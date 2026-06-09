  • Megjelenítés
FONTOS Forrong a bankszámlapiac, díjemelések jönnek - Hogyan lehet most jó döntést hozni a bankválasztásnál?
Feljelentést tett a szociális miniszter az Orbán-kormány által vásárolt nyuszimotorok ügyében
Gazdaság

Feljelentést tett a szociális miniszter az Orbán-kormány által vásárolt nyuszimotorok ügyében

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Hűtlen kezelés miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a Budapesti Rendőr-főkapitányságon Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a tárcája elődje, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) által „háromszoros áron vásárolt” játékmotorok ügyében – közölte a szaktárca kedden az MTI-vel.

Ahogy közleményükben emlékeztetnek, a KIM 2025-ben a Családbarát Magyarországért országos programsorozat kommunikációs kampányának keretében

12 ezer műanyag játék kismotor gyártására és raktározására adott le megrendelést Balásy Gyula cégének.

A bekért adatok alapján a jellemzően a bölcsődékben használt kisebb motorokat 16 470 forintos, a nagyobbakat 14 940 forintos darabáron adták el a minisztériumnak. Ezek valós piaci ára azonban darabonként 5-6 ezer forint között mozog – írták.

Kátai-Németh Vilmos miniszter az ügy kapcsán kedden bekérette a KIM Családügyi Főosztályának beszerzésben részt vett szereplőit és a szerződéseket. Ennek során kiderült, hogy a főosztály tavaly július 2-án 239 millió forint értékben adott le megrendelést a Lounge Design Kft.-nek és a New Land Media Kft.-nek kismotorok gyártására és raktározására.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: Búcsút int Magyar Péter a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak, jogszabállyal korlátozzák a gyűlöletkeltést

Alakul az alaptörvény-módosítás: mégsem kap vissza mindent az állam a sokat vitatott alapítványoktól

Megnyílik az út a Tisza-kormány törvénydömpingje előtt, hogy jöhessenek az EU-pénzek

A tárca álláspotja szerint ezzel a magatartással a minisztérium képviseletében eljáró személy(ek) megszegték vagyonkezelői kötelességüket, és a minisztériumnak a túlárazás mértékével arányban álló vagyoni hátrányt okoztak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Debrecen Economic Forum 2026

2026. június 9.

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Belenyúlt a védett benzináras rendszerbe a kormány – Mit jelent ez pontosan?
Újabb nagy kamatvágást jelentettek be a lakossági állampapíroknál, mutatjuk az új kamatokat
Tisza-kormány: kitálalt az Integritás Hatóság elnöke, miniszteri biztost nevez ki Magyar Péter
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility