Gigászi feladatot vett magára az új egészségügyi miniszter: indul a küzdelem a pia és a cigi ellen

Határozott szakpolitikai elköteleződés
Az új magyar kormány egészségügyi minisztere, Hegedűs Zsolt a Dohányzásmentes Világnap (május 31.) alkalmából felhívta a figyelmet arra, hogy egyre fiatalabb korban kezdenek iskolások nikotinos termékeket kipróbálni.
Látnunk kell, hogy a nikotinfüggőség kialakulását egy olyan iparág táplálja, amely folyamatosan új, hívogató termékekkel és ízekkel, és új fogyasztási formákkal igyekszik megszólítani a fiatal generációkat. Magyarország ezért határozott szakpolitikai elköteleződést vállal a dohányzás és a nikotinos termékek használatának további visszaszorítása mellett,
írta egy Facebook-bejegyzésben, és „következetes fellépést” ígért a megelőzésben, a szabályozásban és az egészségfejlesztésben.
Egyik első miniszteri megszólalásában május közepén Hegedűs elmondta, hogy a prevencióra és a népegészségügyi folyamatokra is nagyobb hangsúlyt fektetnek majd – ez a fontos lépések egyike a hosszú távon is egészségesebb nemzethez vezető úton. A mérhető célok között említette, hogy a mentális egészségügyre fordított közkiadások arányát 30-40%-kal kell növelni a következő öt évben.
A dohányzás visszaszorítása érdekében már a Fidesz-KDNP kormány is számos intézkedést bevezetett, bár nagyjából lehetetlen vállalkozás számszerűsíteni, melyik intézkedés mennyire járult hozzá a dohányzás csökkenéséhez.
Kétségtelen, hogy lakosságarányosan egyre kevesebben dohányoznak, viszont még mindig (2023) a lakosság negyede naponta gyújt rá, és közel harmada (2022) naponta vagy alkalmanként dohányzik.
Mit tettek a rómaiak értünk?!
A Fidesz-KDNP-kormány dohányzásellenes intézkedései:
- 2012 – Teljes beltéri dohányzási tilalom: munkahelyek, vendéglátóhelyek, közintézmények, tömegközlekedés. Egyidejűleg közterületi tilalom játszótereken, megállókban és aluljárókban.
- 2012/2013 – Megalakul az országos leszokástámogató Módszertani Központ (Korányi Intézet); 2013-tól ingyenes telefonos tanácsadás.
- 2013 – Dohányárusítás kizárólag állami koncessziós trafikokban, csak 18 éven felülieknek; kb. 40 000 értékesítési pontból 5 000–6 000 lesz. Az e-cigaretták nikotintartalmú változataira ugyanez a kiskereskedelmi monopólium vonatkozik.
- 2015 – A dohánytermékek nagykereskedelmét egyetlen állami koncessziós vállalat veszi át.
- 2016 – Kötelező a csomagolás 65%-án képi egészségfigyelmeztetés; tilalom alá esnek az ízesített cigaretták (a mentolosokra 2020-ig átmeneti időszak).
- 2017 – Az e-cigaretta-folyadékok önálló jövedéki adókategóriába kerülnek.
- 2019 – A hevített dohánytermékek (pl. IQOS-töltetek) önálló, szálalapú jövedéki adókategóriába kerülnek. Új, egyedi dizájnú csomagolások bevezetését megtiltják, ami a türelmi idők lejárta után 2022-re vezet a teljes, kötelező egységes csomagolásig.
- 2020 – Teljes tilalom a mentolos és ízesített cigarettákra (EU-s kötelezettség alapján).
- 2022 – Minden cigaretta és cigarettadohány kizárólag egységes, logó és márkajelzés nélküli (plain) csomagolásban hozható forgalomba.
- 2024–2026 – Folyamatos jövedékiadó-emelések; hatósági fellépés az illegális ízesített e-cigaretták és nikotinpárnák ellen, különösen a fiatalok körében.
A trafiktörvény mellett nem szabad szó nélkül elmenni, mivel ennek - nem explicit - célja, a politikai klientúraépítés volt. A koncessziós pályázati eljárás átláthatatlansága dokumentált tény - a nyertesek kiválasztásának részletes szempontjai a közérdekű adatigénylések ellenére sem váltak teljeskörűen megismerhetővé, pedig erős volt a gyanú, hogy főleg Fidesz-közeli személyek, cégek kapták a koncessziókat, miközben több ezer meglévő kereskedő egyik napról a másikra elvesztette megélhetését.
A rendszer versenykorlátozó jellegét az Európai Bizottság is kifogásolta, mivel az állami monopólium akadályozta a szabad kereskedelmet. A közegészségügyi céllal való visszaélés vádja is felmerült: a kritikusok szerint a törvény valódi célja nem a fiatalok dohányzásának visszaszorítása volt, hanem egy jövedelmező koncessziós piac politikai alapon történő újraosztása — amit az is alátámasztott, hogy a dohányzási arányok a rendszer bevezetése után nem csökkentek látványosan.
A trafiktörvény bevezetése után a dohányboltok sűrűsége 85%-kal csökkent — ezer főre vetítve 4,1-ről 0,6-ra. Ez a drasztikus hozzáférhetőség-csökkentés rövid távon mérhető visszaesést hozott a fiatalkorúak dohányzási prevalenciájában, amit három független, standardizált ifjúsági felmérés (ESPAD, GYTS, HBSC) egybehangzóan dokumentált a 2013 utáni időszakban. A pozitív hatás azonban rövidéletűnek bizonyult: a fiatalok körében alternatív beszerzési csatornák jelentek meg, és a csökkenő trend nem tartott ki.
Mit lehetne, mit kellene tenni?
Nemzetközi tapasztalatok alapján az alábbi jól működő gyakorlatokat (is) érdemes fontolóra venni:
- 1. A megfizethetőségi romlás törvényi garanciájának megerősítése
Magyarország 2026. január 1-től bevezette a dohánytermékek inflációkövető automatikus jövedékiadó-emelését – ez szükséges, de önmagában nem elégséges lépés. Ha a reálbérek növekedése meghaladja az inflációt, a cigaretta reálértéken mégis olcsóbbá válhat, és a keresletcsökkentő hatás elmarad. A mechanizmust ezért ki kell egészíteni egy reálbér-növekedést figyelembe vevő korrekciós küszöbbel, amely garantálja, hogy a cigarettaárak minden évben ténylegesen meghaladják a bérnövekedés ütemét. Ugyanezt az elvet ki kell terjeszteni a hevített dohánytermékekre és a legálisan forgalmazható nikotintermékekre is, amelyek jelenlegi adóterhe lényegesen alacsonyabb a hagyományos cigarettákénál.
- 2. Az ellenőrzési kapacitás átcsoportosítása
A zárt vendéglátóhelyeken a dohányzási tilalom betartása mára bevett gyakorlattá vált – az ellenőrzési erőforrásokat ezért a szabadtéri teraszokra, az iskolák környezetére és az illegális nikotintermékeket forgalmazó pontokra kell koncentrálni. A kiszabott bírságok nyilvános adatközlési kötelezettség alá vonása önmagában visszatartó erőt jelent és lehetővé teszi a szakmai kontrollt.
- 3. Törvényben rögzített, ciklusokon átívelő nemzeti dohányzáscsökkentési stratégia
Lengyelország tapasztalata egyértelműen mutatja, hogy a nemzeti stratégia frissítésének elmaradása a dohányzás visszaszorításában elért eredmények erodálásához és az alternatív nikotintermékek kontrollálatlan térnyeréséhez vezet. Mérhető, nyilvánosan monitorozott indikátorokkal ellátott, parlamenti szintű stratégia szükséges, amely nem egyetlen kormányzati ciklus prioritásaitól függ.
- 4. Kötelező, bizonyítékon alapuló iskolai megelőzési program
Interaktív, szociális készségfejlesztésen alapuló, legalább 15 foglalkozásból álló program bevezetése az általános és középiskolákban, az e-cigarettára és nikotintermékekre is kiterjedően. A nemzetközi szakirodalom egyértelműen igazolja, hogy kizárólag ez a típusú — nem pusztán információátadáson alapuló — program eredményez hosszú távú viselkedésváltozást.
- 5. Államilag támogatott leszokási segítség mindenkinek
Magyarországon jelenleg a dohányzásról leszokni vágyók többsége saját zsebből fizeti a leszokást segítő gyógyszereket és nikotintapaszokat – miközben ezek hatékonysága tudományosan bizonyított. A társadalombiztosítás által támogatott készítmények körét bővíteni kell: a már támogatott bupropion mellé fel kell venni a nikotinpótló terápiát (tapasz, rágó, szopogató) és a citisint, egy növényi alapú, olcsó gyógyszert, amelynek hatékonysága a nemzetközi kutatások szerint eléri a receptre kapható leszokási gyógyszerekét. Ez utóbbi különösen fontos, mert az alacsonyabb jövedelmű rétegekben – ahol a dohányzás a legelterjedtebb – éppen az anyagi korlát az egyik fő akadálya a leszokásnak.
- 6. Szabadtéri dohányzási tilalmak kiterjesztése és a meglévő szabályok betartatásának megerősítése
Vendéglátóhelyek teraszai, valamint iskolák és egészségügyi intézmények környezete bevonása a tilalmi körbe. A tömegközlekedési megállókra és csomópontokra vonatkozó, 2012 óta hatályos tilalom betartatását ugyanakkor szigorítani szükséges, mivel a jogkövetés e területeken nem éri el a zárt belső terek szintjét. A szabadtéri tilalmak nemcsak a passzív dohányzást csökkentik, hanem a dohányzás társadalmi normalizációját is visszaszorítják — ez utóbbi különösen a fiatalkorúak dohányzáskezdése szempontjából bizonyítottan kritikus tényező.
- 7. Célzott beavatkozások az alacsony iskolai végzettségűek körében
A hazai epidemiológiai adatok egyértelműen dokumentálják, hogy a dohányzási prevalencia ma elsősorban az alacsony végzettségűek körében koncentrálódik. Az általános kampányok ezt a csoportot nem érik el hatékonyan — munkahelyi leszokástámogató programok, alacsony egészségműveltséghez igazított célzott kommunikáció, valamint a dohányzásszűrés és leszokástanácsadás NEAK indikátoralapú teljesítményfinanszírozási rendszerbe való beépítése szükséges, amely anyagi ösztönzőn keresztül motiválja a háziorvosokat a minimálintervenció tényleges elvégzésére.
- 8. A legális alternatív nikotintermékek adóterhének felzárkóztatása, az illegális termékek elleni hatósági fellépés fokozása
Két egymástól élesen elválasztandó eszköztár szükséges. A Nemzeti Dohányboltokban legálisan forgalmazható alternatív nikotintermékekre — nikotinpárnák, e-likvidek — vonatkozó jövedéki adómértéket a hagyományos cigarettához kell felzárkóztatni, és marketingkorlátozást kell bevezetni a fiatalkorúak védelme érdekében: a jelenlegi adóteher lényegesen alacsonyabb a cigarettáénál, ami a piacot az olcsóbb, de szintén addiktív termékek felé tolja. Az illegálisan forgalmazott ízesített eldobható e-cigarettákkal szemben kizárólag rendvédelmi, vámügyi (NAV) és piacfelügyeleti (Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, SZTFH) eszközök alkalmazhatók — adóztatásuk vagy árszabályozásuk szakpolitikailag kivitelezhetetlen.
A fiatalok és a káros szenvedélyek - ESPAD felmérés
A 2024-es ESPAD (Európai Iskolai Felmérés az Alkoholról és Más Kábítószerekről) legutóbbi eredményei azt mutatják, hogy a cigarettázás életprevalenciája (legalább egyszer, életében kipróbálta) 1995 és 2024 között megfeleződött (68%-ról 32%-ra). Riasztó adat azonban, hogy
az alternatív nikotin-termékek használatát is figyelembe véve a diákok 47%-a tekinthető dohányosnak.
A felmérés 30 éve követi nyomon az európai fiatalok rizikómagatartását. A 2024-es kutatásban 37 európai ország 113 882, 15-16 éves diákját kérdezték ki.
A pozitív trendek azonban nem egyértelműek: a dohányzás korai elkezdése – különösen a 13 éves vagy annál fiatalabb lányok körében – nem mérséklődött, sőt a napi dohányzás ebben a csoportban növekedett.
Az e-cigaretta-használat ugyanakkor meredeken emelkedett a fiatalok körében, a korai kezdés és a napi fogyasztás is nőtt, ami a hagyományos és elektronikus cigaretta párhuzamos használatával kapcsolatos aggodalmakat erősíti.
Az alkoholfogyasztás csökkenése elsősorban a fiúkra jellemző, a lányoknál a trend stabilabb maradt, a korai életkorban történő első fogyasztás és az alkalmi nagyivás pedig továbbra is komoly probléma egyes régiókban.
Szív, kipufog
A cigarettázás továbbra is széles körben elterjedt az ESPAD-országok fiataljainak körében: minden harmadik diák kipróbálta már életében a cigarettát (az átlagos életprevalencia 32%).
A legmagasabb értékeket Magyarország (51%) és Szlovákia (46%) mutatja,
míg a legalacsonyabbakat Izland (13%) és Málta (16%). Az ESPAD-diákok átlagosan 15%-a számolt be arról, hogy 13 éves vagy annál fiatalabb korában gyújtott rá először. A tanulók több mint fele (55%) úgy véli, hogy a cigarettához meglehetősen könnyen vagy nagyon könnyen hozzá lehet jutni.
Az összes diák 18%-a állította, hogy aktív dohányos, azaz az elmúlt 30 napban dohányzott. Ez az arány 1995-ben még 33% volt.
A legmagasabb arányt Horvátországban és Magyarországon mérték (32%),
a legalacsonyabbat Izlandon (4,2%) és Svédországban (8,2%).
Az alternatív termékeket is figyelembe véve 18% helyett már 28% azok aránya, akik az elmúlt 30 napban dohányoztak.
A napi dohányzás az ESPAD-diákok 7,9%-ára jellemző. A javulás itt is jelentős: 1995-ben még 20% volt az arány, viszont az alternatív termékekkel együtt már 14% az arány. A korai dohányzáskezdők — azaz a 13 éves vagy annál fiatalabb korban rágyújtók — közül átlagosan 3,6% dohányzik napi rendszerességgel; ez az arány Bulgáriában a legmagasabb (8,7%), viszont az átlag 1995-ben még 10% volt, azaz érzékelhető a javulás. A kettős használatot (alternatív termékekkel együtt) is figyelembe véve sajnos már 6% az arány.
Szív, nem pufog ki
Az ESPAD-országokban a diákok átlagosan 44%-a próbált már életében e-cigarettát, az országonkénti értékek Portugália 22%-ától
Magyarország 57%-áig terjednek.
A 37 részt vevő ország közül 13-ban a diákok legalább fele kipróbálta már az e-cigarettát, míg mindössze hat országban — Portugáliában, Máltán, Izlandon, Észak-Macedóniában, Montenegróban és Írországban — marad az életprevalencia egyharmad alatt.
A diákok átlagosan 16%-a próbált először e-cigarettát 13 éves vagy annál fiatalabb korában. A tanulók 60%-a úgy véli, hogy az e-cigarettához meglehetősen könnyen vagy nagyon könnyen hozzá lehet jutni. Az elmúlt 30 napban a diákok 22%-a használt e-cigarettát (a fiúk 19%, a lányok 25%-a). A napi e-cigaretta-fogyasztás országonként jelentősen eltér: a Feröer-szigetek 1,5%-ától Lengyelország 20%-áig terjed. 22 országban a lányok körében lényegesen magasabb a napi használat aránya. A 32 ország összehasonlítható adatai szerint 2019 és 2024 között az e-cigarettát valaha kipróbálók aránya 41%-ról 43%-ra nőtt, az elmúlt 30 napban e-cigarettázóké pedig 14%-ról 22%-ra emelkedett. A legnagyobb növekedést Szerbia (18%-ról 51%-ra) és Görögország (35%-ről 52%-ra) mutatta.
A magyarok negyede naponta rágyújt
Az elmúlt évtizedben a dohányzás csökkenő tendenciát mutatott a legtöbb OECD-országban, miközben az e-cigaretta használata (vaping) fellendült. Mindazonáltal a dohánytermékek fogyasztása továbbra is jelentős közegészségügyi kihívást jelent. A dohányzás számos betegség – többek között a daganatos megbetegedések, a szív- és érrendszeri, valamint a légzőszervi megbetegedések – egyik vezető kiváltó oka. A becslések szerint 2022-ben 1,25 millió felnőtt halála volt a dohányzásnak tulajdonítható az OECD-országokban.
2023-ban az OECD-országokban a 15 éves és idősebb lakosság 14,8%-a dohányzott napi rendszerességgel.
A napi szinten dohányzók aránya Törökországban, Magyarországon és Görögországban volt a legmagasabb – valamint a csatlakozásra váró, illetve partnerországok közül Indonéziában, Bulgáriában és Kínában –, ahol legalább minden negyedik ember naponta rágyújtott. Ezzel szemben a legalacsonyabb rátákat Izlandon és Costa Ricán mérték, ahol a napi rendszerességgel dohányzók aránya legfeljebb 6% volt.
Ezzel párhuzamosan a felnőttkori e-cigaretta-használat (vaping) a legtöbb OECD-országban emelkedett.
Bár egyes államokban a dohányzásról való leszokás eszközeként szolgálhat, az e-cigarettázás egyfajta életmódbeli választást is jelenthet, írja az OECD.
Az OECD állítását a legszigorúbb tudományos módszertannal dolgozó Cochrane-áttekintések támasztják alá: ezek szerint a nikotintartalmú e-cigaretta hatékonyabban segíti a leszokást, mint a hagyományos nikotinpótló tapasz vagy rágó, és az Egyesült Királyság egészségügyi hatósága ennek alapján már hivatalosan ajánlott leszokási eszközként kezeli. A WHO ezzel szemben nem ajánlja az e-cigarettát erre a célra — álláspontja szerint a kockázatok és az előnyök mérlegét a tudomány még nem döntötte el meggyőzően, és inkább a szigorú szabályozás, esetenként a teljes tiltás mellett érvel.
A képet tovább bonyolítja, hogy több kutatás szerint azok, akik ritkán vagy gyengébb készülékkel vapingelnek, paradox módon nagyobb eséllyel gyújtanak rá újra a hagyományos cigarettára. Az OECD „szolgálhat" megfogalmazása tehát nem pontatlanság, hanem tudatos óvatosság: a laboratóriumi körülmények között mért eredmények és a valós életben tapasztalt hatások között egyelőre valódi, feloldatlan ellentmondás van.
Az adatokkal szolgálni tudó OECD-országokban a rendszeresen e-cigarettázók átlagos aránya 3%-ról 6%-ra nőtt 2016 és 2023 között. A legnagyobb növekedést Új-Zélandon regisztrálták, ahol a 15 éves és idősebb lakosság 14%-a számolt be rendszeres e-cigaretta-használatról 2023-ban, valamint Észtországban, ahol ez az arány 12% volt.
Ausztrália nem finomkodott a szabályozással: az e-cigarettákat gyógyászati cikknek minősítette, amelyek értékesítése kizárólag gyógyszertárakban engedélyezett, amennyiben az klinikailag indokolt, továbbá betiltotta az eldobható, egyszer használatos és nem gyógyászati célú e-cigaretták behozatalát, gyártását, forgalmazását és kereskedelmi célú birtoklását. A szabályozási intézkedéseken túl egyes országok teljes körű tilalmat vezettek be az e-cigarettákra, hogy elriasszák a nemdohányzókat a használatuktól. Például Brazíliában és Törökországban tilos az e-cigaretta importja és értékesítése. A közelmúltban több ország – köztük Belgium, Franciaország és az Egyesült Királyság – bevezette az eldobható e-cigaretták tilalmát.
A nyilvánosan elérhető hosszabb idősoros adatok tekintetében nem vagyunk túlságosan elkényeztetve, de megpróbáltuk összegyűjteni a legfrissebb és legrelevánsabb statisztikákat. (A KSH dohányzási és alkoholfogyasztási szokásokat mérő statisztikái például ötévente frissülnek - a legközelebbi frissítés másfél hónap múlva esedékes.)
- OECD
A legfrissebb (2023-as) adatok szerint az OECD-országok átlagában a naponta rágyújtó dohányosok aránya 14,8%, míg
Magyarország 24,9%-kal vezeti a régiós listát, azaz a lakosság negyede napi bagós.
Magyarország állt a régiós lista élén 2014-ben és 2009-ben is, bár utóbbi lista kissé foghíjas.
Maradva az OECD adatainál, megnéztük az általános dohányzási rátát is. Az alábbi grafikonon a dohányzás prevalenciáját ábrázoltuk, azaz a 15 éves és annál idősebb férfiak és nők azon százalékos arányát, akik napi vagy alkalmi rendszerességgel bármilyen dohányterméket fogyasztanak. Ez nem tartalmazza a füstmentes dohánytermékek használatát. Az arányok életkor szerint standardizáltak.
Amikor már azokat is számoljuk, akik nem minden nap, csak alkalmanként gyújtanak rá,
a magyarok közel harmada dohányosnak számított 2022-ben,
igaz, ez viszonylag komoly, 5,3 százalékpontos javulást mutat 2000-hez képest.
A régióban Magyarország a harmadik helyen futott be, a szlovák és a horvát dohányosok aránya még magasabb volt, sőt mindkét országban emelkedett ráta: a szlovákoknál 0,2, a horvátoknál 2,2 százalékponttal 2000 óta.
2000 és 2022 között Ausztriában a dohányzási ráta 27,6 százalékponttal 24,9%-ra esett, míg a lengyelek 15,3 százalékponttal 23,6%-ra csökkentették saját rátájukat. Az ő példájukat is figyelembe véve állítottuk össze a fenti javaslatlistát az Egészségügyi Minisztérium számára.
- Egészségügyi Világszervezet (WHO) - 2030-as előrejelzés
Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a dohányzás korcsoport-standardizált előfordulási aránya a 15 éves és idősebbek körében 31,5%-ra esett (medián) 2025-re a 2000-ben mért 37,5%-ról. A férfiaknál 43,2%-ról 35,5%-ra, a nőknél 31,9%-ról 27,5%-ra esett a mutató és mindhárom számban további csökkenés várható 2030 a WHO szerint.
Régiós tekintetben nagyjából középtájon helyezkedik el Magyarország, három ország (Szlovákia, Horvátország és Bulgária) magasabb dohányzási arányokat mutatott tavaly és várhatóan rosszabb helyzetben lesznek ebből a szempontból 2030-ban is.
A dohányzási ráta csökkentésében Ausztria járt az élen a 2000 és 2025 közötti időszakban. Őt követte Lengyelország és Bulgária, de a magyar arány is hat százalékpontot esett, miközben a szlovákoknál és a horvátoknál még emelkedett is a mutató és a WHO további romlást vetít előre.
- KSH - korosztályos bontás
Ahogy fent említettük, a KSH dohányzási és alkoholfogyasztási szokásokat mérő statisztikái ötévente frissülnek, és a legközelebbi frissítés másfél hónap múlva esedékes. A most elérhető adatok 2009-re, 2014-re és 2019-re vonatkoznak. A 2019-es adatok szerint:
- a 15-17 éves korosztály 15%-a naponta vagy alkalmanként dohányzott;
- a 18-34 éves korosztályban ez az arány közel 37%;
- a 35-64 évesek nagyjából 30 százaléka napi vagy alkalmi dohányos volt, és
- a 65 éves vagy idősebbek közel 13 százaléka gyújtott rá naponta vagy időnként.
A korosztályos bontás elemzésének főbb megállapításai:
- 2009 és 2014 között a napi dohányosok aránya nőtt a 15-17, a 18-34 és a 65+ korosztályban, csak a 35-64 év közötti korosztályban csökkent (3 százalékponttal);
- 2014 és 2019 között a napi dohányosok aránya csak a 65 év felettiek korosztályban nőtt.
- 2009 és 2014 között az alkalmi dohányosok aránya minden korcsoportban csökkent, míg
- 2014 és 2019 között minden korcsoportban nőtt, legnagyobb mértékben a 15-17 éveseknél.
- 2009 és 2014 között a napi és alkalmi dohányosok együttes aránya csak a 65+ korcsoportban emelkedett minimálisan, a legnagyobb csökkenést a 15-17 éveseknél látjuk,
- 2014 és 2019 között a napi és alkalmi dohányosok aránya a 15-17 és 35-64 évesek között csökkent, a másik két korcsoportban emelkedett.
Dohányzással összefüggő halálozás
Az Our World in Data adatai azt mutatják, hogy 2023-ban a régió országai közül
Magyarországon volt a második legmagasabb a dohányzásnak tulajdonítható rákos halálesetek aránya,
az összes rákos haláleset több mint negyedét a dohányzás (aktív és passzív + dohányrágás) okozta.
A tüdőrák miatti halálozási arány a férfiak közt 55,26%-ra, a nők közt közel 29%-ra emelkedett 2023-ban az előző évi 53,7%-ról és 27,8%-ról. Ez a férfiak esetében ismét megtörte az 1999 óta tartó javuló trendet, míg a nőknél volt már egy komolyabb ugrás 2007-ben.
Magyarország tragikusan teljesít ebből a szempontból, régiós szinten is. 2023-ban kizárólag Szlovéniában nőtt még a férfiaknál a tüdőrák miatti halálozási arány, 33%-ra 30,6%-ról. Magyarország magasan veri a régiót mind a férfiaknál, mind a nőknél. (Horvátországra, Lengyelországra és Romániára nem volt elérhető 2023-as adat.)
Ennyi hasznos adat láttán muszáj volt összerántani egy régiós összehasonlítást is. A munkát kissé megnehezítette, hogy a kiinduló évek és a legutóbbi adat évei sem minden esetben stimmeltek. Ezért a legutóbbi adatot nemcsak a kiinduló év adatával, de a legrosszabb (legmagasabb) rátával is összehasonlítottuk. Mivel drasztikusan eltérnek a kiinduló évek, érdemes a legrosszabb adattal összehasonlító oszlopot nézni (eszerint rendeztük az országok sorrendjét).
Általánosságban elmondható, hogy Magyarországon és szomszédaiban a férfiak körében a legrosszabb rátához képest mindenhol csökkentek a tüdőrák miatti halálozási ráták, azonban az eltérő lefutások következtében a kiinduló évhez képest hat államban csökkentek, háromban pedig nőttek az arányok. A nők körében a kiinduló évhez képest Ukrajna kivételével (2019-es a legfrissebb adat) nőttek az arányok, míg a legrosszabb évhez mérten Horvátország kivételével mindenhol minimális csökkenést látunk.
A férfiaknál Csehország kimagaslóan a legjobb eredményt érte el, mivel ott 1955-től kezdve folyamatosan csökkent a tüdőrák miatti halálozási arány. Lengyelország és Magyarország esetében merőben más a kép, amikor a csúcs értékhez és amikor a kiindulási év értékéhez hasonlítjuk a legutóbbi adatot. Ez a drasztius eltérés a nők esetében is megfigyelhető.
Mennyi felesleges halál...
Magyarországon 2023-ban 44 589 halálesetből 28 315 (63,5% megelőzhető, 16 275 (36,5%) pedig kezelhető lett volna.
Tíz évvel korábban a 46 724 halálból 30 159 (64,5%) lett volna megelőzhető és 16 566 (34,5%) kezelhető.
A dohányzás és az alkoholfogyasztás ritkán egyedüli okozója egy halálesetnek – leggyakrabban olyan komplex, évtizedes folyamatok végén állnak, amelyekben genetikai hajlam, táplálkozás, mozgáshiány, stressz és más kockázati tényezők egymással kölcsönhatásban fejtik ki hatásukat, így az ok-okozati összefüggés orvosi bizonyossággal nem rendelhető hozzá egyetlen tényezőhöz.
A haláloki kódolás ráadásul a közvetlen halálokot rögzíti – például tüdőrákot vagy szívinfarktust –, nem a hátterében álló viselkedési kockázatot, ezért a dohányzás- vagy alkohol-attributábilis halálozás becslése mindig modellezésen, populációs szintű kockázati arányokon alapul, nem egyéni szintű klinikai megállapításon.
Ezt tovább bonyolítja, hogy a két tényező egymás hatását erősíti: a dohányos alkoholfogyasztók körében például a száj- és garatrák kockázata nagyságrendekkel magasabb, mint külön-külön bármelyik tényezőnél – az interakciós hatások pontos szétválasztása statisztikailag rendkívül nehéz. Az alábbi adatokat ezek fényében is érdemes szemlélni.
A megelőzhető betegségek közül a leggyakoribb halálokok a tüdőrák volt 5712 (100 000 lakosra 60,3; az EU-s szám 30,8), a szívkoszorúér-betegség 4767 halálesettel (100 000 lakosra 50,2; az EU's szám 16,6), valamint az alkohollal összefüggő rendellenességek és mérgezések 2953 halálesettel (100 000 lakosra 31,6; az EU-s szám 11,7).
Közvetlen ezután következik a krónikus obstruktív tüdőbetegség, vagy COPD 2894 halálesettel (100 000 lakosra 30,4; az EU-s szám 10), majd a cerebrovaszkuláris betegségek 1669 halálesettel (100 000 lakosra 17,6; az EU-s szám 8,6), és a magas vérnyomásos betegségek 1490 halálesettel (100 000 lakosra 15,7; az EU-s szám 4).
A WHO egy közelmúltban nyilvánosságra hozott elemzése – amely a 2022-ben világszerte regisztrált közel 19 millió új rákos megbetegedést vizsgálta – megállapította, hogy az esetek mintegy 38 százaléka 30 módosítható kockázati tényezővel állt összefüggésben. Ezek között szerepel a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a magas testtömegindex, az elégtelen fizikai aktivitás, a légszennyezés és az ultraibolya sugárzás.
Konklúzió
A magyarok dohányzási szokásai az elmúlt évtizedben valamelyest javultak, ám a helyzet korántsem megnyugtató: a felnőtt lakosság negyede napi rendszerességgel dohányzik, ami magasan az OECD-országok átlaga (14,8%) felett van. A fiatalok körében az arányok európai összehasonlításban egyenesen riasztóak. Az ESPAD 2024-es adatai szerint a magyar tizenévesek dohányzási prevalenciája a legmagasabb Európában – miközben az e-cigaretta és az egyéb nikotintermékek rohamos terjedése új, nehezen kezelhető kihívást jelent, amelyre a jelenlegi szabályozási és megelőzési rendszer nincs felkészülve.
Mindehhez az is hozzájárul, hogy az elmúlt években Magyarországon nem volt átfogó, célzott leszoktatási stratégia. Az egyes intézkedések – a trafikrendszer, a csomagolási előírások, az adóemelések – egymástól elszigetelten, nem ritkán külső, uniós kényszer hatására születtek, és nem álltak össze olyan koherens népegészségügyi programmá, amely érdemben meg tudta volna szólítani a legveszélyeztetettebb csoportokat.
Az új egészségügyi miniszterre ezen a téren is hatalmas feladat vár – de a helyzet nem reménytelen. A rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok és a szomszédos országok tapasztalatai alapján jól azonosíthatók azok a lépések, amelyek viszonylag gyorsan, látható eredménnyel meghozhatók: a leszokást segítő készítmények társadalombiztosítási támogatásának bővítése, a fiatalokat célzó iskolai megelőzési programok bevezetése, az alternatív nikotintermékek adóterhének felzárkóztatása – és mindezek felett egy olyan nemzeti stratégia megalkotása, amely nem egy kormányzati ciklus prioritásaihoz igazodik, hanem hosszú távon, mérhetően kötelezi el az országot a dohányzás visszaszorítása mellett.
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