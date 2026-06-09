Itt a friss adat, nagy meglepetés a májusi inflációban!

Májusban 1,8 százalékra lassult az infláció az áprilisi 2,1 százalékról, ami jóval elmaradt az elemzői várakozások medián konszenzusától (2,2 százalék) és megegyezett a márciusban látott értékkel. A májusi adat ezzel némileg eltér a hazai árdinamika lassan emelkedő trendjétől, a fogyasztói árak éves emelkedése a mai adattal újra kiesett a Magyar Nemzeti Bank (MNB) árstabilitási célját jelentő 2-4 százalékos sávból. A visszafogott inflációhoz hozzájárult, hogy
- a kormány árszabályozó intézkedései megakadályozzák az üzemanyag, az élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek árának elszabadulását (az intézkedések kivezetése egyelőre még nincs is napirenden), valamint
- az év eleje óta erősödő forint is egyre jobban fékezheti az importált inflációt.
Ennek ellenére a magyar gazdaságban továbbra is jelen lehet az árnyomás, ami mögött leginkább
- a közel-keleti háború nyomán kialakult energiaválság,
- az árkorlátozó kormányzati intézkedések által elfojtott infláció, valamint
- az év első felében - főként a szolgáltatószektorban - elmaradt áremelések állhatnak.
Ezzel együtt a tartós árfolyamatokat megragadó maginflációs mutató havi alapon stagnált, ami azt jelzi, hogy
az elemzők által várt alapvető inflációs nyomás még mindig nem érkezett meg a magyar gazdaságba.
A KSH által közzétett adatokból kiderült, hogy a hazai fogyasztói árak és a maginfláció havi alapon egyaránt stagnáltak, utóbbi mutató éves értéke pedig 2 százalékra mérséklődött az áprilisi 2,2 százalékról.
Olcsóbbak lettek az alapvető élelmiszerek, de látszik az üzemanyagárstop és az erős forint hatása is
Az infláció májusi lassulását főként a szezonális élelmiszerár-emelkedés elmaradása, a háztartási energiaárak csökkenése, valamint a tartós fogyasztási cikkekben megjelenő importált infláció hiánya okozta.
Mind közül a legnagyobb meglepetést talán az élelmiszerárak csökkenése okozta, amely éppen ellentétes az elemzők által várt gyorsuló dinamikával. A Portfolio által megkérdezett elemzők közül többen is kiemelték az első termés megérkezése miatti szezonális élelmiszer-drágulás lehetőségét, az adatok azonban ebből semmit nem igazoltak vissza.
A várt szezonális áremelkedés jól érezhetően talán csak a ruházati eszközök esetében jelent meg, ahol több termék esetében is 1 százalék feletti havi áremelkedést regisztráltak májusban.
|Áralakulás (2026. máj., százalék)
|havi vált.
|éves vált.
|Élelmiszerek
|-0,3
|0,5
|Szeszes ital, dohány
|0,2
|3,3
|Ruházkodás
|0,8
|1,1
|Tartós fogy. cikk
|-0,3
|2,4
|Háztart. energia
|-0,8
|-2,0
|Egyéb cikk, üzemanyag
|0,0
|0,4
|Szolgáltatások
|0,2
|4,3
|Fogyasztói árindex
|0,0
|1,8
|Maginfláció
|0,0
|2,0
|Nyugdíjas infláció
|-0,1
|1,5
|Forrás: KSH, Portfolio
Csak idő kérdése, hogy megérkezzen az energiaválság?
Előre tekintve, a második félév már hozhat érdemi gyorsulást az inflációban - véli Virovácz Péter, az ING Bank vezető makrogazdasági elemzője.
Az energia- és nyersanyagárak megugrása ugyanis előbb-utóbb átgyűrűzik a fogyasztói árakba is, a kínálati problémák tartóssága pedig végül árfelhajtó lesz, amennyiben a forint a jelenlegi szintek körül stabilizálódik az euróval szemben
- áll a gazdasági szakember indoklásában.
A pénzügyi és telekommunikációs szektorok áremeléseit már bejelentették, ezek önállóan is 0,2 százalékponttal emelik majd a 2026-os átlagos inflációt - tette hozzá Virovácz Péter.
A szolgáltatások átárazása ezen túlmenően is erősödhet az év második felében, ráadásul az árkorlátozó intézkedések kivezetése és a mezőgazdaság teljesítménye is nyomást helyezhet a fogyasztói árakra. Ez utóbbi leginkább Becsey Zsolt, az Unicredit Bank vezető elemzője szerint főként a globális nyersanyagárak alakulásán és az esetleges aszályokon múlik majd.
A ma megjelent adat előtt a Portfolio által megkérdezett szakértők úgy vélték, hogy a magyar fogyasztói árindex fokozatosan emelkedni fog az év második felében, az év végén pedig elérheti a 4,5 százalékot is.
Nem kizárt, hogy a friss adat kicsit lejjebb húzza majd az év végi várakozásokat.
A májusi adat zöld lámpát adhat az MNB-nek, de a türelem is indokolt lehet
A Portfolio által megkérdezett elemzők szerint a hazai inflációs momentum rövid távon kifejezetten támogató lehet a kamatvágáshoz - Becsey Zsolt főleg a kedvező maginflációs dinamikát emelte ki -, a jegybanknak azonban előretekintő üzemmódban kell működnie, így a tavasszal látott türelmes monetáris politika fenntartása is indokolt lehet.
A nemzetközi kockázatok továbbra is magasak, és az új költségvetési hiánycél sem ismert még, így szerintünk a jegybank kivárhat a kamatvágással júniusban is
- véli az Unicredit szakembere.
Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető elemzője szerint az iráni háború hatásai egyelőre nem érződnek a magyar fogyasztói árakban, ez azonban hamarosan változhat. A szakember szerint ez magyarázhatja a vállalati inflációs várakozások közelmúltban látott emelkedését és óvatosságra intheti az MNB-t is.
A hazai kamatpolitikát tekintve az elemzők egy része úgy gondolja, hogy a Monetáris Tanács ad hoc vágások helyett kamatcsökkentési ciklusban gondolkodhat, amihez viszont a jelenleginél több bizonyosságra van szükség - főleg a globális energiaválság inflációs hatásait tekintve.
Ettől függetlenül rövid távon van tér a monetáris lazításra, hiszen a pénzpiaci árazások, a forint erősödése, valamint az ezidáig nyomott inflációs dinamika egyaránt ebbe az irányba mutat
- véli Virovácz Péter és Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető makrogazdasági elemzője is.
További részletek hamarosan.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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