költségvetés védelme, a közpénzek gondos felhasználása érdekében elrendelte a pénzügyminiszter kötelező ellenjegyzését értékhatár feletti kötelezettségvállalások és beszerzések esetében.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás? Sokat erősödött az utóbbi hónapokban a forint, idén a világ egyik legjobban teljesítő devizája lett. Meddig tarthat ez a szárnyalás? Mindenki örül az erősebb forintnak? Mi lesz, ha lecseréljük a forintot euróra? Információ és jelentkezés

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