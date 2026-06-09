Húszezer új munkahely jöhet Debrecenben, de hol fognak lakni az emberek?

Az elmúlt évek hatalmas tőkebeáramlásának köszönhetően Debrecen gazdasága és munkaerőpiaca példátlan átalakuláson megy keresztül, amelynek nyomán több mint húszezer új munkahely létesítését jelentették be a városban, ezek közül pedig már több mint tízezret betöltöttek. A hirtelen jött ipari fellendülés és a folyamatosan beáramló munkaerő azonban soha nem látott nyomást helyezett a helyi ingatlanpiacra – derült ki a Debrecen Economic Forum Pécskay Zoltán, az EDC Debrecen ügyvezetője által moderált kerekasztal-beszélgetésén. Marossy Virág, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója szerint 2019 óta mintegy 120 százalékkal emelkedtek az árak, így ma már a panelingatlanok négyzetméterára is meghaladja az egymillió forintot. A lakhatás elérhetőségének megőrzése érdekében az önkormányzat célzott támogatási programokat indított, miközben a magánszektor a bérlakáspiacban és a környező agglomeráció fejlesztésében keresi a kiutat. Mindeközben a szolgáltatói szektor kettős képet mutat: a vállalati beruházások jelentősen felpörgették az üzleti turizmust, a rekreációs ágazat stagnálása miatt azonban a jövőben új helyi attrakciók megteremtése válhat elengedhetetlenné.

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Debrecen az elmúlt bő évtizedben látványos léptékváltáson ment keresztül: a korábbi munkahelyhiányt mára erős gazdasági expanzió váltotta fel. Pécskay Zoltán, az EDC Debrecen ügyvezetője szerint 2015 óta több mint 12 milliárd euró értékű működőtőke-beruházást jelentettek be a városban. Ezek több mint 20 ezer új munkahelyet teremtettek, amelyek közül mintegy 10 ezret már sikerült betölteni. Jelenleg körülbelül 130 ezer munkahely található a hajdú-bihari megyeszékhelyen. A foglalkoztatottak 64 százaléka, nagyjából 80-83 ezer fő, helyi lakos, 25 százalékuk a megye más településeiről jár be, míg több mint 10 százalékuk már a megyehatáron túlról érkezik. Ez naponta nagyjából 46 ezer ingázót jelent. A szakember szerint a jövőben a helyben élő és a bejáró munkavállalók aránya nagyjából kiegyenlítődhet.

Egymilliós panelárak és új lakásprogramok Debrecenben

A drasztikus gazdasági növekedés és a beáramló munkaerő komoly kihívások elé állította a helyi lakáspiacot. Marossy Virág, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója szerint az árak alakulásán egyértelműen látszik a fordulat: 2019 óta mintegy 120 százalékkal emelkedtek az árak, így már a panellakások négyzetméterára is meghaladja az egymillió forintot. A városvezetés célja, hogy legalább az árak stagnálását elérje, és így a pályakezdők, valamint az ide érkező munkavállalók számára is elérhető maradjon a lakhatás. Ennek érdekében Debrecen előkészített fejlesztési területeket kínál a befektetőknek, például egy 10 hektáros zónát a Tócóvölgyben, egy belvárosi, mintegy 50 lakásos projektet, valamint egy 210 lakásos beruházást a Derék utcán. Emellett elindult a Főnix Lakásprogram is, amelyben az önkormányzat a bérleti díj 30 százalékának átvállalásával segíti a programban részt vevő bérlőket.

Marossy Virág

A magánszektor szereplői eltérő stratégiákkal reagálnak a megváltozott piaci környezetre. Szabó Sándor, a SZINORG Universal Zrt. vezérigazgatója és igazgatósági tagja elmondta, hogy a cégcsoport legutóbbi nagyobb, értékesítési célú lakóprojektje a 2017-ben elkészült, 237 lakásos Dóczy Lakópark volt. Azóta elsősorban a bérleti piac erősödését tapasztalják, amelyet a Debreceni Egyetem jelentős hallgatói bázisa is támogat. A kereslet kiszolgálására prémium bérlakás-portfóliót építettek ki, jelenleg pedig a SZINHOME márkanév alatt egy 32 lakásos társasház fejlesztése zajlik a Kossuth utca 16. szám alatt.

Szabó Sándor

Nyitrai Zsolt, a XANGA Investment & Development Group kockázatkezelési igazgatója szerint a beruházási döntéseket nem a rövid távú áringadozások, hanem a város demográfiai és társadalmi növekedési pályája alapján hozzák meg. A vállalatnál ezért a közeljövőben induló projektek esetében egyaránt napirenden vannak az értékesítési és a bérbeadási célú lakásfejlesztések.

Nyitrai Zsolt

A lakáspiaci nyomás az agglomeráció felé tereli a fejlesztéseket

A debreceni fókusz mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap az agglomeráció fejlesztése is. Krizsán Gábor, a Dryvit Profi Kft. üzletfejlesztési igazgatója rámutatott, hogy a betelepülő nagyvállalatok komoly igényt támasztanak munkavállalóik elszállásolására. Ezt a cégcsoport apartmanházak építésével igyekszik kiszolgálni Debrecenben, Hajdúszoboszlón és Balmazújvárosban. Emellett tipizált, digitalizált technológiával készülő családi házak fejlesztésébe is belekezdtek a környező kisebb városokban, köztük Hajdúböszörményben, Hortobágyon, Létavértesen és Vámospércsen, ahol jó az infrastruktúra, és a megyeszékhelyre való bejárás is jól megoldható.

Krizsán Gábor

A lakossági és a projektfinanszírozási piac a jelenlegi kamatkörnyezetben kettős képet mutat. Rózsa Sándor, az OTP Bank Északkelet-magyarországi vállalati régióvezetője elmondta, hogy az Otthonstart program elindulásával a lakáshitelezés volumene 80 százalékkal nőtt, ebből önmagában a program 70 százalékos bővülést generált. Miközben Debrecenben – a fővároshoz képest – még mindig a másfél millió forintos négyzetméterár alatti szegmens dominál, a nagyszabású projektfinanszírozás egyre nehezebb. A jelenlegi, 7-8 százalékos finanszírozási költségek mellett a fejlesztők nehezen tudják elérni az elvárt, akár 16 százalékos profitot, a piaci alapú bérlakás-fejlesztések megtérülési ideje pedig elérheti a 20-30 évet is. Rózsa szerint ehhez elengedhetetlen a kamatok csökkenése, vagy a Főnix Lakásprogramhoz hasonló állami-önkormányzati támogatások.

Rózsa Sándor

Szállodafejlesztések az ipari boom nyomában

A gazdasági szerkezetváltás nemcsak az iparban, hanem a szolgáltatói szektorban is látványos eredményeket hozott. Pécskay Zoltán adatai szerint a jármű- és gépipar kibocsátása az elmúlt tíz évben több mint hétszeresére nőtt, miközben a turizmus és a vendéglátás is közel hatszoros bővülést ért el. Ez a párhuzamos növekedés jelentősen felpezsdítette a helyi szállodafejlesztéseket, elsősorban az üzleti turizmusra fókuszálva, amely korábban nem volt meghatározó eleme a város gazdaságának.

Pécskay Zoltán

Az ipari fellendülés gyorsan növekvő igényt teremtett a minőségi üzleti szálláshelyek iránt. A SZINORG-cégcsoport ehhez kapcsolódva valósította meg a Mercure Debrecen fejlesztését, majd leányvállalatán, a Szinerty Kft.-n keresztül a Kölcsey Központhoz közvetlenül kapcsolódó Hotel Lycium bérbevételében és megújításában is szerepet vállalt. A 92 szobás, Accor Handwritten Collection márkanév alatt működő szálloda a város üzleti és konferenciaturizmusának erősítését szolgálja. Szabó Sándor elmondása szerint a vendégkörben már meghatározó a külföldi üzleti utazók aránya.

Hasonló stratégiát követ a XANGA cégcsoport is, amely a repülőtér mellett nyitotta meg az Ibis Styles Hotelt, felismerve a regionális és nemzetközi üzleti utazók egyre erősebb jelenlétét.

A rekreációs turizmus terén némileg eltérő a helyzet, ami új feladatokat jelöl ki a város számára. Marossy Virág tájékoztatása szerint a belföldi forgalom jelenleg stagnál, miközben az orosz, ukrán és izraeli vendégek elmaradása miatt érezhetően visszaesett a külföldi turisták száma az Aquaticum Hotelben. A szállodai kapacitások kihasználtsága jelenleg 60 százalék körüli, és az üzleti utak is lerövidültek, ezért rövid távon nincs szükség további szállodafejlesztésekre Debrecenben.

Rózsa Sándor úgy látja, hogy a város történelmi belvárosára, a fürdőkomplexumra, a repülőtérre és a Campus Fesztiválra építve új attrakciókra van szükség ahhoz, hogy a 15 év feletti megtérüléssel működő szállodák hosszabb távon is eredményesek maradjanak. Krizsán Gábor kiemelte a Debrecen Drive rendezvény sikerét, és az agglomerációs települések tematikus programjaival való szorosabb együttműködést javasolta, amely további vendégéjszakákat generálhat a megyeszékhelyen.

Címlapkép forrása: Portfolio

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