Gigászi feladatot vett magára az új egészségügyi miniszter: indul a küzdelem a pia és a cigi ellen

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Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a közelmúltban – a Dohányzásmentes Világnap alkalmából – „következetes fellépést” ígért a megelőzésben, a szabályozásban és az egészségfejlesztésben. A dohányipar közismert állhatatossága, a fiatalok körében egyre népszerűbb cigaretta-alternatívák (hevített dohánytermék, elektronikus cigaretta (vape), nikotinpárna, snüssz), az alkoholpolitika teljes hiánya, az ellátórendszer jogszabályi elmaradottsága és szakemberhiánya mind komoly leküzdendő akadályt jelent. Ezeket és számos - sokszor igen sötét képet festő - statisztikai adatot elemeztünk, és ezeket informatív grafikonokon is ábrázoltuk. Ebben a cikkben a dohányzást, a következőben az alkoholfogyasztást vesézzük ki.

Határozott szakpolitikai elköteleződés

Az új magyar kormány egészségügyi minisztere, Hegedűs Zsolt a Dohányzásmentes Világnap (május 31.) alkalmából felhívta a figyelmet arra, hogy egyre fiatalabb korban kezdenek iskolások nikotinos termékeket kipróbálni.

Látnunk kell, hogy a nikotinfüggőség kialakulását egy olyan iparág táplálja, amely folyamatosan új, hívogató termékekkel és ízekkel, és új fogyasztási formákkal igyekszik megszólítani a fiatal generációkat. Magyarország ezért határozott szakpolitikai elköteleződést vállal a dohányzás és a nikotinos termékek használatának további visszaszorítása mellett,

írta egy Facebook-bejegyzésben, és „következetes fellépést” ígért a megelőzésben, a szabályozásban és az egészségfejlesztésben.

Egyik első miniszteri megszólalásában május közepén Hegedűs elmondta, hogy a prevencióra és a népegészségügyi folyamatokra is nagyobb hangsúlyt fektetnek majd – ez a fontos lépések egyike a hosszú távon is egészségesebb nemzethez vezető úton. A mérhető célok között említette, hogy a mentális egészségügyre fordított közkiadások arányát 30-40%-kal kell növelni a következő öt évben.

A dohányzás visszaszorítása érdekében már a Fidesz-KDNP kormány is számos intézkedést bevezetett, bár nagyjából lehetetlen vállalkozás számszerűsíteni, melyik intézkedés mennyire járult hozzá a dohányzás csökkenéséhez.

Kétségtelen, hogy lakosságarányosan egyre kevesebben dohányoznak, viszont még mindig (2023) a lakosság negyede naponta gyújt rá, és közel harmada (2022) naponta vagy alkalmanként dohányzik.

Mit tettek a rómaiak értünk?!

A Fidesz-KDNP-kormány dohányzásellenes intézkedései:

2012 – Teljes beltéri dohányzási tilalom: munkahelyek, vendéglátóhelyek, közintézmények, tömegközlekedés. Egyidejűleg közterületi tilalom játszótereken, megállókban és aluljárókban.

– Teljes beltéri dohányzási tilalom: munkahelyek, vendéglátóhelyek, közintézmények, tömegközlekedés. Egyidejűleg közterületi tilalom játszótereken, megállókban és aluljárókban. 2012/2013 – Megalakul az országos leszokástámogató Módszertani Központ (Korányi Intézet); 2013-tól ingyenes telefonos tanácsadás.

– Megalakul az országos leszokástámogató Módszertani Központ (Korányi Intézet); 2013-tól ingyenes telefonos tanácsadás. 2013 – Dohányárusítás kizárólag állami koncessziós trafikokban, csak 18 éven felülieknek; kb. 40 000 értékesítési pontból 5 000–6 000 lesz. Az e-cigaretták nikotintartalmú változataira ugyanez a kiskereskedelmi monopólium vonatkozik.

– Dohányárusítás kizárólag állami koncessziós trafikokban, csak 18 éven felülieknek; kb. 40 000 értékesítési pontból 5 000–6 000 lesz. Az e-cigaretták nikotintartalmú változataira ugyanez a kiskereskedelmi monopólium vonatkozik. 2015 – A dohánytermékek nagykereskedelmét egyetlen állami koncessziós vállalat veszi át.

– A dohánytermékek nagykereskedelmét egyetlen állami koncessziós vállalat veszi át. 2016 – Kötelező a csomagolás 65%-án képi egészségfigyelmeztetés; tilalom alá esnek az ízesített cigaretták (a mentolosokra 2020-ig átmeneti időszak).

– Kötelező a csomagolás 65%-án képi egészségfigyelmeztetés; tilalom alá esnek az ízesített cigaretták (a mentolosokra 2020-ig átmeneti időszak). 2017 – Az e-cigaretta-folyadékok önálló jövedéki adókategóriába kerülnek.

– Az e-cigaretta-folyadékok önálló jövedéki adókategóriába kerülnek. 2019 – A hevített dohánytermékek (pl. IQOS-töltetek) önálló, szálalapú jövedéki adókategóriába kerülnek. Új, egyedi dizájnú csomagolások bevezetését megtiltják, ami a türelmi idők lejárta után 2022-re vezet a teljes, kötelező egységes csomagolásig.

– A hevített dohánytermékek (pl. IQOS-töltetek) önálló, szálalapú jövedéki adókategóriába kerülnek. Új, egyedi dizájnú csomagolások bevezetését megtiltják, ami a türelmi idők lejárta után 2022-re vezet a teljes, kötelező egységes csomagolásig. 2020 – Teljes tilalom a mentolos és ízesített cigarettákra (EU-s kötelezettség alapján).

– Teljes tilalom a mentolos és ízesített cigarettákra (EU-s kötelezettség alapján). 2022 – Minden cigaretta és cigarettadohány kizárólag egységes, logó és márkajelzés nélküli (plain) csomagolásban hozható forgalomba.

– Minden cigaretta és cigarettadohány kizárólag egységes, logó és márkajelzés nélküli (plain) csomagolásban hozható forgalomba. 2024–2026 – Folyamatos jövedékiadó-emelések; hatósági fellépés az illegális ízesített e-cigaretták és nikotinpárnák ellen, különösen a fiatalok körében.

A trafiktörvény mellett nem szabad szó nélkül elmenni, mivel ennek - nem explicit - célja, a politikai klientúraépítés volt. A koncessziós pályázati eljárás átláthatatlansága dokumentált tény - a nyertesek kiválasztásának részletes szempontjai a közérdekű adatigénylések ellenére sem váltak teljeskörűen megismerhetővé, pedig erős volt a gyanú, hogy főleg Fidesz-közeli személyek, cégek kapták a koncessziókat, miközben több ezer meglévő kereskedő egyik napról a másikra elvesztette megélhetését.



A rendszer versenykorlátozó jellegét az Európai Bizottság is kifogásolta, mivel az állami monopólium akadályozta a szabad kereskedelmet. A közegészségügyi céllal való visszaélés vádja is felmerült: a kritikusok szerint a törvény valódi célja nem a fiatalok dohányzásának visszaszorítása volt, hanem egy jövedelmező koncessziós piac politikai alapon történő újraosztása — amit az is alátámasztott, hogy a dohányzási arányok a rendszer bevezetése után nem csökkentek látványosan.



A trafiktörvény bevezetése után a dohányboltok sűrűsége 85%-kal csökkent — ezer főre vetítve 4,1-ről 0,6-ra. Ez a drasztikus hozzáférhetőség-csökkentés rövid távon mérhető visszaesést hozott a fiatalkorúak dohányzási prevalenciájában, amit három független, standardizált ifjúsági felmérés (ESPAD, GYTS, HBSC) egybehangzóan dokumentált a 2013 utáni időszakban. A pozitív hatás azonban rövidéletűnek bizonyult: a fiatalok körében alternatív beszerzési csatornák jelentek meg, és a csökkenő trend nem tartott ki.

Mit lehetne, mit kellene tenni?

Nemzetközi tapasztalatok alapján az alábbi jól működő gyakorlatokat (is) érdemes fontolóra venni:

1. A megfizethetőségi romlás törvényi garanciájának megerősítése

Magyarország 2026. január 1-től bevezette a dohánytermékek inflációkövető automatikus jövedékiadó-emelését – ez szükséges, de önmagában nem elégséges lépés. Ha a reálbérek növekedése meghaladja az inflációt, a cigaretta reálértéken mégis olcsóbbá válhat, és a keresletcsökkentő hatás elmarad. A mechanizmust ezért ki kell egészíteni egy reálbér-növekedést figyelembe vevő korrekciós küszöbbel, amely garantálja, hogy a cigarettaárak minden évben ténylegesen meghaladják a bérnövekedés ütemét. Ugyanezt az elvet ki kell terjeszteni a hevített dohánytermékekre és a legálisan forgalmazható nikotintermékekre is, amelyek jelenlegi adóterhe lényegesen alacsonyabb a hagyományos cigarettákénál.

2. Az ellenőrzési kapacitás átcsoportosítása

A zárt vendéglátóhelyeken a dohányzási tilalom betartása mára bevett gyakorlattá vált – az ellenőrzési erőforrásokat ezért a szabadtéri teraszokra, az iskolák környezetére és az illegális nikotintermékeket forgalmazó pontokra kell koncentrálni. A kiszabott bírságok nyilvános adatközlési kötelezettség alá vonása önmagában visszatartó erőt jelent és lehetővé teszi a szakmai kontrollt.

3. Törvényben rögzített, ciklusokon átívelő nemzeti dohányzáscsökkentési stratégia

Lengyelország tapasztalata egyértelműen mutatja, hogy a nemzeti stratégia frissítésének elmaradása a dohányzás visszaszorításában elért eredmények erodálásához és az alternatív nikotintermékek kontrollálatlan térnyeréséhez vezet. Mérhető, nyilvánosan monitorozott indikátorokkal ellátott, parlamenti szintű stratégia szükséges, amely nem egyetlen kormányzati ciklus prioritásaitól függ.

4. Kötelező, bizonyítékon alapuló iskolai megelőzési program

Interaktív, szociális készségfejlesztésen alapuló, legalább 15 foglalkozásból álló program bevezetése az általános és középiskolákban, az e-cigarettára és nikotintermékekre is kiterjedően. A nemzetközi szakirodalom egyértelműen igazolja, hogy kizárólag ez a típusú — nem pusztán információátadáson alapuló — program eredményez hosszú távú viselkedésváltozást.

5. Államilag támogatott leszokási segítség mindenkinek

Magyarországon jelenleg a dohányzásról leszokni vágyók többsége saját zsebből fizeti a leszokást segítő gyógyszereket és nikotintapaszokat – miközben ezek hatékonysága tudományosan bizonyított. A társadalombiztosítás által támogatott készítmények körét bővíteni kell: a már támogatott bupropion mellé fel kell venni a nikotinpótló terápiát (tapasz, rágó, szopogató) és a citisint, egy növényi alapú, olcsó gyógyszert, amelynek hatékonysága a nemzetközi kutatások szerint eléri a receptre kapható leszokási gyógyszerekét. Ez utóbbi különösen fontos, mert az alacsonyabb jövedelmű rétegekben – ahol a dohányzás a legelterjedtebb – éppen az anyagi korlát az egyik fő akadálya a leszokásnak.

6. Szabadtéri dohányzási tilalmak kiterjesztése és a meglévő szabályok betartatásának megerősítése

Vendéglátóhelyek teraszai, valamint iskolák és egészségügyi intézmények környezete bevonása a tilalmi körbe. A tömegközlekedési megállókra és csomópontokra vonatkozó, 2012 óta hatályos tilalom betartatását ugyanakkor szigorítani szükséges, mivel a jogkövetés e területeken nem éri el a zárt belső terek szintjét. A szabadtéri tilalmak nemcsak a passzív dohányzást csökkentik, hanem a dohányzás társadalmi normalizációját is visszaszorítják — ez utóbbi különösen a fiatalkorúak dohányzáskezdése szempontjából bizonyítottan kritikus tényező.

7. Célzott beavatkozások az alacsony iskolai végzettségűek körében

A hazai epidemiológiai adatok egyértelműen dokumentálják, hogy a dohányzási prevalencia ma elsősorban az alacsony végzettségűek körében koncentrálódik. Az általános kampányok ezt a csoportot nem érik el hatékonyan — munkahelyi leszokástámogató programok, alacsony egészségműveltséghez igazított célzott kommunikáció, valamint a dohányzásszűrés és leszokástanácsadás NEAK indikátoralapú teljesítményfinanszírozási rendszerbe való beépítése szükséges, amely anyagi ösztönzőn keresztül motiválja a háziorvosokat a minimálintervenció tényleges elvégzésére.

8. A legális alternatív nikotintermékek adóterhének felzárkóztatása, az illegális termékek elleni hatósági fellépés fokozása

Két egymástól élesen elválasztandó eszköztár szükséges. A Nemzeti Dohányboltokban legálisan forgalmazható alternatív nikotintermékekre — nikotinpárnák, e-likvidek — vonatkozó jövedéki adómértéket a hagyományos cigarettához kell felzárkóztatni, és marketingkorlátozást kell bevezetni a fiatalkorúak védelme érdekében: a jelenlegi adóteher lényegesen alacsonyabb a cigarettáénál, ami a piacot az olcsóbb, de szintén addiktív termékek felé tolja. Az illegálisan forgalmazott ízesített eldobható e-cigarettákkal szemben kizárólag rendvédelmi, vámügyi (NAV) és piacfelügyeleti (Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, SZTFH) eszközök alkalmazhatók — adóztatásuk vagy árszabályozásuk szakpolitikailag kivitelezhetetlen.

A fiatalok és a káros szenvedélyek - ESPAD felmérés

A 2024-es ESPAD (Európai Iskolai Felmérés az Alkoholról és Más Kábítószerekről) legutóbbi eredményei azt mutatják, hogy a cigarettázás életprevalenciája (legalább egyszer, életében kipróbálta) 1995 és 2024 között megfeleződött (68%-ról 32%-ra). Riasztó adat azonban, hogy

az alternatív nikotin-termékek használatát is figyelembe véve a diákok 47%-a tekinthető dohányosnak.

A felmérés 30 éve követi nyomon az európai fiatalok rizikómagatartását. A 2024-es kutatásban 37 európai ország 113 882, 15-16 éves diákját kérdezték ki.

A pozitív trendek azonban nem egyértelműek: a dohányzás korai elkezdése – különösen a 13 éves vagy annál fiatalabb lányok körében – nem mérséklődött, sőt a napi dohányzás ebben a csoportban növekedett.

Az e-cigaretta-használat ugyanakkor meredeken emelkedett a fiatalok körében, a korai kezdés és a napi fogyasztás is nőtt, ami a hagyományos és elektronikus cigaretta párhuzamos használatával kapcsolatos aggodalmakat erősíti.

Az alkoholfogyasztás csökkenése elsősorban a fiúkra jellemző, a lányoknál a trend stabilabb maradt, a korai életkorban történő első fogyasztás és az alkalmi nagyivás pedig továbbra is komoly probléma egyes régiókban.

Szív, kipufog

A cigarettázás továbbra is széles körben elterjedt az ESPAD-országok fiataljainak körében: minden harmadik diák kipróbálta már életében a cigarettát (az átlagos életprevalencia 32%).

A legmagasabb értékeket Magyarország (51%) és Szlovákia (46%) mutatja,

míg a legalacsonyabbakat Izland (13%) és Málta (16%). Az ESPAD-diákok átlagosan 15%-a számolt be arról, hogy 13 éves vagy annál fiatalabb korában gyújtott rá először. A tanulók több mint fele (55%) úgy véli, hogy a cigarettához meglehetősen könnyen vagy nagyon könnyen hozzá lehet jutni.

Az összes diák 18%-a állította, hogy aktív dohányos, azaz az elmúlt 30 napban dohányzott. Ez az arány 1995-ben még 33% volt.

A legmagasabb arányt Horvátországban és Magyarországon mérték (32%),

a legalacsonyabbat Izlandon (4,2%) és Svédországban (8,2%).

Az alternatív termékeket is figyelembe véve 18% helyett már 28% azok aránya, akik az elmúlt 30 napban dohányoztak.

A napi dohányzás az ESPAD-diákok 7,9%-ára jellemző. A javulás itt is jelentős: 1995-ben még 20% volt az arány, viszont az alternatív termékekkel együtt már 14% az arány. A korai dohányzáskezdők — azaz a 13 éves vagy annál fiatalabb korban rágyújtók — közül átlagosan 3,6% dohányzik napi rendszerességgel; ez az arány Bulgáriában a legmagasabb (8,7%), viszont az átlag 1995-ben még 10% volt, azaz érzékelhető a javulás. A kettős használatot (alternatív termékekkel együtt) is figyelembe véve sajnos már 6% az arány.

Szív, nem pufog ki

Az ESPAD-országokban a diákok átlagosan 44%-a próbált már életében e-cigarettát, az országonkénti értékek Portugália 22%-ától

Magyarország 57%-áig terjednek.

A 37 részt vevő ország közül 13-ban a diákok legalább fele kipróbálta már az e-cigarettát, míg mindössze hat országban — Portugáliában, Máltán, Izlandon, Észak-Macedóniában, Montenegróban és Írországban — marad az életprevalencia egyharmad alatt.

A diákok átlagosan 16%-a próbált először e-cigarettát 13 éves vagy annál fiatalabb korában. A tanulók 60%-a úgy véli, hogy az e-cigarettához meglehetősen könnyen vagy nagyon könnyen hozzá lehet jutni. Az elmúlt 30 napban a diákok 22%-a használt e-cigarettát (a fiúk 19%, a lányok 25%-a). A napi e-cigaretta-fogyasztás országonként jelentősen eltér: a Feröer-szigetek 1,5%-ától Lengyelország 20%-áig terjed. 22 országban a lányok körében lényegesen magasabb a napi használat aránya. A 32 ország összehasonlítható adatai szerint 2019 és 2024 között az e-cigarettát valaha kipróbálók aránya 41%-ról 43%-ra nőtt, az elmúlt 30 napban e-cigarettázóké pedig 14%-ról 22%-ra emelkedett. A legnagyobb növekedést Szerbia (18%-ról 51%-ra) és Görögország (35%-ről 52%-ra) mutatta.

A magyarok negyede naponta rágyújt

Az elmúlt évtizedben a dohányzás csökkenő tendenciát mutatott a legtöbb OECD-országban, miközben az e-cigaretta használata (vaping) fellendült. Mindazonáltal a dohánytermékek fogyasztása továbbra is jelentős közegészségügyi kihívást jelent. A dohányzás számos betegség – többek között a daganatos megbetegedések, a szív- és érrendszeri, valamint a légzőszervi megbetegedések – egyik vezető kiváltó oka. A becslések szerint 2022-ben 1,25 millió felnőtt halála volt a dohányzásnak tulajdonítható az OECD-országokban.

2023-ban az OECD-országokban a 15 éves és idősebb lakosság 14,8%-a dohányzott napi rendszerességgel.

A napi szinten dohányzók aránya Törökországban, Magyarországon és Görögországban volt a legmagasabb – valamint a csatlakozásra váró, illetve partnerországok közül Indonéziában, Bulgáriában és Kínában –, ahol legalább minden negyedik ember naponta rágyújtott. Ezzel szemben a legalacsonyabb rátákat Izlandon és Costa Ricán mérték, ahol a napi rendszerességgel dohányzók aránya legfeljebb 6% volt.

Ezzel párhuzamosan a felnőttkori e-cigaretta-használat (vaping) a legtöbb OECD-országban emelkedett.

Bár egyes államokban a dohányzásról való leszokás eszközeként szolgálhat, az e-cigarettázás egyfajta életmódbeli választást is jelenthet, írja az OECD.

Az OECD állítását a legszigorúbb tudományos módszertannal dolgozó Cochrane-áttekintések támasztják alá: ezek szerint a nikotintartalmú e-cigaretta hatékonyabban segíti a leszokást, mint a hagyományos nikotinpótló tapasz vagy rágó, és az Egyesült Királyság egészségügyi hatósága ennek alapján már hivatalosan ajánlott leszokási eszközként kezeli. A WHO ezzel szemben nem ajánlja az e-cigarettát erre a célra — álláspontja szerint a kockázatok és az előnyök mérlegét a tudomány még nem döntötte el meggyőzően, és inkább a szigorú szabályozás, esetenként a teljes tiltás mellett érvel.



A képet tovább bonyolítja, hogy több kutatás szerint azok, akik ritkán vagy gyengébb készülékkel vapingelnek, paradox módon nagyobb eséllyel gyújtanak rá újra a hagyományos cigarettára. Az OECD „szolgálhat" megfogalmazása tehát nem pontatlanság, hanem tudatos óvatosság: a laboratóriumi körülmények között mért eredmények és a valós életben tapasztalt hatások között egyelőre valódi, feloldatlan ellentmondás van.

Az adatokkal szolgálni tudó OECD-országokban a rendszeresen e-cigarettázók átlagos aránya 3%-ról 6%-ra nőtt 2016 és 2023 között. A legnagyobb növekedést Új-Zélandon regisztrálták, ahol a 15 éves és idősebb lakosság 14%-a számolt be rendszeres e-cigaretta-használatról 2023-ban, valamint Észtországban, ahol ez az arány 12% volt.

Ausztrália nem finomkodott a szabályozással: az e-cigarettákat gyógyászati cikknek minősítette, amelyek értékesítése kizárólag gyógyszertárakban engedélyezett, amennyiben az klinikailag indokolt, továbbá betiltotta az eldobható, egyszer használatos és nem gyógyászati célú e-cigaretták behozatalát, gyártását, forgalmazását és kereskedelmi célú birtoklását. A szabályozási intézkedéseken túl egyes országok teljes körű tilalmat vezettek be az e-cigarettákra, hogy elriasszák a nemdohányzókat a használatuktól. Például Brazíliában és Törökországban tilos az e-cigaretta importja és értékesítése. A közelmúltban több ország – köztük Belgium, Franciaország és az Egyesült Királyság – bevezette az eldobható e-cigaretták tilalmát.

A nyilvánosan elérhető hosszabb idősoros adatok tekintetében nem vagyunk túlságosan elkényeztetve, de megpróbáltuk összegyűjteni a legfrissebb és legrelevánsabb statisztikákat. (A KSH dohányzási és alkoholfogyasztási szokásokat mérő statisztikái például ötévente frissülnek - a legközelebbi frissítés másfél hónap múlva esedékes.)

OECD

A legfrissebb (2023-as) adatok szerint az OECD-országok átlagában a naponta rágyújtó dohányosok aránya 14,8%, míg

Magyarország 24,9%-kal vezeti a régiós listát, azaz a lakosság negyede napi bagós.

Magyarország állt a régiós lista élén 2014-ben és 2009-ben is, bár utóbbi lista kissé foghíjas.

Maradva az OECD adatainál, megnéztük az általános dohányzási rátát is. Az alábbi grafikonon a dohányzás prevalenciáját ábrázoltuk, azaz a 15 éves és annál idősebb férfiak és nők azon százalékos arányát, akik napi vagy alkalmi rendszerességgel bármilyen dohányterméket fogyasztanak. Ez nem tartalmazza a füstmentes dohánytermékek használatát. Az arányok életkor szerint standardizáltak.

Amikor már azokat is számoljuk, akik nem minden nap, csak alkalmanként gyújtanak rá,

a magyarok közel harmada dohányosnak számított 2022-ben,

igaz, ez viszonylag komoly, 5,3 százalékpontos javulást mutat 2000-hez képest.

A régióban Magyarország a harmadik helyen futott be, a szlovák és a horvát dohányosok aránya még magasabb volt, sőt mindkét országban emelkedett ráta: a szlovákoknál 0,2, a horvátoknál 2,2 százalékponttal 2000 óta.

2000 és 2022 között Ausztriában a dohányzási ráta 27,6 százalékponttal 24,9%-ra esett, míg a lengyelek 15,3 százalékponttal 23,6%-ra csökkentették saját rátájukat. Az ő példájukat is figyelembe véve állítottuk össze a fenti javaslatlistát az Egészségügyi Minisztérium számára.

Egészségügyi Világszervezet (WHO) - 2030-as előrejelzés

Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a dohányzás korcsoport-standardizált előfordulási aránya a 15 éves és idősebbek körében 31,5%-ra esett (medián) 2025-re a 2000-ben mért 37,5%-ról. A férfiaknál 43,2%-ról 35,5%-ra, a nőknél 31,9%-ról 27,5%-ra esett a mutató és mindhárom számban további csökkenés várható 2030 a WHO szerint.

Régiós tekintetben nagyjából középtájon helyezkedik el Magyarország, három ország (Szlovákia, Horvátország és Bulgária) magasabb dohányzási arányokat mutatott tavaly és várhatóan rosszabb helyzetben lesznek ebből a szempontból 2030-ban is.

A dohányzási ráta csökkentésében Ausztria járt az élen a 2000 és 2025 közötti időszakban. Őt követte Lengyelország és Bulgária, de a magyar arány is hat százalékpontot esett, miközben a szlovákoknál és a horvátoknál még emelkedett is a mutató és a WHO további romlást vetít előre.

KSH - korosztályos bontás

Ahogy fent említettük, a KSH dohányzási és alkoholfogyasztási szokásokat mérő statisztikái ötévente frissülnek, és a legközelebbi frissítés másfél hónap múlva esedékes. A most elérhető adatok 2009-re, 2014-re és 2019-re vonatkoznak. A 2019-es adatok szerint:

a 15-17 éves korosztály 15%-a naponta vagy alkalmanként dohányzott;

éves korosztály 15%-a naponta vagy alkalmanként dohányzott; a 18-34 éves korosztályban ez az arány közel 37%;

éves korosztályban ez az arány közel 37%; a 35-64 évesek nagyjából 30 százaléka napi vagy alkalmi dohányos volt, és

évesek nagyjából 30 százaléka napi vagy alkalmi dohányos volt, és a 65 éves vagy idősebbek közel 13 százaléka gyújtott rá naponta vagy időnként.

A korosztályos bontás elemzésének főbb megállapításai:

2009 és 2014 között a napi dohányosok aránya nőtt a 15-17, a 18-34 és a 65+ korosztályban, csak a 35-64 év közötti korosztályban csökkent (3 százalékponttal);

aránya nőtt a 15-17, a 18-34 és a 65+ korosztályban, csak a 35-64 év közötti korosztályban csökkent (3 százalékponttal); 2014 és 2019 között a napi dohányosok aránya csak a 65 év felettiek korosztályban nőtt.

2009 és 2014 között az alkalmi dohányosok aránya minden korcsoportban csökkent, míg

aránya minden korcsoportban csökkent, míg 2014 és 2019 között minden korcsoportban nőtt, legnagyobb mértékben a 15-17 éveseknél.

2009 és 2014 között a napi és alkalmi dohányosok együttes aránya csak a 65+ korcsoportban emelkedett minimálisan, a legnagyobb csökkenést a 15-17 éveseknél látjuk,

együttes aránya csak a 65+ korcsoportban emelkedett minimálisan, a legnagyobb csökkenést a 15-17 éveseknél látjuk, 2014 és 2019 között a napi és alkalmi dohányosok aránya a 15-17 és 35-64 évesek között csökkent, a másik két korcsoportban emelkedett.

Dohányzással összefüggő halálozás

Az Our World in Data adatai azt mutatják, hogy 2023-ban a régió országai közül

Magyarországon volt a második legmagasabb a dohányzásnak tulajdonítható rákos halálesetek aránya,

az összes rákos haláleset több mint negyedét a dohányzás (aktív és passzív + dohányrágás) okozta.

A tüdőrák miatti halálozási arány a férfiak közt 55,26%-ra, a nők közt közel 29%-ra emelkedett 2023-ban az előző évi 53,7%-ról és 27,8%-ról. Ez a férfiak esetében ismét megtörte az 1999 óta tartó javuló trendet, míg a nőknél volt már egy komolyabb ugrás 2007-ben.

Magyarország tragikusan teljesít ebből a szempontból, régiós szinten is. 2023-ban kizárólag Szlovéniában nőtt még a férfiaknál a tüdőrák miatti halálozási arány, 33%-ra 30,6%-ról. Magyarország magasan veri a régiót mind a férfiaknál, mind a nőknél. (Horvátországra, Lengyelországra és Romániára nem volt elérhető 2023-as adat.)

Ennyi hasznos adat láttán muszáj volt összerántani egy régiós összehasonlítást is. A munkát kissé megnehezítette, hogy a kiinduló évek és a legutóbbi adat évei sem minden esetben stimmeltek. Ezért a legutóbbi adatot nemcsak a kiinduló év adatával, de a legrosszabb (legmagasabb) rátával is összehasonlítottuk. Mivel drasztikusan eltérnek a kiinduló évek, érdemes a legrosszabb adattal összehasonlító oszlopot nézni (eszerint rendeztük az országok sorrendjét).

Általánosságban elmondható, hogy Magyarországon és szomszédaiban a férfiak körében a legrosszabb rátához képest mindenhol csökkentek a tüdőrák miatti halálozási ráták, azonban az eltérő lefutások következtében a kiinduló évhez képest hat államban csökkentek, háromban pedig nőttek az arányok. A nők körében a kiinduló évhez képest Ukrajna kivételével (2019-es a legfrissebb adat) nőttek az arányok, míg a legrosszabb évhez mérten Horvátország kivételével mindenhol minimális csökkenést látunk.

A férfiaknál Csehország kimagaslóan a legjobb eredményt érte el, mivel ott 1955-től kezdve folyamatosan csökkent a tüdőrák miatti halálozási arány. Lengyelország és Magyarország esetében merőben más a kép, amikor a csúcs értékhez és amikor a kiindulási év értékéhez hasonlítjuk a legutóbbi adatot. Ez a drasztius eltérés a nők esetében is megfigyelhető.

Mennyi felesleges halál...

Magyarországon 2023-ban 44 589 halálesetből 28 315 (63,5% megelőzhető, 16 275 (36,5%) pedig kezelhető lett volna.

Tíz évvel korábban a 46 724 halálból 30 159 (64,5%) lett volna megelőzhető és 16 566 (34,5%) kezelhető.

A dohányzás és az alkoholfogyasztás ritkán egyedüli okozója egy halálesetnek – leggyakrabban olyan komplex, évtizedes folyamatok végén állnak, amelyekben genetikai hajlam, táplálkozás, mozgáshiány, stressz és más kockázati tényezők egymással kölcsönhatásban fejtik ki hatásukat, így az ok-okozati összefüggés orvosi bizonyossággal nem rendelhető hozzá egyetlen tényezőhöz.

A haláloki kódolás ráadásul a közvetlen halálokot rögzíti – például tüdőrákot vagy szívinfarktust –, nem a hátterében álló viselkedési kockázatot, ezért a dohányzás- vagy alkohol-attributábilis halálozás becslése mindig modellezésen, populációs szintű kockázati arányokon alapul, nem egyéni szintű klinikai megállapításon.

Ezt tovább bonyolítja, hogy a két tényező egymás hatását erősíti: a dohányos alkoholfogyasztók körében például a száj- és garatrák kockázata nagyságrendekkel magasabb, mint külön-külön bármelyik tényezőnél – az interakciós hatások pontos szétválasztása statisztikailag rendkívül nehéz. Az alábbi adatokat ezek fényében is érdemes szemlélni.

A megelőzhető betegségek közül a leggyakoribb halálokok a tüdőrák volt 5712 (100 000 lakosra 60,3; az EU-s szám 30,8), a szívkoszorúér-betegség 4767 halálesettel (100 000 lakosra 50,2; az EU's szám 16,6), valamint az alkohollal összefüggő rendellenességek és mérgezések 2953 halálesettel (100 000 lakosra 31,6; az EU-s szám 11,7).

Közvetlen ezután következik a krónikus obstruktív tüdőbetegség, vagy COPD 2894 halálesettel (100 000 lakosra 30,4; az EU-s szám 10), majd a cerebrovaszkuláris betegségek 1669 halálesettel (100 000 lakosra 17,6; az EU-s szám 8,6), és a magas vérnyomásos betegségek 1490 halálesettel (100 000 lakosra 15,7; az EU-s szám 4).

A WHO egy közelmúltban nyilvánosságra hozott elemzése – amely a 2022-ben világszerte regisztrált közel 19 millió új rákos megbetegedést vizsgálta – megállapította, hogy az esetek mintegy 38 százaléka 30 módosítható kockázati tényezővel állt összefüggésben. Ezek között szerepel a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a magas testtömegindex, az elégtelen fizikai aktivitás, a légszennyezés és az ultraibolya sugárzás.

Konklúzió

A magyarok dohányzási szokásai az elmúlt évtizedben valamelyest javultak, ám a helyzet korántsem megnyugtató: a felnőtt lakosság negyede napi rendszerességgel dohányzik, ami magasan az OECD-országok átlaga (14,8%) felett van. A fiatalok körében az arányok európai összehasonlításban egyenesen riasztóak. Az ESPAD 2024-es adatai szerint a magyar tizenévesek dohányzási prevalenciája a legmagasabb Európában – miközben az e-cigaretta és az egyéb nikotintermékek rohamos terjedése új, nehezen kezelhető kihívást jelent, amelyre a jelenlegi szabályozási és megelőzési rendszer nincs felkészülve.

Mindehhez az is hozzájárul, hogy az elmúlt években Magyarországon nem volt átfogó, célzott leszoktatási stratégia. Az egyes intézkedések – a trafikrendszer, a csomagolási előírások, az adóemelések – egymástól elszigetelten, nem ritkán külső, uniós kényszer hatására születtek, és nem álltak össze olyan koherens népegészségügyi programmá, amely érdemben meg tudta volna szólítani a legveszélyeztetettebb csoportokat.

Az új egészségügyi miniszterre ezen a téren is hatalmas feladat vár – de a helyzet nem reménytelen. A rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok és a szomszédos országok tapasztalatai alapján jól azonosíthatók azok a lépések, amelyek viszonylag gyorsan, látható eredménnyel meghozhatók: a leszokást segítő készítmények társadalombiztosítási támogatásának bővítése, a fiatalokat célzó iskolai megelőzési programok bevezetése, az alternatív nikotintermékek adóterhének felzárkóztatása – és mindezek felett egy olyan nemzeti stratégia megalkotása, amely nem egy kormányzati ciklus prioritásaihoz igazodik, hanem hosszú távon, mérhetően kötelezi el az országot a dohányzás visszaszorítása mellett.

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