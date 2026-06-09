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Combos eredmények a baromfiiparban: sokmilliárdos nyereséggel zártak a legnagyobbak
Gazdaság

Combos eredmények a baromfiiparban: sokmilliárdos nyereséggel zártak a legnagyobbak

agrarszektor.hu
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Sikeres és növekedéssel teli évet zártak a hazai baromfiipar meghatározó vállalatai 2025-ben. Miközben a Master Good, a Gallicoop, a Taravis és a SáGa Foods egyaránt növelni tudta az árbevételét – a legnagyobb profitot az első, a leglátványosabb eredményjavulást pedig a második társaság érte el –, addig a Hungerit számára az év komoly visszaesést és milliárdos veszteséget hozott. A korábbi nehézségek után azonban a szektor egésze ismét erős növekedési pályára állt - tudósított az Agrárszektor.

A piacvezető Master Good Termelő és Kereskedelmi Kft. nettó árbevétele a korábbi 181 milliárd forintról 213 milliárd forintra nőtt. Ezt a teljesítményt szinte hajszálpontosan fele-fele arányban biztosította a belföldi és az exportpiac. Bár a vállalat pénzügyi műveletei veszteségesbe fordultak, a hatékony gazdálkodásnak köszönhetően

az adózott eredmény így is 24,5 milliárd forintról 25,5 milliárd forintra emelkedett.

Kiemelkedően erős évet zárt a Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. is, amelynek árbevétele közel 69 milliárd forintról 91 milliárd forintra ugrott. A cég üzemi eredménye több mint a négyszeresére nőtt,

adózott nyeresége pedig 1,4 milliárd forintról 5,1 milliárd forintra emelkedett, ami az iparág egyik legdinamikusabb javulását jelenti.

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A Taravis Baromfi és Élelmiszeripari Kft. szintén növelni tudta eladásait. Árbevétele 43,6 milliárd forintról 48,4 milliárd forintra emelkedett, és ez az összeg szinte teljes egészében a hazai piacról származott. Bár az adózott eredménye kismértékben 1,1 milliárd forintra csökkent, a cég működése továbbra is stabil maradt.

Hasonlóan kiegyensúlyozott évet tudhat maga mögött a szinte kizárólag belföldre termelő SáGa Foods Zrt. is. A vállalat árbevétele 18,3 milliárd forintra, adózott nyeresége pedig 2,4 milliárd forintra nőtt. A cég esetében a leglátványosabb változást az eredménytartalék mutatta, amely a korábbi közel félmilliárdos mínuszból 4,9 milliárd forintos pluszba lendült, jelentősen megerősítve a társaság pénzügyi helyzetét.

A szektor általános fellendülésével szemben a Hungerit Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. rendkívül nehéz időszakon van túl.

A vállalat árbevétele 49 milliárd forint körül stagnált, mivel a belföldi eladások növekedését teljesen semlegesítette az exportbevételek visszaesése. A cég üzemi és pénzügyi eredményei egyaránt tovább romlottak, így az évet az előzőnél is nagyobb, összesen 11,6 milliárd forintos veszteséggel zárta, ami az eredménytartalékát is drasztikusan leapasztotta.

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