Fokozott ellenőrzést hajtott végre a rendőrség a motorosok körében, életveszélyes szabálytalanságok garmadáját találták

Még mindig sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen a június első hetében végzett országos ellenőrzés szerint, a leggyakoribb szabályszegések a passzív biztonsági eszközök hiányához és a világítási szabályok megsértéséhez kapcsolódtak – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kedden a rendőrség honlapján.

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) június 1-7. között „2Wheelers” elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott.

A rendőrség elsősorban a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak és a világítóberendezések, valamint a hatósági jelzés előírásoknak megfelelő használatát ellenőrizte

– olvasható a police.hu oldalon.

Az ORFK közölte: a rendőrök 267 esetben intézkedtek a világítási szabályok megsértése miatt. A nem megfelelő vagy hiányzó világítás különösen veszélyes a kétkerekű járművek esetében, hiszen jelentősen rontja észlelhetőségüket a forgalomban – hívták fel a figyelmet.

Bukósisak nélkül 134-en közlekedtek, ezzel súlyosan veszélyeztetve saját testi épségüket – írták.

Mint olvasható, a hatósági jelzésekkel kapcsolatos jogsértések miatt 53 esetben indult eljárás. Például rendszámtábla eltakarása, felhajtása, módosítása vagy olvashatatlanná tétele miatt.

A kötelező láthatósági ruházat hiányát lakott területen kívül, korlátozott látási viszonyok között 19 alkalommal szankcionálták.

A kiemelt szabályszegéseken túl a rendőrök 3395 esetben intézkedtek egyéb közúti jogsértések miatt. Ezek között szerepelt többek között az elsőbbség meg nem adása, a záróvonal átlépése, az irányjelzés elmulasztása, a mobiltelefon használata rollerezés közben, a gyorshajtás vagy a járdán történő kerékpározás.

Az ORFK kiemelte:

a tapasztalatok azt mutatják, hogy a kétkerekű járművel közlekedők továbbra is a közlekedés legvédtelenebb résztvevői közé tartoznak. Esetükben akár egyetlen kisebb mulasztás vagy szabályszegés is súlyos sérüléshez, tragédiához vezethet.

Közölték, a rendőrök kábítószerrel összefüggő bűncselekmény gyanúja miatt 17 esetben intézkedtek, és 87 körözött embert azonosítottak, fogtak el és állítottak elő.