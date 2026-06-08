Védett ár az üzemanyagokra: fontos rendeletmódosítás jelent meg

A gazdasági és energetikai miniszter 2/2026. (VI. 8.) GEM rendelete a biztonsági kőolajtermék készletek felhasználásáról szóló 1/2026. (V. 14.) GEM rendelet módosításáról címmel jelent meg a Kapitány István által jegyzett rendelet.
Ennek első pontja kimondja, hogy a zavartalan hazai üzemanyag-ellátás hatósági üzemanyagárakon történő biztosítását szolgáló készletfelszabadítás előírásainak módosítását szolgálja.
A lényeges változás az árakban történik, amelyeken a készletező szövetség továbbértékesíti a nagykereskedőknek az üzemanyagok literjét.
A benzin esetében az eddigi készletértékesítési ár 270,25 forint volt, ami 283,45 forintra emelkedik literenként (nettó ár), ez 4,9%-os drágításnak felel meg, a gázolaj esetében az eddigi 300,48 forintos ár 310,47 forintra emelkedik, ami 3,3%-os drágítás.
Fontos információ szintén a rendeletből, hogy a viszonteladók felé alkalmazható maximális nagyker-árak is emelkednek:
- a benzin esetében 286 forintról 290,95 forintra,
- a gázolaj esetében 315 forintról 317,97 forintra literenként.
Emellett a rendelet kimond egy átmeneti szabályt is, miszerint az új árakat a módosítás hatálybalépése után kötött üzemanyag-értékesítési szerződésekre, valamint a már meglévő keretszerződések alapján, de csak a hatálybalépés után leadott és elfogadott lehívásokra kell alkalmazni. Ha viszont egy konkrét mennyiséget már korábban lehívtak és elfogadtak, és az ár is rögzült, akkor arra nem lehet utólag ráterhelni az új, magasabb árat.
Mit is jelent ez a lépés?
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a mostani lépésével a május 14-i rendeletét módosítja. Ebben akkor a kormány újabb stratégiai készletet szabadított fel, melynek nyomán 150 millió liter 95-ös benzin és 425 millió liter gázolaj kerülhet a piacra. A mostani módosítás a beszerzési árszintet korrigálja felfelé. Vagyis a kormány is igyekszik lekövetni a piaci folyamatokat és a valóságot, hogy végül ne legyen hatalmas a különbség a stratégiai készlet kitárazási ára és a normál piaci árak között. Ez csökkentheti a készletek későbbi visszapótlásából eredő finanszírozási veszteséget.
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