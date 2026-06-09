Belenyúlt a védett benzináras rendszerbe a kormány – Mit jelent ez pontosan?

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A kormány megemelte a stratégiai üzemanyagkészletekből felszabadított benzin és gázolaj értékesítési árát – derül ki a tegnap esti Magyar Közlönyben megjelent rendeletből. A módosítás nem a benzinkutakon fizetendő védett fogyasztói árat érinti, hanem az ellátási lánc mögöttes beszerzési árszintjét korrigálja felfelé, ami szűkíti a piaci szereplők marzsait. A lépés célja feltehetőleg az, hogy a stratégiai készlet kitárazási ára közelebb kerüljön a piaci realitásokhoz, miközben a védett áras rendszer egyelőre fennmarad – kivezetésének pontos feltételei azonban továbbra sem tisztázottak.

Itt a módosítás

A tegnap este megjelent Magyar Közlöny értelmében

MEGEMELTE A KORMÁNY A STRATÉGIAI ÜZEMANYAGKÉSZLETEKBŐL FELSZABADÍTOTT BENZIN ÉS GÁZOLAJ ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRÁT.

A friss rendelet tehát nem újabb készletfelszabadításról szól, hanem arról, hogy a korábban már felszabadított üzemanyag milyen áron kerülhet be az ellátási láncba.

A módosítás alapján a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség által értékesített készleteknél

a 95-ös benzin literenkénti nettó ára 270,25 forintról 283,45 forintra emelkedik,

míg a gázolajé 300,48 forintról 310,47 forintra nő.

Fontos hangsúlyozni, hogy a most módosított ár nem a benzinkutakon látható védett fogyasztói ár, hanem az ársapka mögötti ellátási mechanizmus egyik kulcseleme: az a nettó ár, amelyen a stratégiai üzemanyagkészletből felszabadított benzin és gázolaj az arra jogosult szereplőkhöz kerülhet.

A rendelet emellett azt a maximális nettó árat is megemeli, amelyen ezek a szereplők továbbadhatják az üzemanyagot viszonteladó partnereiknek. Ennek alapján a viszonteladók felé alkalmazható maximális nettó ár

a benzinnél 286 forintról 290,95 forintra,

a gázolajnál pedig 315 forintról 317,97 forintra emelkedik.

Vagyis nem arról van szó, hogy közvetlenül változna a kutakon fizetendő hatósági ár, hanem arról, hogy

A VÉDETT ÁR FENNTARTÁSÁT SZOLGÁLÓ, STRATÉGIAI KÉSZLETBŐL BIZTOSÍTOTT BESZERZÉSI ÁR EMELKEDIK.

Ezek az összegek jövedéki adó, áfa és készletezési tagi hozzájárulás nélkül értendők, ezért nem vethetők össze közvetlenül a kiskereskedelmi, autósok által fizetett árakkal.

Fontos átmeneti szabály, hogy az új árakat csak a módosító rendelet hatálybalépése után kötött szerződésekre, illetve a már meglévő szerződések alapján a hatálybalépés után leadott és elfogadott lehívásokra kell alkalmazni. Azoknál a mennyiségeknél, amelyeket már korábban lehívtak és elfogadtak, nem változik visszamenőlegesen az ár.

Csökkennek a marzsok

A friss módosítás a piaci szereplők marzsait eltérően érinti attól függően, hogy az ellátási lánc melyik pontján állnak. Azoknál a nagykereskedőknél, amelyek közvetlenül a stratégiai készletből vásárolnak, a beszerzési ár a benzin esetében literenként 13,2 forinttal, a gázolajnál közel 10 forinttal nő. Ez önmagában szűkíti a mozgásterüket, ha a továbbértékesítési árak vagy a végső fogyasztói árak nem emelkednek ugyanilyen mértékben.

A viszonteladók felé alkalmazható maximális nettó ár ugyan szintén nő, de jóval kisebb mértékben: a benzinnél 4,95 forinttal, a gázolajnál 2,97 forinttal literenként. Ez azt jelenti, hogy

a stratégiai készletből közvetlenül vásárló szereplők továbbértékesítési árrése szűkül,

hiszen a beszerzési oldalon nagyobb emelés jelenik meg, mint amennyit a viszonteladók felé érvényesíthetnek.

A kiskereskedők, illetve viszonteladó partnerek oldalán a kép attól függ, milyen áron jutnak hozzá az üzemanyaghoz, és milyen fogyasztói áron értékesíthetik tovább. Mivel a mostani rendelet nem a kutakon fizetendő védett fogyasztói árat módosítja, hanem a mögöttes beszerzési árszintet,

változatlan végfelhasználói ár mellett a magasabb beszerzési ár lefelé nyomhatja a kiskereskedelmi marzsokat is.

Miért hozhatták meg a friss rendelkezést?

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter mostani lépése a május 14-én kiadott rendeletet módosítja. A kormány akkor újabb stratégiai üzemanyagkészletek felszabadításáról döntött, amelynek keretében 150 millió liter 95-ös benzin és 425 millió liter gázolaj kerülhet be a hazai ellátási láncba. A lépés célja az volt, hogy a piacinál alacsonyabb, fogyasztóknak szóló védett ár fenntartása ne okozzon ellátási vagy piaci zavarokat: a mechanizmus lényegében kedvezőbb beszerzési árat biztosít a nagykereskedőknek, ezen keresztül pedig a kiskereskedőknek is.

A mostani módosítás ezt a szabályozott beszerzési árszintet korrigálja felfelé. Ez azt jelenti, hogy a kormány igyekszik közelebb húzni a stratégiai készlet kitárazási árát a piaci realitásokhoz, hogy ne nyíljon túl nagy rés a készletből biztosított üzemanyag ára és a normál piaci beszerzési árak között.

Ez mérsékelheti azt a finanszírozási terhet, amely a stratégiai készletek későbbi visszapótlásakor jelentkezhet.

Még marad a védett ár

Jelenleg még az látszik, hogy egy ideig velünk maradhat a védett áras rendszer az üzemanyagpiacon.

Még április 16-án ugyanis tárgyalást folytatott Hernádi Zsolttal és a Mol felső vezetésével Magyar Péter, ahol a felek megállapodtak arról, hogy a védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén fenntartják az új kormány megalakulása után is, és "ez a magyar költségvetésre nem fog plusz terhet róni". Később aztán az is kiderült, hogy a Mollal együtt a Tisza vezetősége átbeszélte, hogy mikor, azaz milyen erős forint és milyen alacsony olajár mellett lesz reális kivezetni a rendszert.

Ebben a tekintetben részben kedvezőek a kilátások, hiszen egyrészt a befektetők már a választás előtt is a Tisza párt győzelmére pozicionálták a magyar eszközöket, ami az elmúlt hónapokban a forint erősödésében is megjelent. Másrészt bár hosszabb távon nézve a nyersolaj világpiaci ára széles kilengések mentén oldalazik, de az elmúlt hetek trendje inkább lefelé mutat.

Az viszont egyelőre nem tisztázott, hogy a kormányzat és a Mol szerint

pontosan milyen nyersolajár és forinterő esetén lesz majd reális kivezetni a védett áras intézkedést.

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Mi is a baj a rendszerrel?

A védett áras rendszer úgy működik, hogy a felszabadított stratégiai gázolaj- és benzintartalékokból fixált áron adják az olajtermékeket a nagykereskedőknek, akik tehát az aktuális piaci árnál olcsóbban jutnak hozzá az üzemanyagokhoz, így marad árrésük nekik és a kiskereskedőknek is.

A rögzített, a piaci viszonyokat nem reprezentáló kiskereskedelmi árak miatt

az üzemanyagimport jelentősen visszaesett Magyarország felé az elmúlt időszakban,

miközben a hazai kitermelés és a fogyasztás nem változott a kedvező irányba (sőt, az üzemanyag-fogyasztás még nőtt is). Mindezek következtében az MSZKSZ adataiból jól látszik, hogy történelmi mélypontra zuhant Magyarország stratégiai üzemanyag- és kőolajkészlete márciusban.

Az MSZKSZ által átadott mennyiségeket záros határidőn belül vissza kell pótolni, az elszámolásnál pedig kritikus fontosságú, hogy mennyi volt a március 9 óta kitárolt mennyiségek valós, piaci bekerülési ára. Márpedig ha a stratégiai készletek kötelező visszapótlása drága lesz (ez elég valószínű), akkor felmerül a kérdés, hogy végső soron ki viseli majd a különbséget:

megjelenik-e ez a készletezési tagdíjak emelésében, és ezen keresztül később az üzemanyagárakban, vagy más módon rendezi a rendszer a keletkező extra költségeket?

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