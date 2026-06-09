Ahogy kirúgta Magyar Péter, egyből nyilvános pályázaton keresik a KEHI-elnök utódját

Hétfő este rúgták ki a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökét, mostanra pedig már fel is került a kormány honlapjára a nyílt pályázati felhívás az utód keresésére.
A Ruff Bálint vezette Miniszterelnökség nyílt pályázatot hirdetett a KEHI elnöki tisztségének betöltésére, vagyis nem közvetlen kinevezéssel, hanem formális pályázati eljárással keresik Gaál Szabolcs Barna utódját.
A felhívás szerint a kormány „elkötelezett a közpénzek védelme és a korrupció elleni határozott fellépés mellett”, ennek egyik kulcsaként pedig egy erős, független és szakmailag felkészült Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt nevez meg. A kiírásban azt írják, kiemelt jelentőségű, hogy a hivatal élére olyan vezetőt találjanak, aki hitelesen és eredményesen tud fellépni a közvagyont károsító visszaélésekkel szemben.
A pályázati feltételek között szerepel a magyar állampolgárság, az állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász képesítés, a kiemelkedő jogi vagy közgazdasági ismeret és gyakorlati tapasztalat, legalább öt év vezetői tapasztalat, a büntetlen előélet, valamint a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
Előnyt jelent az igazságügyi könyvszakértői, közbeszerzési vagy számvevői szakképesítés, a számvevőszéki, ügyészségi, bűnügyi vagy nagy könyvvizsgálói tapasztalat, a közvagyon-gazdálkodási és korrupcióellenes szakmai gyakorlat, valamint az igazolható szakmai függetlenség. A pályázóknak a részletes szakmai önéletrajz mellett legfeljebb háromoldalas szakmai-vezetési koncepciót kell benyújtaniuk a hivatal megújításáról.
A jelentkezéseket június 20-án 14 óráig várják.
A pályázatokat bizottság értékeli, majd a kinevezésre alkalmas jelöltre javaslatot tesz a miniszterelnöknek. A végső döntést a miniszterelnök hozza meg, a kiíró pedig fenntartja a jogot arra is, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Magyar Péter miniszterelnök hétfő este írta alá azt a határozatot, amely Ruff Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára, keddi hatállyal felmentette tisztségéből Gaál Szabolcs Barnát, a KEHI elnökét. A döntésről az érintett azt állítja, hogy a hétfő esti Magyar Közlönyből értesül.
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal a kormány közvetlen ellenőrzési szerve, Magyar Péter már politikai színrelépésekor, a legelső Partizán-interjújában is beszélt a KEHI-ről. A hivatal 2021-ben folytatott vizsgálatot az akkor általa vezetett Diákhitel Központnál, amit a jelenlegi miniszterelnök politikai nyomásgyakorlásként értékelt.
A 2021-es KEHI-jelentés túlárazottnak és gyanúsnak minősített több olyan szerződést is, amelyet Magyar Péter hivatali ideje alatt kötöttek. Magyar a 2024 februárjában adott interjújában azt mondta, szerinte a rendkívüli ellenőrzés valójában felülről irányított zsarolási kísérlet volt, amellyel az akkori igazságügyi miniszterrel, Varga Judittal való, már romlóban lévő házasságát próbálták megmenteni.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Nagy Zoltán
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