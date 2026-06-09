Az euróbevezetés-inkonzisztencia

Aki hasonlóan rajong a sorozatokért, mint én, annak valahonnan ismerős lehet a címadási séma. A „The Big Bang Theory” mintáját követi, nem véletlenül. Valami ősrobbanáshoz hasonlót éltünk meg mi is az elmúlt két hónapban a magyar pénzpiacon. De valami nem hagy nyugodni. A négy év alatti euróbevezetés túl szép, hogy igaz legyen, az ehhez kapcsolódó alapvetést pedig mindenki ismeri.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Abszolút filmszínház

Ha már televíziós hasonlattal indítottam, akkor maradjunk is annál. Adott a mindenki által lesajnált, lenézett főszereplő, az igazi balfék pancser, aki a film cselekményei által olyan változásokon megy keresztül, hogy végül ő lesz az első számú nagymenő. Gondolom ismerős… Gyerekkorom romkom zsánerei is ebből építkeztek („A csaj nem jár egyedül”, csak hogy egyet említsek). Ez a fajta „zero to hero” történetvezetés zajlik most pontosan a való életben és Magyarország a főszereplő. Hogy Oscar-díj lesz-e a vége vagy Arany Málna, arra még várnunk kell. Vélhetően előbbi akkor járhat majd, ha a mostani politikai ciklus végére ott tartunk, hogy Magyarország euróéretté vált és már csak az utolsó zöld lámpát várja a belépéshez. Na, ez lenne az abszolút filmszínház és ez lenne az igazán nagy fináléja a Netflix-kormányzás első évadának. Hogy a hazai közönség berendeli-e a második évadot, az biztosan nem kizárólag ezen múlik majd, de kétségtelen, hogy a nemzetközi befektetők állva tapsolnak már a pilot epizód láttán is.

A piacok a fejükre estek

Hogy mennyire nem túlzás ősrobbanásról beszélni a magyar piac kapcsán, arra álljon itt most néhány adat. A forint az iráni háború kitörésére gyengüléssel reagált, majdnem megütve a 395-ös szintet. Napjainkban 355 az euróval szembeni kurzus, ami lényegében 10 százalékos erősödést jelent. A magyar 10 éves államkötvény hozama a márciusi pánikban közelítette a 7,5 százalékot, ami mára 5,5 százalék alá süllyedt. Ez a 200 bázispontos hozamcsökkenés ilyen rövid idő alatt nem példa nélkül álló, de kétségtelenül nagyon ritka. Az, hogy az USA 10 éves kötvényhez képest a felárunk csupán 100 bázispont, talán többet elárul a Trump-féle politika káros hatásáról az Egyesült Államok számára, de ez akkor is rendkívüli. A német tízéves papírral szembeni felárunk 245 bázispont alá szűkült, ami a mindenkori felár alsó percentilisébe tartozik. Mindezek pontosan jól mutatják azt a hirtelen változást, ami a magyar gazdaság megítélésében történt a választás óta. Egy erősen problémás, befektetői szemmel periméterre szorult országból kvázi-eurózóna ország lettünk.

A legfontosabb katalizátor, hogy a piacok megelőlegezték az új kormány és az új gazdaságpolitikai irányvonal számára a bizalmat.