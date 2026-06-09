Alakul az alaptörvény-módosítás: mégsem kap vissza mindent az állam a sokat vitatott alapítványoktól

Az alaptörvény 16. módosításának szövegéből a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) vagyonát nemzeti vagyonként meghatározó részt törölték, az alaptörvény záró és vegyes rendelkezései közé bekerült szöveg pedig tartalmazza, hogy az államra a kekvák megszűnésekor csak az államtól kapott vagyon száll vissza – számolt be az MTI.

Átírta a törvényalkotási bizottság az Alaptörvény 16. módosításának kekvákra vonatkozó részét. A kedden elfogadott módosító indítványból kikerült az a szabály, amely a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonát nemzeti vagyonként határozta volna meg.

A bizottság 13 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett fogadta el a változtatást.

Az új szöveg alapján az állam nem minden vagyont kapna vissza a kekvák megszűnésekor, hanem csak azt, amit eredetileg maga adott az alapítványoknak. Ide tartozna az államtól kapott vagyon, annak hozama, illetve az ezek helyébe lépett vagyon.

A magánalapítók által bevitt vagyonelemek tehát nem szállnának vissza automatikusan az államra.

A módosítás megtartja azt az irányt, hogy az alapítói jogokat az állam gyakorolja, és az alapítványokat megszüntetheti. A részletszabályokat külön törvény rendezné, vagyis a konkrét vagyonjogi kérdéseket nem az Alaptörvényben, hanem későbbi jogszabályokban és egyedi esetekben kezelnék.

A vitában Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője arra kérdezett rá, mi történik azokkal az esetekkel, amikor állami pénzből újítottak fel korábban is egyetemi tulajdonban lévő vagyont. Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt képviselője szerint ezeket nem alkotmányos szinten, hanem a kekvák megszüntetésekor, esetenként kell rendezni. A módosítás lényege így az, hogy a kekva-rendszer kivezetését alkotmányos keretbe tennék, de a vagyon visszavételét szűkebben határoznák meg.

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