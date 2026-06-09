Hamarabb összeomolhat a kártyavár a világ vezető hatalmában, mint bárki hitte

Cikksorozatunk első részében bemutattuk, miért fenntarthatatlan az amerikai költségvetés: túl alacsony adóbevétel, egy a 2030-as évek elején élesedő demográfiai bomba, elszálló egészségügyi árak, és mindezek tetején a gyorsuló kamatkiadás. A diagnózis kész. Most jön a befektetőt igazán érdeklő kérdés. Ha a rendszer fenntarthatatlan, akkor mikor? Melyik évben jön a baj, és hol az a pont, ahonnan már nincs visszaút? Erről szól az amerikai államadósság helyzetéről készült öt részes sorozat második része.

A 30 éves amerikai államkötvény hozama 5% fölé, a 10 éves államkötvényl 4,5% fölé emelkedett. A piac ideges, és mint az első részben írtuk, ennek csak a kisebbik részéért felelős a háború, hiszen nem az inflációs várakozások, hanem a lejárati prémium emelkedik most. A probléma oroszlánrésze az, hogy a kötvénybefektetők elkezdtek azon gondolkodni, amin eddig nem nagyon mertek: van-e egyáltalán határa az amerikai eladósodásnak, és ha igen, milyen közel van.

A kérdést, amit mindenki feltesz, maga a Fed elnöke fogalmazta meg a legpontosabban. Jerome Powell szerint az adósság szintje fenntartható, de a pályája nem. Ebben a két tagmondatban benne van az egész cikk. A szint, vagyis hogy hol állunk most, nem probléma. A pálya, vagyis hogy merre tartunk és milyen gyorsan, az igen.

Ami viszont egyre biztosnak tűmik, hogy nincs meg a politikai akarat a hiány csökkentésére és figyelembevéve azt, hogy milyen aknák vannak a következő 10 évben az amerikai költségvetésben, lehet, hogy évekről és nem évtizedekről beszélünk. Cikksorozatunk második része erre a kérdésre válaszol. Mikor jöhet el az a pont, amikor a befektetők véglegesen azt mondják, hogy eddig és ne tovább. Sajnos a válasz az, hogy hamarabb, mint gondolnánk.