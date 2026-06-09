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Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Gazdaság

Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára

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Szerdán kisebb árkorrekcióra számíthatunk, a benzin ára nem változik. Ez a fogyasztói árakat amúgy sem érintené, hiszen továbbra is a védett árak vannak érvényben.

Szerdán kisebb árkorrekcióra számíthatunk, ami a gázolaj beszerzési árát illeti, bruttó 3 forinttal emelkedik. A benzin ára nem változik továbbra sem.

2026.06.09-én az átlagárak a következők szerint alakulnak:

  • 95-ös benzin: 643 Ft/liter
  • Gázolaj: 674 Ft/liter
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