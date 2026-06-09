Leváltanák Sulyok Tamást: mindenki azt figyeli, mit lép az elnök

A Tisza-kormány nyílt közjogi konfliktusba keveredett Sulyok Tamás köztársasági elnökkel, aki visszautasította Magyar Péter miniszterelnök lemondási felszólítását. A Sándor-palotában tartott tárgyalás után a kormányfő bejelentette, hogy alaptörvény-módosítással váltják le az elnököt. A Google Trends adatai alapján megnéztük, hogyan jelenik meg az internetes érdeklődésben a közjogi vita.

Magyar Péter ultimátuma, Sulyok Tamás visszautasítása – kialakult a Tisza-kormány első alkotmányos konfliktusa

A Magyar Péter vezette Tisza Párt már a választási kampányában is többször jelezte, hogy a Fidesz-KDNP kétharmados felhatalmazásával megválasztott Sulyok Tamást, más állami vezetők mellett eltávolítanák a pozíciójukból, amennyiben a párt győzni tud a választáson. Az áprilisi választáson magabiztos alkotmányozó többséget szerzett Tisza számára erre többféle jogi lehetősége is nyílt, ahogy azt részletes elemzésünkben is bemutattuk.

A kormányváltást követően Magyar Péter miniszterelnök május 31-ig adott időt az elnök számára, hogy beadja lemondását.

Sulyok Tamás a határidő napján közleményt adott ki, amelyben jelezte, hogy nem lát alkotmányos indokot a távozásra, ezért nem mond le. Indoklása szerint a lemondás nem oldaná meg az intézményi konfliktust az alkotmányos elvárásoknak megfelelő módon.

Ezután Magyar Péter felkereste az elnököt a Sándor-palotában, a találkozó után tartott sajtótájékoztatón pedig közölte, hogy az elnök nem hajlandó elhagyni posztját. Ezért a Tisza-kormány az alaptörvény módosításával fogja elmozdítani Sulyok Tamást pozíciójából. A folyamat várhatóan egy hónapig tart, addig az Országgyűlés elnöke látja el az elnöki feladatokat.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a lépés nem személyre szabott jogalkotás. A kormány célja a „bábrendszer" egészének lebontása. Korábban a legfőbb ügyészt, a Kúria és az Alkotmánybíróság elnökét, valamint több más alkotmányos tisztségviselőt szintén felszólított lemondásra. Sulyok Tamás alkotmányos válság kockázatát emlegette válaszul, és az ügyet a Velencei Bizottság elé is vitte.

Átírta az internetes képet a lemondatás – a Google adatain is látszik a közjogi válság

A közjogi vita nagy hullámokat vetett a magyar közvéleményben az elmúlt hetekben, emellett pedig az internetes keresésekre is hatással volt. A Google Trends legfelkapottabb trendjeit bemutató felületén is megjelent a téma.

Kép forrása: Google Trends

A hosszú távú, ötéves Trends-adatokon jól látható, hogy amikor a Fidesz–KDNP kétharmados többséggel megválasztotta, majd beiktatta Sulyok Tamást, a neve iránti érdeklődés jelentősen megugrott a hazai Google-felhasználók körében.

A mostani, lemondatás körüli vita azonban ennél is messze magasabb szintre repítette az érdeklődést.

Kép forrása: Google Trends

Árulkodó, ha a „köztársasági elnök" keresési kifejezést összevetjük a Sulyok Tamás témakörrel - vagyis az összes, a személyhez kapcsolódó keresési kifejezés összegzett intenzitásával. Az előbbi az intézményi szerepre irányuló általános érdeklődést tükrözi, az utóbbi a konkrét személyre vonatkozó aktivitást. A két görbe viselkedéséből látható, hogy

az érdeklődés leginkább a személy iránt élénkült meg.

Kép forrása: Google Trends

A vármegyés bontásban nézve az érdeklődés relatív intenzitása alapján a legaktívabb vármegyék között egyetlen fővárosi agglomeráció sem szerepel -

a top 5-öt Békés, Zala, Vas, Somogy és Heves alkotja.

Kép forrása: Google Trends

Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio