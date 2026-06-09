Ítéletidő vet véget a melegnek az ország egyes részein – Mutatjuk, hol mikor lehet számítani heves zivatarokra

Hullámzó frontrendszer éri el a Kárpát-medencét kedden, de

a front hazánk fölött megtorpan, hullámot vet, és csak csütörtökre okoz változást az ország egész területén.

A front előtt hazánk nagy részén még meleg idő várható, csütörtökön azonban mindenhol jó néhány fokot visszaesik a hőmérséklet.

Kedd délutántól elsősorban a Dunántúl északnyugati felén, illetve az Északi-középhegység térségében alakulhatnak ki zivatarok, amelyeket viharos (ált. 60-70 km/h, egy-egy erősebb cellában esetleg >80 km/h) széllökés, lokális intenzív csapadék (~10-25 mm), illetve jellemzően kisebb szemű (<1-2 cm) jég kísérhet. Az éjszakai órákban csökkenő számossággal elsősorban az ország északi felén fordulhatnak elő zivatarcellák.

Szerdán napközben elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zivatar a keddihez hasonló kísérőjelenségekkel, majd az esti, késő esti órákban a Dunántúlon a zivatarok gyors megszaporodására, ezzel együtt rendszerbe szerveződésére van kilátás. Ekkor már számottevő eséllyel fordulhat elő felhőszakadás (>30-40 mm, lokálisan akár >50 mm), emellett főként a délnyugati, déli vidékeken heves zivatarokra is alkalmassá válnak a feltételek (jégátmérő: akár >2-4 cm; széllökések: akár >90-100 km/h).

Az időjárási helyzet függvényében szerda este, késő este nem kizárt a legmagasabb fokú, piros riasztás elrendelése sem, elsősorban a Dél-Dunántúlon!

A front szerdáról csütörtökre virradó éjjel vonul át teljesen hazánk fölött, csütörtökre mindenhol pár fokkal visszaesik a hőmérséklet.

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