Kiderült a pontos időtartam: ennyi edzés kell hetente a hosszabb élethez, a több már nem segít

A The British Journal of Sports Medicine című folyóiratban megjelenő tanulmány egyértelműen lefektette, hogy heti mintegy 90-119 perc erőnléti edzés jelentősen meghosszabbíthatja az életet. A kutatók arra jutottak, hogy ez lehet az ideális ahhoz, hogy a halálozás valószínűsége 13 százalékkal csökkenjen 30 év alatt. A statisztikák elemzésénél arra jutottak, hogy a több nem jelentett jobbat, a 120 perces korlát átlépésével már nem sikerült ezt az arányt tovább javítani. A Harvard TH Chan Közegészségügyi Iskola összesen 147 374 fő adatait vizsgálták meg a kutatásuk során.
Az eredmények alapján arra jutottak, hogy az is számít, pontosan milyen típusú mozgást végeztek. A leghatékonyabbnak azt találták, ha valaki az aerob mozgást rendszeres erőnléti edzésekkel egészítette ki. A kutatásban résztvevők jelentős része (74 százalék) teljesítette az előírt heti 150 percnyi aerob mozgást (például a futást vagy a squasht), ezen felül a vizsgált személyek majdnem fele végzett erőnléti edzéseket. Az eredmények magukért beszéltek: akik hetente 90 és 119 perc közötti időt töltenek az erőlétükkel, azok
esetében 19 százalékkal csökkent a szív- és érrendszeri halál kockázata, 27 százalékkal a neurológiai megbetegedések kockázata.
A kutatás az úgynevezett MET-órákat is mérte. 1 MET óra egy órányi nyugalmi ülésnek felel meg, ebben a helyzetben az ember kevés mozgást végez. 150 percnyi mérsékelt aerob mozgás 7,5 MET-órának felel meg, mivel ennyivel több energiát éget el a szervezet a tevékenység közben. Azok, akik hetente 45 MET-órányi aerob mozgást végeztek, azok 42–47 százalékkal alacsonyabb halálozási kockázattal rendelkeztek, attól függetlenül, mennyi erőnléti edzést végeztek. A kombinációkat is nézték, akik 30-44 MET-óra aerob mozgás mellett 90-119 percnyi erőnléti edzést is beiktattak, náluk 45 százalékos volt a csökkenés.
A legalacsonyabb halálozási kockázat azoknál a résztvevőknél volt megfigyelhető, akik mindkettőben részt vettek, összhangban a korábbi tanulmányokkal. Fontos megjegyezni, hogy míg az elegendő aerob vagy ellenállásos edzés önmagában csökkentette a halálozási kockázatot, az aerob aktivitás nagyobb haszonnal járt
– közölték.
A tanulmány azt is kiemelte, hogy heti 1-2 óra aerob mozgás már érdemi előnyöket eredményezhet, ezért mindenkinek javasolják ezeket. A továbbiakban a kutatást egyéb irányokkal is szeretnék folytatni.
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