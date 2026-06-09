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Kit is ábrázol az osztrák rekordáron leütött Klimt-mű? Per indul a galéria nyakán maradt festmény ügyében

Soha olyan magas áron nem kelt el Bécsben nyilvános aukción festmény, mint 2024 áprilisában, amikor egy kis aukciósháznál 30 millió eurónál csapott le a kalapács Klimt sokáig elveszettnek hitt alkotására. Egy évvel később kiderült: a vevő nem fizette ki a képet, miután tulajdonjogi kételyek merültek fel. A napokban egy amerikai bíróságon tudatosan közölt hamis állításokra hivatkozva beperelték az osztrák galériát és a Fräulein Liesert ábrázoló portré beadóját.

Nem tudni, ki volt a kifarolt vevő

Amikor több mint két évvel ezelőtt 30 millió eurónál lecsapott a bécsi im Kinsky árverésvezetőjének kalapácsa Klimt kivételes alkotására, Fräulein Lieser portréjára, rögtön felmerült a kérdés, vajon ki kapja a pénzt. Az áru tulajdonosi hátteréről ugyanis meglehetősen zavaros történetek láttak napvilágot, miközben az aukciósház akkor még azt sem osztotta meg a nyilvánossággal, hogy ki volt a beadó. Mindenki az osztrák aukciós rekordot ünnepelte, és azt is tudni lehetett, hogy a licitet a hongkongi művészeti tanácsadó, a Patti Wong & Associates képviselője nyerte, így vélhetően a kép Ázsiába kerülhet.

A vevő azonban, mint az később kiderült, kifarolt az üzletből, nem fizette ki a jutalékkal együtt 35 millió eurós vételárat, és Klimt csodás műve a galéria nyakán maradt.

A galéria közleménye szerint a vevő, az aukciósház és az örökösök között hónapok óta folytatott tárgyalások jól alakultak, ám az utolsó pillanatban az egyik „potenciális örökös” nem írta alá a dokumentumokat. Becslések szerint az im Kinsky 1,5 millió eurót bukott az ügyleten. 

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