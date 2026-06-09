Hamarabb összeomolhat a kártyavár a világ vezető hatalmában, mint bárki hitte

A 30 éves amerikai államkötvény hozama 5% fölé, a 10 éves államkötvényl 4,5% fölé emelkedett. A piac ideges, és mint az első részben írtuk, ennek csak a kisebbik részéért felelős a háború, hiszen nem az inflációs várakozások, hanem a lejárati prémium emelkedik most. A probléma oroszlánrésze az, hogy a kötvénybefektetők elkezdtek azon gondolkodni, amin eddig nem nagyon mertek: van-e egyáltalán határa az amerikai eladósodásnak, és ha igen, milyen közel van.
A kérdést, amit mindenki feltesz, maga a Fed elnöke fogalmazta meg a legpontosabban. Jerome Powell szerint az adósság szintje fenntartható, de a pályája nem. Ebben a két tagmondatban benne van az egész cikk. A szint, vagyis hogy hol állunk most, nem probléma. A pálya, vagyis hogy merre tartunk és milyen gyorsan, az igen.
Ami viszont egyre biztosnak tűmik, hogy nincs meg a politikai akarat a hiány csökkentésére és figyelembevéve azt, hogy milyen aknák vannak a következő 10 évben az amerikai költségvetésben, lehet, hogy évekről és nem évtizedekről beszélünk. Cikksorozatunk második része erre a kérdésre válaszol. Mikor jöhet el az a pont, amikor a befektetők véglegesen azt mondják, hogy eddig és ne tovább. Sajnos a válasz az, hogy hamarabb, mint gondolnánk.
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