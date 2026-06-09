Itt a friss adat, nagy meglepetés a májusi inflációban!

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Az elemzői várakozásokkal ellentétben 1,8 százalékra mérséklődött az infláció májusban - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatközléséből. A fogyasztói árak emelkedése a ruházati cikkek főcsoportjában volt a legmagasabb, míg az összesített áremelkedést főleg a élelmiszerárak, a háztartási energia és a tartós fogyasztási cikkek dinamikája fékezte leginkább. A májusi adat azt mutatja, hogy a magyar gazdaságban az árnyomás még a korában vártnál is kisebb, ez pedig egyértelműen kinyitja az ajtót egy esetleges kamatcsökkentés előtt. Elemzők szerint ugyanakkor az év második felében a globális energiaválság a hazai fogyasztói árakba is begyűrűzik majd, az infláció pedig év végén akár a 4,5 százalékot is elérheti majd. Mindez óvatosságra intheti az MNB-t, így a szakértők összességében továbbra is a tavasszal látott türelmes, kivárásra építő monetáris politika folytatódását vagy annak legfeljebb enyhe lazítását várják.

Májusban 1,8 százalékra lassult az infláció az áprilisi 2,1 százalékról, ami jóval elmaradt az elemzői várakozások medián konszenzusától (2,2 százalék) és megegyezett a márciusban látott értékkel. A májusi adat ezzel némileg eltér a hazai árdinamika lassan emelkedő trendjétől, a fogyasztói árak éves emelkedése a mai adattal újra kiesett a Magyar Nemzeti Bank (MNB) árstabilitási célját jelentő 2-4 százalékos sávból. A visszafogott inflációhoz hozzájárult, hogy

a kormány árszabályozó intézkedései megakadályozzák az üzemanyag, az élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek árának elszabadulását (az intézkedések kivezetése egyelőre még nincs is napirenden), valamint

megakadályozzák az üzemanyag, az élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek árának elszabadulását (az intézkedések kivezetése egyelőre még nincs is napirenden), valamint az év eleje óta erősödő forint is egyre jobban fékezheti az importált inflációt.

Ennek ellenére a magyar gazdaságban továbbra is jelen lehet az árnyomás, ami mögött leginkább

a közel-keleti háború nyomán kialakult energiaválság ,

, az árkorlátozó kormányzati intézkedések által elfojtott infláció , valamint

, valamint az év első felében - főként a szolgáltatószektorban - elmaradt áremelések állhatnak.

Ezzel együtt a tartós árfolyamatokat megragadó maginflációs mutató havi alapon stagnált, ami azt jelzi, hogy

az elemzők által várt alapvető inflációs nyomás még mindig nem érkezett meg a magyar gazdaságba.

A KSH által közzétett adatokból kiderült, hogy a hazai fogyasztói árak és a maginfláció havi alapon egyaránt stagnáltak, utóbbi mutató éves értéke pedig 2 százalékra mérséklődött az áprilisi 2,2 százalékról.

Olcsóbbak lettek az alapvető élelmiszerek, de látszik az üzemanyagárstop és az erős forint hatása is

Az infláció májusi lassulását főként a szezonális élelmiszerár-emelkedés elmaradása, a háztartási energiaárak csökkenése, valamint a tartós fogyasztási cikkekben megjelenő importált infláció hiánya okozta.

Mind közül a legnagyobb meglepetést talán az élelmiszerárak csökkenése okozta, amely éppen ellentétes az elemzők által várt gyorsuló dinamikával. A Portfolio által megkérdezett elemzők közül többen is kiemelték az első termés megérkezése miatti szezonális élelmiszer-drágulás lehetőségét, az adatok azonban ebből semmit nem igazoltak vissza.

A várt szezonális áremelkedés jól érezhetően talán csak a ruházati eszközök esetében jelent meg, ahol több termék esetében is 1 százalék feletti havi áremelkedést regisztráltak májusban.

Áralakulás (2026. máj., százalék) havi vált. éves vált. Élelmiszerek -0,3 0,5 Szeszes ital, dohány 0,2 3,3 Ruházkodás 0,8 1,1 Tartós fogy. cikk -0,3 2,4 Háztart. energia -0,8 -2,0 Egyéb cikk, üzemanyag 0,0 0,4 Szolgáltatások 0,2 4,3 Fogyasztói árindex 0,0 1,8 Maginfláció 0,0 2,0 Nyugdíjas infláció -0,1 1,5 Forrás: KSH, Portfolio

Csak idő kérdése, hogy megérkezzen az energiaválság?

Előre tekintve, a második félév már hozhat érdemi gyorsulást az inflációban - véli Virovácz Péter, az ING Bank vezető makrogazdasági elemzője.

Az energia- és nyersanyagárak megugrása ugyanis előbb-utóbb átgyűrűzik a fogyasztói árakba is, a kínálati problémák tartóssága pedig végül árfelhajtó lesz, amennyiben a forint a jelenlegi szintek körül stabilizálódik az euróval szemben

- áll a gazdasági szakember indoklásában.

A pénzügyi és telekommunikációs szektorok áremeléseit már bejelentették, ezek önállóan is 0,2 százalékponttal emelik majd a 2026-os átlagos inflációt - tette hozzá Virovácz Péter.

A szolgáltatások átárazása ezen túlmenően is erősödhet az év második felében, ráadásul az árkorlátozó intézkedések kivezetése és a mezőgazdaság teljesítménye is nyomást helyezhet a fogyasztói árakra. Ez utóbbi leginkább Becsey Zsolt, az Unicredit Bank vezető elemzője szerint főként a globális nyersanyagárak alakulásán és az esetleges aszályokon múlik majd.

A ma megjelent adat előtt a Portfolio által megkérdezett szakértők úgy vélték, hogy a magyar fogyasztói árindex fokozatosan emelkedni fog az év második felében, az év végén pedig elérheti a 4,5 százalékot is.

Nem kizárt, hogy a friss adat kicsit lejjebb húzza majd az év végi várakozásokat.

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A májusi adat zöld lámpát adhat az MNB-nek, de a türelem is indokolt lehet

A Portfolio által megkérdezett elemzők szerint a hazai inflációs momentum rövid távon kifejezetten támogató lehet a kamatvágáshoz - Becsey Zsolt főleg a kedvező maginflációs dinamikát emelte ki -, a jegybanknak azonban előretekintő üzemmódban kell működnie, így a tavasszal látott türelmes monetáris politika fenntartása is indokolt lehet.

A nemzetközi kockázatok továbbra is magasak, és az új költségvetési hiánycél sem ismert még, így szerintünk a jegybank kivárhat a kamatvágással júniusban is

- véli az Unicredit szakembere.

Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető elemzője szerint az iráni háború hatásai egyelőre nem érződnek a magyar fogyasztói árakban, ez azonban hamarosan változhat. A szakember szerint ez magyarázhatja a vállalati inflációs várakozások közelmúltban látott emelkedését és óvatosságra intheti az MNB-t is.

A hazai kamatpolitikát tekintve az elemzők egy része úgy gondolja, hogy a Monetáris Tanács ad hoc vágások helyett kamatcsökkentési ciklusban gondolkodhat, amihez viszont a jelenleginél több bizonyosságra van szükség - főleg a globális energiaválság inflációs hatásait tekintve.

Ettől függetlenül rövid távon van tér a monetáris lazításra, hiszen a pénzpiaci árazások, a forint erősödése, valamint az ezidáig nyomott inflációs dinamika egyaránt ebbe az irányba mutat

- véli Virovácz Péter és Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető makrogazdasági elemzője is.

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További részletek hamarosan.

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