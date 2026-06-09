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Itt a fordulat a magyar iskolákban: felfüggesztik a pedagógusok vitatott értékelését
Gazdaság

Itt a fordulat a magyar iskolákban: felfüggesztik a pedagógusok vitatott értékelését

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Megjelent a parlament honlapján a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításáról szóló törvényjavaslat, amely el is törölné a Fidesz-kormány által bevezetett rendszert.  A Kapronczai Balázs és Müller Anna, a Tisza Párt képviselői által jegyzett törvény már a 2025/2026-os tanévre vonatkozna.

A most bemutatott, Lannert Judit oktatásügyi miniszter hétvégi ígéretének megfelelő tervezet lényege, hogy a 2025/2026-os tanévben, illetve az óvodákban az ugyanebbe az időszakba eső nevelési évben a munkáltató nem folytatná le a pedagógusok teljesítményértékelését.

Az indokolás szerint a korábbi rendszer sem a modern neveléstudomány értékeit nem tükrözi, sem a valós teljesítmény mérésére nem alkalmas.

A benyújtók olyan új értékelési rendszer kialakítását tartják szükségesnek, amely szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával készül, és a pedagógusok szakmai fejlődését, valamint méltányos értékelését szolgálja.

A TÉR szabályait 2024-ben rögzítetett az akkor még Pintér Sándor által vezetett Belügyminisztérium, a rendszer bevezetése pedig kezdettől vitákat váltott ki a pedagógusok körében az adminisztratív terhek és a mérés szakmai megalapozottsága miatt.

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