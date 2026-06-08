Túl sok a kockázat: sorra függesztik fel repülőjárataikat a légitársaságok a Közel-Kelet hatalmába

Két légitársaság is felfüggesztette a repülőjáratait a Közel-Kelet hatalmába a hajnali eseményeket követően – számolt be az MTI.

A hajnali bombázásokat követően a Wizz Air úgy döntött, hogy június 8-án és 9-én ideiglenesen felfüggeszti az Izraelbe tartó repülőjáratait. A járatok indítását csak szerdán szeretnék újraindítani a közlemény szerint, de a helyzet alakulásától teszik függővé.

Az utasok és a személyzet biztonsága továbbra is a vállalat legfontosabb prioritása, amely továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a kialakuló helyzetet az illetékes hatóságokkal együttműködve

– hangsúlyozták.

Az Austrian Airlines csak a múlt héten indította újra Izraelbe tartó járatait, és szintén törölte hétfői járatait. Izrael nem zárta le légterét a rakétatámadások nyomán, a Tel-Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren kisebb-nagyobb késésekkel, de továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Joáv Kis izraeli oktatási miniszter hétfőn elmondta, hogy a diákoknak még kedden sem lesz tanítás az iskolákban, de előkészületeket tesznek az iskolák szerdai megnyitására. A várakozások szerint – amennyiben nem újulnak ki a rakétázások – kisebb csoportokban újra elkezdhetik a foglalkozásokat.